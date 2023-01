Consumidores vascos declaran la 'guerra de las palomitas' a los cines Yelmo

La Asociación de Consumidores y Usuarios Vasco EKA/ACUV ha presentado una denuncia administrativa contra la empresa Yelmo Films por prohibir la entrada en sus salas de cine con alimentos y bebidas adquiridas fuera de sus establecimientos,. Considera que se trata de una “práctica abusiva” impuesta en el acceso y solicitan una sanción que podría llegar hasta los 150.000 euros, al entender que se trata de una “infracción grave de consumo”. La medida se ha empezado a aplicar por parte de la empresa el pasado fin de semana en los cines Megapark y Artea de Bizkaia, así como en los del Boulevard de Vitoria, desde el pasado lunes 9. A la espera de que se resuelva la denuncia, desde EKA/ACUV instan a los usuarios a que “exijan hojas de reclamaciones” en el caso de que se les prohiba el acceso a las salas.

En opinión de este asociación, la empresa realiza una interpretación “interesada y errónea” del decreto autonómico de 2019 que regula el derecho de admisión en los Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Euskadi. Dicho decreto contempla que los organizadores pueden poner “límites al consumo de bebida o comida”, pero, según puntualizan desde EKA/ACUV, Yelmo no prohíbe de forma general el acceso con comida y bebida a las salas cinematográficas, “sino que obliga a la persona consumidora a que el gasto lo realice en sus propias instalaciones”, lo que considera que es una “práctica abusiva”. Recuerdan que el servicio principal que se presta en los cines no es la venta de comida y bebida, y por ello, creen que “resulta evidente que se restringe arbitrariamente la capacidad de elección por parte de la persona consumidora y se limita su decisión de acceder al servicio principal que se presta, relativo a la exhibición de películas, en función de prestaciones accesorias no solicitadas previamente”.

En este sentido, consideran que la práctica consistente en “prohibir la introducción de comida y bebidas adquiridas en el exterior de los cines, estando permitido el consumo de esos mismos productos cuando son adquiridos en su interior, es ilegal, y tiene carácter abusivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 85.3, 86.7 y 89.4 del TRLGDCU”, Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que se refieren a cláusulas abusivas.

En la denuncia solicitan que se imponga a la empresa una sanción que podría llegar hasta los 150.000 euros, al entender que se trata de una “infracción grave de consumo”. “Animamos a todas aquellas personas que vayan durante estos días al cine y les impidan el acceso con productos adquiridos en el exterior, a que soliciten la hoja de reclamaciones y la presenten en Kontsumobide para dejar constancia de los hechos”.