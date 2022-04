Bizkaia invertirá 270 millones de remanentes de los 419,7 millones existentes para ejecutar proyectos estratégicos

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha anunciado que se invertirá en la ejecución de proyectos estratégicos 270 millones de los 419,7 millones de remanentes existentes, una vez aprobada la liquidación provisional del presupuesto de la administración foral correspondiente al ejercicio 2021. Entre otros proyectos, se contemplan con 180 millones para la extensión del Metro a Galdakao. Rementeria ha comparecido este martes, junto con el diputado foral de Hacienda, José María Iruarrizaga, para informar sobre la Liquidación Provisional del Presupuesto de la Administración Foral correspondiente al ejercicio 2021 y las inversiones a realizar con los remanentes de tesorería.

Bizkaia se prepara para el futuro con una apuesta por las grandes infraestructuras

Una vez aprobada la liquidación del presupuesto, “la foto fija” de los remanentes de tesorería existentes a día de hoy en Bizkaia se eleva hasta los 419,7 millones de euros. Esos 419,7 millones con los que cuenta la Diputación Foral son el resultado de incorporar los remanentes de tesorería de ejercicios anteriores al resultado contable del ejercicio 2021. El diputado general de Bizkaia ha afirmado que hay que ser “prudentes”, especialmente, en este momento de “tanta incertidumbre global” y, por tanto, esa será la clave para emplear esos 419 millones. En concreto, ha precisado que el 65% se destinará a garantizar las inversiones estratégicas, unos 270 millones, y el otro 35%, casi unos 150 millones, quedará reservado por si la situación “se recrudece” y se va a a una “situación peor”. En concreto, se ha referido a la posible necesidad de activar “acciones o planes especiales” en el futuro para ayudar al territorio o, por ejemplo, también para afrontar el coste extra que ya se está generando en los incrementos de energía y también de los suministros a la propia institución y a todo el sector foral que “lógicamente” no se tenían contemplados en el momento de hacer el Presupuesto. Rementeria ha indicado que “ojalá” que sea “que no” pero cree que hay que tener “en previsión todas estas circunstancias” porque “puede ir también a peor en función de lo que ocurra en Europa y con la guerra”. “Y si empeoran, estos recursos nos vendrán bien a todos los vizcaínos, a todo eso me refería cuando hablaba lógicamente de la prudencia”, ha añadido.

Más remanentes de los previstos

El diputado general ha afirmado que la Diputación de Bizkaia dispone de más remanentes de los previstos básicamente por tres razones, en primer lugar por el endeudamiento extraordinario que se afrontó en 2020 y 2021. Según ha explicado, en los momentos “más duros” de la pandemia fueron al “máximo endeudamiento permitido” porque “así lo exigía el momento” y fue “una decisión absolutamente extraordinaria” para afrontar “todas las necesidades”. Rementeria ha indicado que tenían “muy claro” -y lo siguen teniendo- que no pueden esperar al dinero de Europa para afrontar proyectos que consideran “estratégicos” para el Territorio para afrontar las cuatro grandes transformaciones en las que está inmersa Bizkaia -transición el sistema de cuidados de larga duración, transición energética, transición en una movilidad sostenible y transición digital-.

El diputado ha insistido en que una de las “máximas” que tenían era no esperar a fondos porque son proyectos que “hay que afrontar”, pero eso no quiere decir que las obras que están acometiendo no las hayan solicitado a fondos europeos. Los recursos europeos, según ha explicado, de la forma que “la gobernanza se lleva por parte del Estado”, están “llegando poquito a poquito”, pero, por ejemplo, “no saben nada” en relación a los solicitados para la ampliación del Metro. Rementeria ha explicado que todavía no han gastado todo aquel dinero de endeudamiento que pidieron prestado para afrontar las consecuencias del Covid, de manera que “están ahí en esos remanentes”.

El segundo factor, según ha detallado, tiene que ver con que han ingresado más de lo que han gastado. Según ha apuntado, hasta la “explosión” de esos costes energéticos y la “inestabilidad” provocada por la invasión de Ucrania, la economía de Bizkaia había respondido “en forma muy positiva” al final de la pandemia, “tiraba muy fuerte y la recaudación también notaba esta situación económica”. Por ello, según ha destacado, en 2021 han recaudado más de lo esperado (8.136,1 millones), un 10,8% más de la previsión de recaudación que tenían al inicio. El tercer factor, aunque, a menor medida, según ha añadido, es la propia ejecución del presupuesto, porque, a pesar de tener “una ejecución muy alta” en el ejercicio 2021, del 98%, no se ha llegado a ese 100% y no se ha gastado todo el dinero que tenían presupuestado. Rementeria ha señalado que esa ejecución del 98% es “casi ejecución total” y no hay “nada significativo” en ese 2% que no se ha ejecutado. Por lo tanto, con los citados remanentes están garantizado la ejecución de algunos proyectos estratégicos que “ya tenían comprometidos”.

Inversiones

En concreto, las inversiones que se financiarán con los remanentes de tesorería son la extensión del metro a Galdakao y el hospital de Usansolo y su conexión a las líneas de Euskotren de Busturialdea y Durangaldea (180 millones). Rementeria ha afirmado que esperan firmar antes del verano el convenio para el impulso de esta infraestructura. También se contempla cubrir la Avanzada a su paso por Leioa (65 millones de euros) y la construcción de las nuevas vías verdes de la vía vieja de Lezama, Arratia y Uribe (2 millones).

Además, Rementeria ha indicado que quieren centrarse en quien “más lo necesita” y, por ello, también se destinarán 8,7 millones para la reforma de residencias forales bajo el nuevo modelo de unidades convivenciales para personas mayores y avanzar hacia unas residencias “más humanas y parecidas a un hogar”. En concreto, de esa cantidad, 7,2 millones se destinarán a la residencia foral de Leioa y 1,5 millones a la residencia foral de Elorrio, obras que “hay que acompasar con mantener el servicio público y se harán fase a fase”. También se contemplan ocho millones para la compra de pisos para ayudar a personas en situación de exclusión, aunque todavía quedarán fórmulas de alquiler. Los remanentes también se dirigirán a una batería de medidas dirigidas al primer sector, que suma 1,5 millones para un plan de choque y otros 1,5 millones para un plan de ayudas forestales y mejora de eficiencia energética. Junto a ello, se contemplan otros 2,6 millones para la compra de montes y su repoblación con especies autóctonas para la mejora de espacios naturales.