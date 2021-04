Borradores a fallecidos o a quienes ya no viven en el territorio, entre los fallos del nuevo modelo de declaración de la renta de Bizkaia, que ya afecta a 30.000 personas

Cartas con borradores de la declaración de la renta enviadas a contribuyentes fallecidos, enviadas a personas que ya no viven en el territorio vizcaíno o en las que se les avisa de que no están obligadas a presentar la declaración de la renta cuando sí que lo están son algunos de los fallos e ineficiencias que han tenido lugar en la primera campaña de renta con el nuevo modelo implantado en Bizkaia, que afecta ya a 30.000 personas.

En total, a lo largo de las tres semanas que lleva la campaña, se han enviado a los vizcaínos 992.376 cartas con borradores de sus declaraciones y ha habido "problemas con 76.868, el 7,75% del total". Entre los fallos, se han detectado 162 casos de cartas remitidas a contribuyentes fallecidos antes de 2020, de los que no constaba en Hacienda su muerte, pero sí datos económicos en ese ejercicio. Sobre esos casos, el diputado de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, José María Iruarrizaga, ha explicado que se realizarán las oportunas comprobaciones para determinar si puede existir una defraudación de impuestos.

Otros errores se han producido cuando Hacienda ha enviado por error 805 cartas de Renta a personas que ya no son contribuyentes vizcaínos porque han trasladado su domicilio fuera o por el hecho de incluir en 27.211 cartas, por un error informático, un segundo apellido a personas que no lo tienen.

Sin embargo, el fallo que han reconocido como de "mayor alcance" se ha debido a un error informático en la regla que determina la obligación de declarar de la persona contribuyente. En estos casos, se han enviado 29.472 cartas a personas que están obligadas a realizar la declaración de la renta informándoles de que no deben hacerla, mientras que a 19.280 que no están obligadas a presentar la declaración no se les ha informado de ello. Desde Hacienda han apuntado que en los próximos días se enviará una nueva carta a estas personas comunicándoles su situación real.

"Ningún contribuyente se va a ver perjudicado"

A raíz de lo ocurrido se han recibido 535 quejas relacionadas principalmente con problemas de acceso en los primeros días de la campaña, la visualización de datos y errores de cálculo en la aplicación web. Este martes, José María Iruarrizaga, ha pedido disculpas a los ciudadanos por los "errores" y se ha justificado asegurando que se trata de "casos concretos" y en los que "ningún contribuyente se va a ver perjudicado por un fallo que hayan cometido desde el departamento de Hacienda".

"Es un sistema nuevo al que nos debemos adaptar todos y vamos a seguir mejorando, como lo hemos hecho con los errores que han surgido", ha apuntado Iruarrizaga tras señalar que Hacienda ha detectado doce tipos de incidencias que corresponden al cálculo de la declaración y que han afectado a unas 30.000 personas.

Iruarrizaga ha realizado este martes en Bilbao, junto al director de Hacienda, Iñaki Alonso, un primer balance de la campaña de Renta 2020. según han explicado, el nuevo sistema supone "un cambio de mucho calado" y en el que se han evidenciado "aciertos y errores, virtudes y carencias".

Hasta ahora 171.676 personas han presentado sus declaraciones a partir de la propuesta recibida por Hacienda. El 88% de ellas lo han hecho por internet (144.071 en la web y 7.403 en la aplicación para móviles) y el 12% por teléfono (20.202). Del total, el 70% son con resultado a devolver y el 30% a pagar. Por el momento, se han devuelto 101,38 millones a 96.753 contribuyentes. Según ha destacado el diputado, se están realizando las devoluciones "en menos de siete días" y los pagos se cobrarán el 6 de julio.