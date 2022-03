Bizkaia se prepara para el futuro con una apuesta por las grandes infraestructuras

Bizkaia y su capital, Bilbao, están inmersas en una transformación radical de la mano de importantes infraestructuras que requerirán fuertes inversiones. Sin contar con retrasos imprevistos, se trata de proyectos a largo plazo que tienen como denominador común en muchos casos la sostenibilidad en lo que se refiere a la movilidad y la energía. Algunos, casi todos complejos, están ya en marcha, otros son solo una idea o como mucho un estudio, y solo el tiempo dirá si finalmente se materializan tal y como se presentaron, teniendo en cuenta el momento de fuerte incertidumbre económica que puede dar al traste con todas las previsiones.

Puente giratorio entre Erandio y Barakaldo

Es quizá uno de los proyectos más llamativos por la espectacularidad del diseño que se ha presentado. El puente de 470 metros de longitud unirá ambas márgenes de la ría a través de un diseño sinuoso del ingeniero Mike Schlaich. Se trata de un puente para ciclistas y peatones -solo pasarán por él vehículos de emergencia como ambulancias y bomberos- que para salvar los 240 metros de cauce despliega un tablero de 470 metros de longitud con un trazado en curva. Así suaviza las pendientes desde ambas márgenes para facilitar su uso en bicicleta y a la vez alcanzar la altura necesaria para permitir el paso de embarcaciones de hasta 6,5 metros de gálibo en pleamar. Para embarcaciones de mayores dimensiones, el puente se abrirá con dos mecanismos giratorios ofreciendo un canal de navegación de 50 metros de anchura. La Diputación están en estos momentos elaborando el proyecto constructivo, paso previo a la licitación de las obras que puede llevarse a cabo después del verano. La intención es que esté operativo en 2024 y la inversión en principio puede ser 16,5 millones de euros.

Túnel bajo la ría

Es una de las obras que se presenta más complicada. Está destinada también a unir ambas márgenes de la ría para descargar de tráfico al saturado Puente de Rontegi. No estará en marcha antes de 2028 y unirá las rotondas de Artaza (Getxo) y de Ballonti (Sestao) con una longitud de 3.037 metros. Las obras para su construcción tienen previsto comenzar en 2023. En función de proyecto constructivo pueden suponer unos 400 millones de inversión. Se espera que pasen por el túnel una media de 51.000 vehículos por día.

Ampliación de la Súpersur

La ampliación de esta infraestructura, denominada la Variante Sur Metropolitana (VSM) conectará la actual vía con la AP-68 en Arrigorriaga. Se espera que esté operativa en 2023 y se encuentra en estos momentos en los trabajos de la tercera fase del proyecto. Este tramo conectará sobrevolará el valle de Bolintxu a través de un viaducto con dos estructuras independientes, una por sentido de circulación, sin necesidad de pilas intermedias que apoyen en la vaguada, ni definitivas ni provisionales, de modo que no se interviene en el entorno del arroyo y de la presa, que son los elementos más significativos del valle. Se trata de una infraestructura “estratégica” para la Diputación que enlazará la entrada y salida de mercancías en camión del puerto de Bilbao con la meseta.

Cubrimiento de la Avanzada

La carretera BI-637, conocida como La Avanzada, se cubrirá a su paso por Leioa con una inversión de 62,5 millones de euros. Con ello se recuperarán 4.132 metros cuadrados de superficie útil para uso peatonal en la zona más urbanizada del municipio. Las obras comenzarán en el primer trimestre de 2023 y se prolongarán durante al menos 36 meses.

Línea 5 del Metro hasta Galdakao

Las obras de ampliación de la línea se financiarán a partes iguales por Gobierno vasco y Diputación para llevar el metro primero hasta el centro de Galdakao, previsto para 2027, y después hasta el Hospital de la localidad (2028). En total se precisará de una inversión de 360 millones de euros.

Estación soterrada en Bilbao

Una de las grandes obras que modificará la capital vizcaína en los próximos años. El soterramiento de la estación por la que entrará el tren de alta velocidad a Bilbao, parece que empieza a ser una realidad después de años de incertidumbre y retrasos. De momento, se está todavía en esperando a que el Gobierno central envíe al Ejecutivo vasco y al Ayuntamiento de Bilbao -las tres patas que financian el proyecto- el estudio informativo de las obras. Hay quien todavía no se fía de que el proyecto salga adelante. El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, sigue sin tenerlo claro y no ha dado el visto bueno a que la Diputación participe en la financiación. Por ejemplo, la Diputación de Álava sí contribuye a costear la estación de Vitoria por la que entrará el AVE. Antes de que la estación de Bilbao esté en marcha habrá que construir una apeadero provisional en Basauri para que la entrada de trenes sea simultánea a las labores de soterramiento. Después de los retrasos que acumula la Y vasca es difícil dar por buena una fecha, en cualquier caso, antes de 2027 no llegará ningún tren de alta velocidad a Bilbao.

