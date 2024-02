Ambiente de despedida en el Parlamento a Urkullu, que sigue celoso de confirmar si convocará elecciones el 21 de abril

El lehendakari, Iñigo Urkullu, no ha confirmado que las elecciones vascas serán el 21 de abril. Si lo fueran, lo comunicará el lunes 26 de febrero tras un Consejo de Gobierno extraordinario. Y, si lo fueran, el de este viernes será la última sesión de control en el Parlamento Vasco de la legislatura. En el ambiente ha latido un claro ambiente de despedida. En realidad, todo está listo, hasta la activación del primer plan especial de ciberseguridad para garantizar la limpieza del proceso. Todas las preguntas que ha respondido Urkullu tenían un aroma de balance de sus doce años en Ajuria Enea. Prácticamente toda la oposición ha realizado comentarios irónicos sobre la proximidad del final. Y, en un hecho excepcional, incluso la esposa de Urkullu, Lucía Arieta-Araunabeña, ha acudido como invitada a la tribuna de la Cámara para escuchar la que, previsiblemente, será su última intervención en el Parlamento. Estaba acompañada de la esposa del vicelehendakari, Josu Erkoreka, que también abandonará la primera línea política. Mientras, en otro lugar de Vitoria, en el parque tecnológico de Miñano, el diario 'Deia' había organizado un foro institucional en el que ha participado el elegido por el PNV para relevarle, Imanol Pradales.

“¡Quién sabe, igual es el último pleno!”, ha bromeado Nerea Kortajarena, portavoz de EH Bildu y jefa de la oposición. “Es el ocaso de la legislatura y de su presidencia”, ha afirmado Carlos Iturgaiz, del PP. Su compañera Laura Garrido, por el contrario, le ha agradecido “el servicio a la sociedad vasca” y le ha deseado lo mejor en lo personal. “Eskerrik asko, lehendakari!”. “Todo tiene fecha de caducidad, también su puesto”, ha manifestado Amaia Martínez Grisaleña, de Vox. “Esta legislatura está tocando a su fin”, ha rematado José Manuel Gil, de Ciudadanos. Incluso el socio del PNV en el Gobierno, el PSE-EE, ha pedido a su referente en el Ejecutivo, Idoia Mendia, que haga un balance final de la legislatura. Como detalle, la vicelehendakari ha manifestado que nacionalistas y socialistas han tenido diferencias en esta legislatura pero que las han canalizado “con discreción”. “Tanto decir que se está acabando que al final me lo voy a creer”, ha bromeado Urkullu, que es el único que tiene el botón para convocar las elecciones.

Urkullu no ha formulado una despedida como tal. Y, fiel a su estilo hasta el final, se ha conjurado contra las filtraciones de la fecha electoral. Pero sí ha dejado claro que su mandato ha sido satisfactorio para Euskadi. “El Sociómetro dice que el 73% de la sociedad muestra su confianza en le Gobierno vasco. Yo también”, ha ironizado. Dice que no hay país en Europa en que ese dato sea tan elevado. En sus intervenciones ha indicado que Euskadi está en máximos de cotizantes a la Seguridad Social y empleo, en crecimiento económico, en reducción de gases de infecto invernadero y “al nivel de Canadá, Nueva Zelanda o Bélgica” en calidad de vida. Es uno de los quince mejores países del mundo para vivir, ha indicado. Mendia también ha afirmado que la Euskadi de 2024 es mejor que la de 2020. El PSE-EE ha puesto en valor su labor al frente de las áreas de Trabajo y Empleo, Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y Turismo, Comercio y Consumo.

En su cara a cara con EH Bildu, Urkullu no ha rehuido la crítica política. Ha cuestionado el tacticismo de la izquierda abertzale hasta el punto de insinuar que esconden su independentismo para ganar las elecciones como antes renunciaron al terrorismo de ETA por motivos no éticos sino estratégicos. “Antes apoyaban una estrategia de violencia que decía quién sobraba y quién no”, le ha espetado Urkullu a Kortajarena, que forma parte de la candidatura que rivalizará contra la de Pradales y que podría tener opciones de ser la lista más votada, a tenor del Sociómetro. También ha ironizado que EH Bildu quiera abrir en Euskadi el debate sobre dejar gobernar a quien gane en escaños cuando en España apoya una fórmula que no es así o en Pamplona se beneficia de ello. Finalmente, ha exhibido su sorpresa por la referencia de EH Bildu a la noticia de una dirigente soberanista lidere por vez primera el Gobierno de Irlanda del Norte. Urkullu ha recordado que allí es una obligación cogobernar con los “unionistas”. “Si aplicáramos el modelo de Irlanda, EH Bildu estaría dispuesta a gobernar aquí con Vox y con el PP”, ha señalado.

“Hemos visto que ha venido con humor. Se agradece en este final”, ha replicado Kortajarena, aunque ha apelado a un “ciclo nuevo” con “nuevos retos” y “nuevas alianzas políticas”. En otro momento de la sesión, la coalición ha criticado también que se cierre la legislatura sin ley de Transparencia y con escasos avances contra la corrupción. Josu Estarrona ha recordado que ha sido el cuatrienio de la sentencia definitiva de la mayor trama conocida, el 'caso De Miguel', y se ha preguntado cuántos más hay como Alfredo de Miguel en Euskadi, ahora encarcelado por liderar una trama de manipulación de contratos y comisiones ilegales. Es “ruido antes de las elecciones”, ha despachado el Gobierno, que cree que EH Bildu infla los debates sobre corrupción sin pruebas y con “calumnias”. La consejera Olatz Garamendi ha vuelto a cambiar el nombre del caso a 'caso Miñano' y no de De Miguel. Se da la circunstancia de que ella misma fue testigo en el proceso en una de las derivadas que nada tenían que ver con Miñano, el foco del asunto: los contratos irregulares en Juventud que llevaron a la cárcel a Xabier Sánchez Robles.

El PP también ha criticado la falta de autocrítica del Ejecutivo saliente. Iturgaiz ha apuntado que el mandato arrancó con Zaldibar y acaba con todos los sectores públicos “en lucha”. El “oasis” era un “espejismo”, ha señalado Iturgaiz, quien ha citado 'Star Wars' porque no se puede dejar de mencionar “el lado oscuro de la fuerza” en Euskadi. “Efectivamente, vivimos en galaxias diferentes. Yo voy a hablar del lado positivo [de la fuerza]”, ha respondido el lehendakari. Elkarrekin Podemos-IU ha introducido en el debate las protestas del primer sector y Miren Gorrotxategi, que sí se presenta como candidata, ha propuesto proteger los suelos agrícolas y ganadores de la expansión de parques solares o eólicos. Ciudadanos ha preguntad