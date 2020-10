Los casos activos de COVID-19 crecen hasta los 11.448 en Euskadi, donde hay hasta 45.000 personas más confinadas

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) asume que "probablemente" en ningún momento de la pandemia ha tenido a más personas en seguimiento. Los casos activos de COVID-19 en Euskadi son 11.448 y su crecimiento ha sido constante en pocas semanas. Lo muestra la comparativa: 7.118 hace siete días, 6.177 hace diez días y 4.453 hace dos semanas. Pero, sobre todo, se han multiplicado los contactos de infectados, personas en cuarentena y que en un porcentaje importante darán también positivo cuando se les haga una prueba. Son "entre 40.000 y 45.000" -el equivalente a todos los habitantes de Portugalete- cuando el dato que se aportó hace una semana era de 11.907.

"Nunca hemos tenido tantos casos durante tanto tiempo", argumenta el responsable del plan de vigilancia y control de la pandemia en Euskadi, Ignacio Garitano, tras una jornada en la que se han vuelto a notificar 1.164 contagios más, 70 de ellos detectados con las nuevas pruebas de antígenos y el resto con PCR. La cifra es una de las peores de toda la serie histórica y se queda muy cerca del máximo de 1.207. En todo el territorio pero, sobre todo, en Gipuzkoa hay una serie de indicadores que no invitan a pensar que se vaya a frenar la curva de contagios. El denominado R0 -que mide los casos derivados de cada positivo- sigue por encima de 1 (1,21), lo que indica que cada infectado multiplica la enfermedad.

Gipuzkoa ha sumado 511 casos más. El 45% de las infecciones aparecidas la pasada semana eran de este territorio, que sorteó con mejores datos la primera ola. La tasa de contagios de la provincia llega a 811,07 por cada 100.000 habitantes en 14 días, muy lejos del umbral de 500 que ya se considera de riesgo y que activa un metafórico semáforo rojo de alerta. De 33 localidades de más de 5.000 habitantes, 28 tienen esa luz roja encendida y dos de ellas (Mutriku y Hondarribia) están en alrededor de 490, con un naranja muy oscuro. La comarca sanitaria del Goierri alcanza una tasa de 1.252 casos. En la capital, en Donostia, se han registrado 632 positivos en una semana. Cuando se declaró el primer estado de alarma y Vitoria estaba en situación crítica, en toda Gipuzkoa solamente se habían detectado 46 casos de COVID-19 en dos semanas de pandemia.

Cribados: una positividad que no pasa del 1,56%

Son 500 los nuevos positivos en Bizkaia, donde la tasa sigue creciendo poco a poco y se sitúa ya muy cerca de la barrera de 500 (478,80). Otra localidad importante como Santurtzi ha superado ese umbral en las últimas horas y Bilbao no está lejos (467). La tasa en Vitoria es algo menor (411), pero igualmente muy alta (nivel naranja). En Álava han aparecido 143 nuevos casos y hay una primera localidad ya con semáforo rojo: Salvatierra-Agurain.

En este contexto, Osakidetza ha puesto en marcha cribados en los que considera principales focos de riesgo. Este fin de semana ha cerrado los realizados entre los vecinos de entre 13 y 40 años de Durango, Urnieta y Ordizia/Zaldibia, donde han aparecido 69, 16 y 41 positivos, respectivamente. Las pruebas han sido miles y la positividad más alta de los tres es del 1,56%, un nivel muy alejado del 7,5%, que es el último dato de casos aparecidos en relación a los test practicados. Siguen abiertos los focos de Beasain, Ermua/Mallabia y Zumaia, con 6, 12 y 8 casos según los datos provisionales. Garitano ha llamado a la "colaboración ciudadana" para que participen en los cribados, aunque ha rechazado que estén siendo un fracaso de convocatoria. En Durango, por ejemplo, han pasado a hacerse una PCR 5.067 personas de una población total de unas 28.000. En este sentido, Garitano ha asumido que el equipo de rastreadores "ha acumulado algo de trabajo" por el gran repunte de la COVID-19 en pocos días pero ha manifestado "firmemente" que "no está en situación de colapso". De hecho, ha informado de que entre la pasada semana y la presente ha incorporado a 85 profesionales adicionales y que el total de la plantilla rebasa ya los 400 sanitarios.

Los fallecidos en Euskadi en la pandemia ascienden a 2.513

El alto nivel de transmisión está traduciéndose en una "presión asistencial cada vez mayor", según ha explicado Garitano. Son 480 las personas hospitalizadas, 75 de ellas críticas en la UCI. Los ingresos en las últimas 24 horas fueron 73, el máximo de la segunda ola. Por el porcentaje ocupación de las unidades de intensivos (alrededor del 30%) Euskadi se haya en escenario 2 de 5 del plan de contingencia de las UCI -se podría llegar a habilitar 620 camas- y 3 de 5 en cuanto alerta general de la pandemia. Con todo, la "actividad asistencial no se ha reducido" hasta el momento en Osakidetza, que se resiste a dar detalles de la situación concreta en Gipuzkoa, de la ocupación de sus UCI o de si se derivan o no pacientes a otras zonas. Garitano se ha escudado de que la Sanidad vasca actúa "en red" y que el conjunto del sistema tiene todavía margen de maniobra.

Por otro lado, se han notificado 55 fallecidos más con COVID-19, decesos registrados entre el 19 y el 25 de octubre. Osakidetza no considera que diez de ellos fallecieran por la COVID-19 como causa directa. En todo caso, el total de muertes en la pandemia es ya de 2.153 para un total de 69.507 casos detectados hasta el domingo. En una ciudad como Vitoria casi el 5% de la población ha recibido ya un diagnóstico positivo en algún momento de estos meses. Garitano no ha aclarado por qué en esta nueva fase crítica de la pandemia no se actualizan a diario los datos de fallecimientos.

Asimismo, el Departamento de Educación ha informado de que hay 134 aulas clausuradas por alguna incidencia relacionada con el coronavirus. Son un total de 95 los centros con casos. Estas cifras representan un 0,76% del total de la red no universitaria. Se pueden consultar en el especial interactivo de elDiario.es/Euskadi más datos sobre los brotes, las residencias, los hospitales o los centros educativos.