Zorrozaurre como barrio sostenible

El 'Manhattan de Bilbao', como algunos lo denominan, está llamado a ser una nueva referencia en Bilbao cuando se completen las obras que convertirán un entorno hasta hace poco degradado y mayoritariamente industrial, en una nueva zona de viviendas y de empresas relacionadas con la alta tecnología o la energía verde. La antes península, ya isla, albergará miles de viviendas a precios de mercado, VPO y pisos de alquiler. También será foco empresarial. Esta misma semana se ha suscrito el acuerdo entre Gobierno vasco y Ayuntamiento de Bilbao para crear el Campus Tecnológico de Bilbao con una financiación de 22 millones de euros. En 2025 se prevé que albergue las primeras iniciativas empresariales y tecnológicos. Pretende ser modelo de sostenibilidad energética. Iberdrola invertirá 20 millones en este nuevo barrio para que sea “cero emisiones”.

Ampliación del tranvía hasta Zorrozaurre

Ligado con la promoción del nuevo barrio se prevé ampliar el trazado del tranvía hasta la isla de Zorrozaurre con cinco nuevas paradas, una de ellas en el barrio de Olabeaga, y cruzará la ría a través de un puente. Tras el acuerdo entre el Departamento de Transportes y el Ayuntamiento, habrá que esperar más de dos años desde que arranque la construcción, que todavía no tiene fecha para que se materialice el proyecto, que supondrá más de 40 millones de inversión. El tranvía acaba de realizar su primera ampliación en diez años hasta el barrio de Bolueta.

Bidegorri entre Bilbao y Getxo

Ligado con los proyectos de sostenibilidad energética, Bizkaia promoverá en los próximos años de forma especial el uso de la bicicleta. Además del bidegorri que recorrerá el puente giratorio entre Barakaldo y Erandio se construirá una bicipista que unirá Bilbao con Getxo por toda la margen derecha de la ría. El bulevar de la margen derecha supondrá una inversión de 20 millones de euros y, con siete kilómetros de longitud. Su construcción está ligada a la del puente sobre la ría, por lo que no se prevé que esté en marcha hasta 2024.

El Guggenheim de Urdaibai

Es uno de los proyectos largamente acariciado por la Diputación que lanzó en 2008 el anterior diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, pero que la crisis y la fuerte inversión que requería -200 millones- dejaron en un cajón. Ahora se ha vuelto a recuperar el proyecto al calor de la llegada de los fondos Next Generation. La nueva propuesta de ampliación del Guggeheim, en dos edificios en Gernika y Murieta, en los terrenos ocupados ahora por la cubertera Dalia en y los antiguos astilleros, unidos por una vía verde, está presupuestado en 127 millones, más barato que el de José Luis Bilbao, y que se espera que se cubran en su mayor parte con fondos europeos, 81 millones en total. Rementeria daba al principio por seguro que es una obra que habrá que hacer con o sin financiación de Europa, pero hoy por hoy no hay un consenso institucional sobre cómo se repartirá el coste de estas obras, en plena reserva de la biosfera, si no hay dinero europeo.

Piscifactoría en la antigua central de Lemoniz

También están pendiente de los fondos europeos la propuesta de crear una piscifactoría en la antigua central nuclear de Lemoniz, que hay que decir que nunca llegó a ponerse en marca por la presión de ETA. El proyecto del Parque de producción acuícola de Basordas prevé producir especies marinas como el salmón, atún, lenguado y langostino, entre otras, con una capacidad de producción de hasta 15.000 toneladas. Necesitará 105 millones de inversión de los que 20 procederían de los fondos de la UE. Se prevé que esté en marcha antes de 2026

Polideportivo en Leioa

Leioa se prepara para poner en marcha un nuevo centro deportivo en la localidad después de que hace años el ayuntamiento tuviera que enterrar el proyecto en Pinosolo por las fuertes irregularidades de la contratación. Ahora recupera en el proyecto en un terreno cercano, en Torresolo, de nuevo con la sombra de irregularidades, ya que la empresa que quedó segunda en el concurso ha presentado un recurso administrativo al entender que se produjeron irregularidades en la elección de la ganadora, la UTE de Alonso Hernández & Asociados con O Arquitectura.

Tren al aeropuerto de Loiu

Eusko Trenbide Sareak (ETS), el gestor ferroviario vasco, tiene ya el estudio informativo del último tramo de la conexión de la línea 3 del Metro con el aeropuerto de Loiu, pero no hay ninguna fecha prevista para llevar a cabo la conexión.