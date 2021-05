Euskadi es "conservadora" y no prevé cambios en el protocolo escolar de cara al próximo curso mientras no haya vacunas: mascarilla, distancias y burbujas

Este jueves, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) solamente ha notificado 26 casos positivos de COVID-19 en personas mayores de 65 años (dos en mayores de 80). Es el efecto de la vacunación, que está llevando a que la verdadera incidencia se dé en tramos de edad más bajos. En concreto, las tasas más altas se dan en los menores de 18 años y, particularmente, en los adolescentes de 13 a 16 años, donde se mantiene un nivel de transmisión extremo, de más de 400 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. En este contexto, en España se ha reabierto el debate sobre cómo será el curso escolar 2021/2022, cuando es posible que haya ya inmunidad de grupo en la población en general. Sin embargo, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha optado por ser "conservador" y asegura que mantendrá protocolos muy similares a los del actual curso a partir de septiembre porque es "evidente" que hasta que no se apruebe y se generalice la protección en los menores de 16 años, si es que ocurre, no podrán recuperarse espacios de "libertad" en las aulas.

Son 44 los centros educativos con casos de coronavirus en este momento, lo que deja cerradas 56 aulas, pero con todos los colegios abiertos. Las clases clausuradas apenas suponen el 0,32% del total de la red no universitaria. En los ocho meses trascurridos del año académico 2020/2021, el máximo de aulas cerradas fue del 1,59% y se dio muy al inicio, en septiembre, cuando los protocolos no estaban del todo engrasados. Dos días antes, el 24 de septiembre, fue cuando más colegios tenían brotes, 198. Solamente dos colegios han coincidido cerrados del todo a la vez, y fue en enero. La red es de un millar de recursos. Bildarratz ha asegurado que la presencialidad se ha garantizado en todo momento a pesar de las sucesivas oleadas y que ello es un logro. "Son números que no nos podíamos creer en septiembre. Recordad el nerviosismo que había", ha dicho sobre una 'vuelta al cole' que, salvo para estudiantes de Selectividad o de último curso de Secundaria, que tuvieron algunas sesiones de refuerzo desde mayo hasta junio, era el regreso desde el parón general de marzo, con el confinamiento. De hecho, en septiembre llegó a a convocarse una huelga.

"Todo lo que los centros necesiten para que la presencialidad sea una realidad es un elemento importantísimo de cohesión y de estabilidad de la sociedad", ha asegurado Bildarratz como balance del año que acaba y como deseo para el que arrancará en septiembre. Y ha adelantado que "no habrá grandes diferencias". Fuentes de la Educación vasca indican que la supuesta propuesta para devolver las ratios de alumnos por aula a los niveles previos a la pandemia no tendrá especial afección en Euskadi porque, por normal general, no se cumplían al ser una recomendación. Además, se mantendrán mascarillas, distancias y burbujas cuando sea posible. Igualmente, se anuncian otros 60.000 portátiles que se suman a los 35.000 de este ejercicio para garantizar la conectividad en la red pública en caso de confinamientos u otras incidencias. Además, septiembre llegará con el personal docente ya con pauta completa después de que se esté ahora resolviendo su situación después de que recibieran una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en marzo y abril.

