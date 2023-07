Los comercios vascos tienen una media de 23 años y el 72% de sus gestores supera los 45 años

El sector comercial vasco tiene que hacer frente a una renovación y a un relevo generacional profundo en los próximos años. Actualmente la media de antigüedad de los establecimientos comerciales vascos está en los 23 años, y la edad media de sus gestores supera los 45 años en un 71,9%, según datos del Barómetro del Comercio Vasco de 2022. El proceso de renovación, de hecho, ya ha empezado, ya que la antigüedad de los establecimientos ha llegado estar en 31 años, y actualmente un 16% de los establecimientos se han abierto en los últimos cinco años. “Esto demuestra que poco a poco se está produciendo una renovación”, ha señalado el consejero de Comercio, Turismo y Consumo del Gobierno vasco, Javier Hurtado, que ha presentado el barómetro junto a la viceconsejera, Elena Moreno.

El Barómetro constata que se trata de un sector altamente feminizado y compuesto básicamente, en un 95,7% por micropymes. En concreto, el 70,9% no tiene más que una o dos personas trabajando, el 24,8% del sector cuenta con entre tres y nueve trabajadores y sólo un 4,3%, supera las diez personas. Esto supone que la media de personas empleadas en el sector sea de 3,5 personas. El hecho de que sean micropymes con una mayoría con uno o dos trabajadores explica muchas variables de su funcionamiento, como por ejemplo que tengan mayoritariamente jornada partida, es decir que cierren al medio día, o que no sean partidarios de la apertura en festivos: el 86,2% no abre al público en domingo o festivo y sólo un 4,5% del sector se manifiesta partidario de la apertura.

Por el momento, la figura jurídica mayoritaria es la de persona física, es decir, son autónomos, aunque crece la de empresas, y sus trabajadores suelen tener altos índices de antigüedad en el sector, lo que demuestra que se trata de un ámbito especializado, pese a que en ocasiones se ha visto como “un sector refugio” para gente sin empleo.

El Barómetro, elaborado con encuestas a los comerciantes, analiza la relación del comercio con las nuevas tecnologías en un momento en el que la digitalización es esencial. En el grado de tecnología lo que más destaca es la renovación de dispositivos tecnológicos que ha acometido el sector comercial. Si en el pasado Barómetro se veía que las inversiones en imagen comercial y acondicionamiento de locales habían sido muy altas en los últimos seis años (73,3%), ahora eso desciende hasta un 67,6% en favor de la renovación o incorporación de dispositivos tecnológicos (53,5%), especialmente TPV. Aumenta también cada vez más el uso de las redes sociales para relacionarse con la clientela. El 53,2% utiliza las redes sociales como vía de comunicación o venta, y el sector que menos las utiliza es la alimentación (35,7%).

Crece la venta online pero sólo es un 20%

Aludiendo a los medios de cobro, una de cada 2 ventas utiliza algún medio electrónico de pago. Prácticamente todos los comercios admiten cobro en efectivo y con tarjeta de crédito, el 26,7% admite el pago con móvil y un 10,6% el Bizum. Respecto a las ventas online, un casi un 20% del comercio afirma vender a través del canal online, casi 5 puntos más. Sin embargo, es alto el porcentaje de los comercios que, sin tener venta online, no tienen intención de instaurarla a corto plazo, un 81%.

Hurtado ha destacado que en estos momentos “conviven cinco generaciones con hábitos de compra totalmente distintos”, por lo que el reto del comercio es saber adaptarse a esas diferentes necesidades de la clientela. “No es necesaria sólo la transformación del comercio, sino del comerciante”. El consejero ha destacado también la importancia que tienen los cambios en el hábitat de las ciudades y las peatonalizaciones de zonas, por ejemplo, para favorecer el comercio local.