Asuntos Internos no sancionará a los dos ertzainas señalados en un informe por patear y golpear a dos detenidos

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza, comisionada para adoptar medidas disciplinarias contras los agentes que hayan podido cometer alguna negligencia internamente, ha cerrado también el expediente que pesaba sobre dos patrulleros de la comisaría de Bilbao que, según un informe de la nueva Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, golpearon con patadas y puñetazos a dos arrestados en la plaza del Corazón de María. A pesar de la contundencia del informe, el archivo –al menos de manera “provisional”– decretado sobre estos hechos por parte de la juez Ana Torres, que fue la misma que investigó la muerte de Íñigo Cabacas en una carga con pelotas de goma también de la Policía autonómica, ha llevado al Departamento de Seguridad a adoptar la misma decisión. Cautelarmente, únicamente se había determinado que los implicados patrullaran por barrios diferentes al de San Francisco, donde se produjeron los hechos.

Las instituciones agasajan a Querejeta en la inauguración de su nueva Universidad privada, Euneiz

Saber más

La actuación policial ocurrió en 2021, trascendió a principios de 2022 cuando el juez que investigaba como acusados a los detenidos revisó un vídeo y describió una paliza en la que llegó a apreciar movimientos “pugilísticos”, la comisión de control emitió su dictamen en junio, la juez decretó el archivo en septiembre y también fue paralelo el cierre del expediente disciplinario.

Se da la circunstancia de que el organismo de nuevo cuño y liderado por Juan Luis Ibarra, que ha emitido aquí su primer informe sobre la Ertzaintza, quiso haber hecho público el documento mucho antes, incluso antes de las vacaciones de verano y, por lo tanto, también antes del cierre del caso en los tribunales, donde la instructora no ve que los hechos revistan la gravedad mínima para llegar a ser delito y donde indica que las supuestas víctimas ni presentaron lesiones ni denunciaron los hechos.

Reunión en Erandio

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, han mantenido este miércoles precisamente una reunión con Ibarra en la base central de la Policía vasca en Erandio. Aunque el encuentro ya estaba programado, el informe se ha colado en la conversación, si bien el Gobierno lo conocía desde su misma firma, en junio.

Asuntos Internos, en todo caso, no asume una recomendación expresa del órgano de control, que plantea que se pueden realizar actuaciones internas dentro de las competencias propias sin perjuicio de la vía penal. Además, recrimina a la Ertzaintza que no hiciera nada cuando supo de estos posibles abusos policiales. Como propuestas de mejora, el organismo dirigido por Ibarra ofrece cambios en los protocolos de redacción de los atestados –la versión oficial y el vídeo no guardan ninguna relación– o incluso que se lleven cámaras en el cuerpo para practicar un arresto.

El Gobierno, en un comunicado, destaca que la comisión fue creada “a iniciativa del actual vicelehendakari y consejero” como desarrollo de la nueva Ley de Policía, de la pasada legislatura. Además, este pronunciamiento “es precisamente a instancia de parte” ya que “fue el propio Erkoreka quien lo puso en conocimiento de la citada comisión”. Lo hizo, recalca el Ejecutivo, “nada más conocerse los supuestos hechos, en febrero de 2022”. Indica también el Gobierno que “cuelga todas las resolución” del órgano de control en el portal de transparencia.