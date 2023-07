Tamara Yagüe, primera mujer elegida para presidir la patronal vasca

La patronal vasca, Confebask, tiene por primera vez en su historia una mujer elegida en la presidencia. Tamara Yagüe ha asumido este miércoles las riendas de esta asociación empresarial tras ser designada para el cargo por el Consejo General de los empresarios vascos. En puridad, es la segunda mujer en el cargo, porque sustituye a Isabel Busto, que siendo vicepresidenta de Confebask, asumió la responsabilidad de forma temporal tras la baja médica del anterior presidente, Eduardo Zubiaurre, que finalmente decidió no continuar. Pero Yagüe es la primera ha sido elegida por todos los empresarios tras ser propuesta por Cebek, la patronal de Bizkaia, a la que por turno tocaba designar la persona que asumiría la presidencia. Yagüe ha comparecido tras su elección en una rueda de prensa sentada en una mesa en la que empieza a haber más rostros de mujeres. A su lado se sentaba la presidenta de Cebek, Carolina Pérez de Toledo, y su antecesora, Isabel Busto, junto los presidentes de Adegi y SEA.

La nueva presidenta de Confebask se ha estrenado en el cargo pidiendo cambios en la fiscalidad para que se favorezca la competitividad de las empresas. Ha llamado a “abordar una nueva mirada fiscal en Euskadi. No se trata de aportar menos, si no de aportar mejor”, ha dicho, “a través de una fiscalidad orientada a estimular el crecimiento económico”, y también la “competitividad empresarial” y que incentive las inversiones necesarias para abordar la transición energética y la descarbonización“. ”Una fiscalidad que fomente tener más empresas y más personas contribuyendo“, ha señalado, aunque no ha concretado más sobre las medidas fiscales que proponen desde el empresariado.

Yagüe ha pedido que se ponga en valor la labor del empresariado, porque “el legítimo beneficio que las empresas obtienen se traduce en claro dividendo social en forma de empleo, inversiones, desarrollo económico e impuestos”. En este sentido ha lamentado “que estamos en una época en la que buena parte del discurso político y en medios de comunicación, va en sentido opuesto”, ha señalado en clara referencia a los partidos de la coalición de Gobierno de Pedro Sánchez, aunque no ha querido nombrarlos de forma explícita. Sí ha pedido al nuevo Gobierno que surja de las urnas del 23J que legisle teniendo en cuenta a los empresarios y sus necesidades.

En cuanto a los retos fundamentales que tiene Euskadi por delante, Yagüe ha señalado el problema demográfico, porque habrá que atraer cerca de 140.000 personas para cubrir el relevo generacional, por lo que ha pedido una “estrategia conjunta consensuada y coordinada” para la “atracción de personas para trabajar”. También se ha quejado del elevado absentismo laboral en Euskadi, una queja constante de los empresarios vascos, del alza de las cotizaciones sociales -“que castiga la creación de empleo y la cuenta de resultados”, ha señalado- y de la poca rentabilidad que tienen las empresas en estos momentos: “Se vende más, pero los márgenes son estrechos”, ha dicho, por el alza de los precios, además de la subida de los costes salariales y laborales“. Precisamente en relación a los costes laborales ha señalado que Euskadi tiene ”los salarios más altos y las menores jornadas de todo el Estado“. En este sentido, ha puesto en valor el acuerdo y la negociación con los sindicatos, y ”no la confrontación y el conflicto por norma, del que algunos hacen gala.“

En cuanto a la coyuntura económica, ha asegurado que, pese a las expectativas de inicio del año, “la economía ha transcurrido mejor de lo previsto”, y mantienen una previsión de crecimiento del PIB del 1,5%. De hecho ha recordado que ocho de cada diez empresas vascas afirman que en los próximos meses mantendrán o crearán nuevos puestos de trabajo. En todo caso, ha previsto una ralentización de la actividad, sobre todo industrial, para el otoño, aunque sin llegar a la recesión.

Tamara Yagüe, es directora general de Tecuni y miembro del comité de dirección de Vinci Energies España. Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, y Máster en Asesoría Fiscal. es vicepresidenta de Cebek desde 2020, también ha sido presidenta de FVEM, el Metal de Bizkaia, donde también fue la primera mujer en el cargo.