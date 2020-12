El cribado entre 489 alumnos añade 29 positivos al brote de la ikastola Abusu en Bilbao

La ikastola Abusu de Bilbao está viviendo toda una odisea desde que el pasado jueves detectaron un positivo en coronavirus en sus aulas. Ese caso de COVID-19 ha derivado en 10 aulas confinadas y 58 positivos desde el jueves, además de un cribado masivo -que se realiza en el propio colegio desde este martes- en el que por el momento se han realizado 489 pruebas PCR de las cuales 29 han resultado positivas, según confirman desde el Departamento de Salud.

El viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, ha aclarado en el Parlamento Vasco que a pesar de que "son muchos" los positivos, el centro no ha cerrado y se están siguiendo medidas de aislamiento por aulas. Ha querido recalcar que el ámbito escolar "no es para nada un medio inseguro". Berraondo ha explicado que a cada positivo le siguen medidas de confinamiento de sus contactos estrechos tanto en la clase como en el ámbito familiar. "Aislamiento, desinfección y vuelta a empezar. Cuando pase la cuarentena, se seguirá con el funcionamiento normal", ha señalado.

Desde el Departamento de Educación explican a elDiario.es/Euskadi que Abusu, debido a la gravedad de su situación con respecto al brote de coronavirus, "es un centro en el que el departamento de Salud ha considerado que tenía que hacer un cribado y es Salud quien lo está llevando a cabo", por lo que han asegurado que "no disponen de más información". En función de los resultados de las pruebas diagnósticas que se están efectuando se valorará si es necesario o no adoptar alguna nueva medida en el colegio. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con la dirección del colegio, pero al cierre de esta edición no ha recibido ninguna respuesta.

En Euskadi, tras la reapertura de Geroa Waldorf, a las afueras de Vitoria, no hay ningún centro educativo completamente cerrado, aunque sí hay clausurado un edificio entero del instituto de Beasain, en Gipuzkoa. Son 60 los colegios en los que han aparecido casos y 113 las aulas afectadas, el 0,64% del total.