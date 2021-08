Centenares de personas se concentran en Irún para denunciar el fallecimiento de otro migrante en el río Bidasoa

Centenares de personas se han acercado este lunes a la plaza de San Juan de Irún, frente al ayuntamiento, a la concentración convocada por Irungo Harrera Sarea para condenar la muerte de un migrante mientras intentaba cruzar el río Bidasoa a nado para llegar a territorio francés. A la concentración se han sumado también Jose Antonio Santano, alcalde de Irún; Kotte Ecenarro, alcalde de Hendaia, y representantes de PNV, Elkarrekin Podemos y Abotsanitz.

Un migrante perdió la vida este domingo al lanzarse al río Bidasoa para pasar del territorio español al francés a nado. Se trata del segundo fallecimiento de migrantes que intentan cruzar la frontera este 2021, después de la muerte en mayo de otro migrante. Este mismo martes, otra persona ha sido rescatada del río Bidasoa. Sin embargo, el alcalde de la localidad fronteriza ha declarado que "parece que es otro caso" que no tiene relación con la migración. El migrante fallecido no ha podido ser identificado todavía, según ha informado Irungo Harrera Sarea.

"Queremos denunciar la actitud del Gobierno francés con los controles que tiene puestos en la frontera desde hace seis u ocho meses bajo la excusa de ser controles antiterroristas y controles de la pandemia de la COVID-19, porque lo único que hacen es controlar a las personas con pinta árabe y personas negras. Eso es lo único que controlan, son controles migratorios racistas", ha destacado Ion Aranguren, miembro de Irungo Harrera Sarea. Además, ha insistido en que la sociedad vasca es "solidaria". Por eso, indica, les gustaría que "los representantes de la sociedad también lo pareciesen, que fueran el reflejo de esta sociedad".

Aranguren se ha preguntado también por qué no tiene acceso el 100% de los migrantes al albergue que los acoge. "Siempre queda un 1%, un 2% que no puede ser acogido por no cumplir criterios, que además no son públicos. Ni Irungo Harrera Sarea ni el Ayuntamiento de Irún ha tenido acceso a él", ha señalado. "Está el dispositivo y hay plazas libres, ¿por qué tenéis que dejar a dos chavales en la calle? No seáis tan miserables".

Por su parte, Santano ha lamentado la muerte del migrante: "triste y desgraciadamente, una persona ha perdido la vida y debería estar viva y eso resulta inaceptable". Asimismo, ha señalado que los datos de pernoctaciones en los albergues habilitados son "realmente bajos". No obstante, ha indicado que "quizás las circunstancias y lo que está sucediendo en el paso de fronteras es lo que está llevando a que se busquen fórmulas para pasar que poner en riesgo la vida de las personas. Al final, cuando te juegas la vida a veces se pierde, y es la desgracia más grande".

Ecenarro también ha participado en la concentración. Ha querido mostrar su "solidaridad y su dolor" por el suceso y ha indicado que ellos tratan de "facilitar el paso a estas personas". Asimismo, ha recordado que hace dos meses se concentraron para denunciar el deceso de otra persona migrante en las mismas circunstancias y ha insistido en que estos sucesos son "inaceptables". La concentración de este lunes ha terminado con un minuto de silencio por el migrante fallecido.