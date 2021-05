La caída de la COVID-19 se ralentiza en Euskadi, que confía en que los cambios en algunos indicadores sean "aislados"

La caída de la pandemia continúa pero se ha ralentizado en Euskadi. La velocidad del descenso de la incidencia es del 28% semanal cuando el dato anterior era del 29%, el R0 -los casos que origina cada infectado- se acerca de nuevo al umbral que marca que el virus se vuelve a expandir (sube a 0,86) y la positividad vuelve a situarse por encima del 5%, la barrera en el que se considera muy elevada la transmisión comunitaria, por vez primera desde el 9 de mayo. Desde el verano, la COVID-19 ha vuelto a escalar cada vez que se tocaba el suelo de 200 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y empieza a estar cerca esa barrera. Ahora mismo la tasa vasca se ubica en 250,99. Y la anterior oleada arrancó cuando la velocidad de descenso alcanzó precisamente un máximo del 29%. La evolución epidemiológica de la semana próxima será clave ya que la red hospitalaria vasca aún tiene 130 personas en estado crítico ingresadas en la UCI, el 66% de lo que fue el pico de esta ola, 195, 20 puntos menos que la caída de los contagios.

El viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, ha indicado que toca "seguir alerta" porque Euskadi está "lejos del objetivo", que es una tasa por debajo de 60, el nivel que se considera asumible, pero ve aún "datos esperanzadores" de cara al futuro. El subdirector de Salud Pública, Koldo Cambra, en cambio, ha indicado que "los incrementos no deben pasar desapercibidos". "Es necesario conocer qué ocurre en los próximos días para ver si esta oscilación o dientes de sierra es un cambio o no. Es muy pronto para pensar si viene o no un cambio de tendencia. Si es un dato aislado, no será decisivo", ha apostillado Cambra en la rueda de prensa conjunta que han ofrecido en Bilbao, aunque inicialmente estaba prevista en Vitoria. Además, han incidido en que "se han reducido las diferencias" en cuanto a la positividad en Euskadi con otras comunidades autónomas tras un días de "buen ritmo", aunque sigue encabezando la lista de todas ellas y supera con holgura la media general, de 139,89.

La variante india supone un 0,3% de los casos en circulación

En las últimas 24 horas han aparecido 396 casos positivos, 233 en Bizkaia, 133 en Gipuzkoa y 27 en Álava, además de tres personas o de fuera o sin residencia conocida. Sí que es reseñable que Álava tiene una tasa que es de la mitad de la media vasca, 124,16 y que en la capital, en Vitoria, es incluso inferior, 116,89. Bilbao es la única ciudad en alerta naranja (más de 300) y quedan en rojo Galdakao, Muskiz, Sestao, Sopela, Valle de Trápaga y Zalla en Bizkaia y Azkoitia y Tolosa en Gipuzkoa. Por el contrario, alcanza ese nivel óptimo de transmisión o zona verde Lekeitio y Mutriku solamente. No han aparecido recientemente nuevos brotes de la variante india añadidos a los 11 casos ya conocidos, aunque se estima que representa el 0,3% de los casos totales en circulación. Orillando la variante detectada en diciembre en el Reino Unido, que ya ha relevado a la original o salvaje, es la brasileña la de más penetración con un 1,5% del total de positivos, 489 casos en total. Son 99 los de la sudafricana y seis de la nigeriana, según los últimos datos. Se insiste en que todas ellas están controladas e incluso retrocediendo en prevalencia.

En cuanto a los hospitales, las UCI siguen con una ocupación total del 75,5% sumados los 130 casos de COVID-19 y los de otras patologías. No obstante, hay 336 camas abiertas cuando hace unas semanas se alcanzó una dotación próxima a 400. El total de ingresados tras una jornada con 44 es de 356 cuando hace una semana eran 443 y hace dos 545. "La situación mejora pero no es buena", ha remarcado Quintas, quien ha recordado que "a pesar de que la tensión del sistema sanitario no es como en semanas anteriores" Osakidetza se mantiene "en un escenario de 3 sobre 5" en cuanto a presión hospitalaria. En cuanto a los colegios, hay casos identificados en 50 centros, lo que supone que haya 62 aulas cerradas, el 0,35% del total de la red no universitaria.

