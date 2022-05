Así es la COJUA, letrados que limpian, fijan y dan esplendor a las leyes vascas

En el entramado institucional vasco existe un organismo llamado Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Oficialmente, se identifica como COJUAE, pero es más conocida entre quienes trabajan con ella como COJUA. Según su página web, “vela por que la actuación administrativa se ajuste a la Ley y al Derecho, apreciando la acomodación al ordenamiento jurídico de los proyectos de normas y actos que se sometan a su dictamen”. Así, emite informes a cada proyecto de ley que prepara el Gobierno pero también si hay un ciudadano que pone una queja por una negligencia médica, por ejemplo. Sin embargo, sus once integrantes no solamente son los guardianes de la legalidad, sino también de la corrección lingüística. Limpian, fijan y dan esplendor al castellano del corpus jurídico autonómico: en sus dictámenes constan apartados enteros afeando al Gobierno vasco que no sea más preciso en el uso del idioma. Son de los que mantienen el uso de “verbigracia” a la par que “por ejemplo”.

El último caso en que han sacado el rotulador rojo para enmendar a los políticos es su informe sobre la propuesta de la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, para reformar el sistema de la renta de garantía de ingresos (RGI), que implica una mejora de todas las cuantías actuales y nuevos controles de los abonos de prestaciones, entre otras novedades. A partir de la página 131 del dictamen de la COJUA, figura un apartado amplio sobre “consideraciones comunes” que arranca, de saque, afeando que se incurre en un “exceso de párrafos”. “Cada artículo, un tema; cada párrafo, una oración; cada oración, una idea”, explican los asesores jurídicos que debería ser la máxima para redactar textos normativos.

Los 'guardianes' de la correcta escritura denuncian, por ejemplo, el abuso de la fórmula 'y/o'. “Salvo que resulte imprescindible para evitar ambigüedades en contextos muy técnicos, es desaconsejado el uso de la combinación de las dos conjunciones para indicar que se puede elegir la adición de dos opciones propuestas o solo una de ellas. Normalmente, el valor que se le pretende atribuir es de la conjunción 'o' sola”, explican. Y, citando a la Real Academia Española (RAE), avisan de que ha de evitarse el uso “copiado del inglés” de poner una 's' en los plurales de los acrónimos o siglas, cuando es innecesaria. No hay “RGIs” sino “RGI”, igual en singular o en plural. En todo caso, es recurrente en sus pronunciamientos la queja de que “debe evitarse la utilización de acrónimos” que no sean de dominio común. ¿Qué es “UE-28”, por ejemplo? Para la COJUA, asimismo, el Gobierno no es preciso en el uso de mayúsculas y debe operar “siguiendo las normas de la RAE”. Significativamente, en este informe avisa también de que no hay coherencia en cómo se menciona al territorio de aplicación de la ley ya que cita “CAE”, “Euskadi” o “País Vasco”. Se da la circunstancia de que cuando en diciembre el lehendakari, Iñigo Urkullu, firmó con María Chivite un acuerdo de colaboración con Navarra había hasta formas diferentes de denominar al conjunto de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

En otro dictamen anterior a la de la reforma de la RGI, la COJUA también tuvo que explicar el uso de 'auto' como prefijo. “Lo correcto es escribir sin separación 'autoorganización'”, incidieron los asesores. Y se apuntaba: “Se observa que los pronombres demostrativos en ocasiones se acentúan en el texto proyectado, y en otras no”. “La Real Academia Española (RAE) recomienda no tildar nunca los pronombres demostrativos, salvo para evitar ambigüedades (en caso de que actúen como determinantes, al igual que en el caso del adverbio 'solo')”, apunta.

La COJUA, en línea con los informes emitidos por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), que también son preceptivos antes de presentar cualquier ley, apoya el uso del denominado lenguaje inclusivo. “Es destacable la gran labor realizada para procurar un uso no sexista del lenguaje en la redacción del texto propuesto”, explicaba en ese documento. En el caso de la RGI, se indica que “se ha observado escrupulosamente”, aunque remarca que no es coherente no usarlo en todos los supuestos. ¿Por qué se escribe “interés superior del menor”, “infractor” o “comunidad de propietarios” si deliberadamente se ha querido desdoblar el masculino y el femenino en todo el texto?

El presidente de la COJUA es el viceconsejero Sabino Torre Díez, su vicepresidente es Xabier Unanue y ejerce de secretario Jesús María Alonso Quilchano. Los vocales son María Teresa Astigarraga Goenaga, Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo, Fátima Saiz Ruiz de Loizaga, Iñaki Calonge Crespo, María Jesús Urkiola Mendibil, María Lourdes Pérez Ovejero, Mirari Erdaide Gabiola y Jaione Juaristi Sánchez. Según su memoria de actuaciones de 2020, ese año se pronunció en 199 ocasiones.