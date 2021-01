Hacienda de Bizkaia cambia su modelo de lucha contra el fraude fiscal con el que controlará más a los pisos turísticos y el uso de monedas virtuales

En su lucha contra el fraude, la Hacienda de Bizkaia ha aprobado el un plan actuación que cuenta con un nuevo modelo que arrancará este 2021 y culminará en 2023. En él se incluyen tres proyectos basados en la digitalización: Batuz - un sistema que controla las facturas que emitan los autónomos y empresas del territorio-, el nuevo modelo de Renta y el nuevo sistema de asistencia al contribuyente -que permite realizar todos los trámites por teléfono e internet-.

Entre las novedades los criterios generales del denominado Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal para 2021 que se han publicado este martes en el Boletín Oficial de Bizkaia, se encuentran, además, dos nuevos modelos de declaración con los que buscan aumentar la información sobre arrendamientos de viviendas de uso turístico y sobre la posesión de monedas virtuales. Ambos modelos serán anuales. En el caso de los pisos turísticos, lo deberán presentar los intermediarios de alquileres, ya sean agencias inmobiliarias o plataformas digitales y deberán identificar al arrendador e informar sobre las cantidades recibidas. En cuanto al nuevo modelo para aquellas personas que poseen monedas virtuales, deberán presentarlo tanto los propios titulares como las entidades que proporcionen servicios para tener y utilizar este tipo de monedas.

"Estamos en la fase de diseño de qué vamos a pedir a quién. A los contribuyentes que tengan criptomonedas como a los que tienen activos bancarios o acciones si éstas están en el extranjero las tienen que declarar. Vamos a poner una obligación para los intermediarios, igual incluso para los emisores. El problema que tenemos ahí es que no va a valer solo con lo que hagamos nosotros, debe haber un esfuerzo coordinado a nivel internacional, porque nosotros no podemos ponerle una obligación a una empresa que esté por ejemplo en Rusia, no tenemos esa competencia. Se está trabajando a nivel de la OCDE y de la Unión Europea en establecer unas obligaciones de información que sean estandarizadas y se puedan intercambiar. Si hoy los bancos informan de quién tiene cuentas allí y quién tiene acciones allí, queremos tener la misma información en el ámbito del dinero virtual. Probablemente no es algo que vaya a obtener resultados en 2021, lo veremos a medio plazo", ha explicado el director general de Hacienda, Iñaki Alonso quien ha presentado el nuevo plan este martes en Bilbao junto al diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga.

También se realizarán actuaciones para obtener información sobre grupos de empresas que operan en el ámbito de la fiscalidad internacional; grupos multinacionales que operan en Bizkaia; contribuyentes con vínculos con paraísos fiscales; personas no residentes que desarrollan actividades en Bizkaia o contribuyentes que actúan en sectores económicos con riesgo de fraude.

En este sentido, Alonso ha recalcado que hay "ámbitos en los que es mucho más difícil que se produzca fraude porque existen controles específicos", como por ejemplo, el ámbito de los combustibles, donde "hay un control muy específico desde el principio que llega el petróleo a las refinerías, luego se produce, se transforma, etc". "Ahí tenemos unos mecanismos de intervención muy controlados, pero hay otros ámbitos que están más "liberalizados" en los cuales dentro de la Unión Europea con el libre movimiento de mercancías y la falta de declaraciones aduaneras hay más facilidad de tránsito. Por ejemplo en años anteriores hemos detectado un gran nivel de fraude en ámbitos de metales de recuperación, en ámbitos de componentes informáticos, telefonía móvil o vehículos. En los ámbitos en los que nos falta información es donde hay más posibilidad de fraude", ha alertado el director general de Hacienda.

Con la puesta en marcha de estos proyectos, basados en la digitalización, Hacienda verá multiplicada la cantidad de información con relevancia tributaria de la que dispone. Batuz aportará automáticamente los datos de todas las facturas emitidas en Bizkaia y de todas las operaciones económicas realizadas por cerca de 100.000 empresas y profesionales. Además, de aquí a dos años, la Hacienda vizcaína tiene previsto elaborar propuestas de declaración para todos los contribuyentes, de forma paulatina, para los de Renta en 2021, un año más tarde para los de IVA y en 2023 también para Sociedades.

Para prevenir los fraudes, la Hacienda Foral insiste en la importancia de "fomentar la conciencia fiscal entre la ciudadanía" y la "concienciación de los jóvenes" por lo que mantendrá a los centros educativos la posibilidad de adherirse al módulo de educación tributaria iniciado en 2018 junto al Gobierno vasco y las haciendas alavesa y guipuzcoana. La previsión es aumentar el número de centros adheridos hasta los 140, dos tercios del total de Bizkaia.

Más control sobre las actividades económicas que han aumentado con la pandemia

Sobre aquellas empresas o personas que han visto aumentar sus actividades económicas a raíz de la crisis del coronavirus, Alonso ha advertido de que se ejercerán actuaciones de control integral sobre contribuyentes "que realizan actividades económicas en sectores que han incrementado su actividad por la situación de emergencia sanitaria".

"No hemos detectado colectivos específicos que sepamos a priori que hayan mejorado su actividad económica durante la pandemia, podemos tener en mente quiénes pueden ser. Cuando se presenten las declaraciones finales del año 2020 vamos a hacer una comparativa con el año anterior y vamos a ver cuáles son aquellos contribuyentes por sectores que han incrementado su tributación y ver si verdaderamente han declarado aquello que correspondía", ha explicado Alonso.

Como ha señalado el director de Hacienda, también se hará un especial hincapié sobre quienes "declaran rendimientos por debajo de la media del sector" y se intentará detectar irregularidades en titulares de dispositivos de pago con tarjetas "si hay indicios de facturas sin contenido económico".