Crean en Euskadi el Observatorio del Periodismo Machista: “Si es machista no puede ser buen Periodismo”

“La princesa Leonor y su estricta dieta para mantenerse en forma y enamorar a Gavi”, “Sara García, astronauta: 'Me gusta todo, desde cocinar y hacer ‘crochet’ hasta diseñar mi ropa y mis muebles' o ”La graciosa respuesta de Jenni Hermoso a su beso con Rubiales“, son tres titulares recientemente publicados por medios de comunicación españoles. Que los tres titulares son machistas es un hecho, pero para ahondar en los tipos de machismo y sexismo que se ven en prensa, visibilizarlos y acabar con ellos, investigadoras de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y responsables de la Asociación de Mujeres Periodistas de Pikara Magazine han creado el primer Observatorio de Periodismo Machista.

“Un Periodismo machista es un mal Periodismo. Es una cuestión de calidad, como lo es una falta de ortografía o equivocarse en un porcentaje. No existe el buen Periodismo machista. Si es machista, no puede ser buen Periodismo. Nuestro objetivo no es señalar a nadie, sino mostrar a la sociedad una realidad como esta para evitar que siga sucediendo”, explica a este periódico Angeriñe Elorriaga, investigadora de la UPV/EHU que dirige el proyecto junto a Iker Merchán, también investigador en la misma institución.

Para ello, cada titular que analizan en el Observatorio lo dividen en nueve distintas categorías de machismo. Una de ellas se basa en relacionar el valor de las mujeres con figuras masculinas. Esto ocurre cuando los medios subordinan los logros de mujeres exitosas a las figuras masculinas de su entorno (esposos, padres, hijos). “Se observa especialmente en coberturas sobre mujeres en política, cultura y deportes, donde su éxito se atribuye a relaciones masculinas en lugar de a sus propias capacidades”, describen. Un ejemplo de ello sería el titular: “La esposa de George Clooney regresa al trabajo tras ser madre para defender a los informadores retenidos mientras investigaban la matanza de miembros de la perseguida minoría rohinyá”. La iniciativa busca, además de mostrar estos titulares, explicar por qué son machistas y qué deberían hacer los medios para titular de otra forma.

Creemos que esta información puede ayudar a promover una lectura crítica de los medios de comunicación Angeriñe Elorriaga — Investigadora de la UPV/EHU

Otro ejemplo de tipo de machismo es que se puede encontrar en el Observatorio es romantizar o minimizar la violencia machista. “Se refiere a la minimización de delitos de género, interpretándolos como actos de pasión o amor o, en cualquier caso, sin gravedad. Algunos medios suavizan la gravedad de estos actos, enfocándose en los sentimientos del agresor y dejando a un lado el daño causado a la víctima”, recogen. Un titular que minimiza la violencia puede ser “Un acusado de abusar y dejar embarazada a una niña: 'Estaba enamorado'” o “Ramón Laso, el psicópata que mataba por amor”.

La cosificación y el énfasis en lo superficial también es un tipo de machismo que se puede ver en los medios de comunicación. Según detallan, “se manifiesta cuando los medios se centran excesivamente en el aspecto físico de las mujeres, minimizando su profesionalismo. Dicha práctica contrasta marcadamente con el tratamiento de los hombres, enfocándose en atributos físicos o elecciones de moda en lugar de sus méritos profesionales”. Un ejemplo de ello es el titular “La nueva figura de Susana Díaz tras hacer dieta en verano”.

También relacionado con la violencia, existe el machismo por culpabilización de la víctima, que ocurre cuando “se responsabiliza a las víctimas femeninas en delitos sexuales o de abuso, sugiriendo que de alguna manera provocaron o merecían la agresión, mientras que se atenúan las acciones del agresor”. Como por ejemplo, en el titular “La vida ‘normal’ de la chica violada en San Fermín: universidad, viajes y amigas”.

Señalar el machismo en la profesión implica contar mejor las historias Mª Ángeles Fernández — Periodista y miembro del equipo de coordinación de Pikara Magazine

Esta iniciativa se encuadra en la convocatoria de Universidad-Empresa-Sociedad, que favorece la investigación de calidad y potencia la transferencia de conocimiento. El Observatorio tendrá una duración de al menos dos años y aspira a generar material didáctico que pueda ser utilizado tanto en las aulas de Secundaria como en las facultades de Comunicación. “Creemos que esta información puede ayudar a promover una lectura crítica de los medios de comunicación. Tenemos que llevar a las redacciones y a la calle lo que ya es normal en las aulas de Periodismo, Publicidad o Comunicación Audiovisual, en donde la ausencia de machismo es ya un indicio de calidad más”, señala Elorriaga.

Por su parte, Pikara aporta su dilatada experiencia analizando estos problemas de calidad en el Periodismo. Mª Ángeles Fernández, del equipo de coordinación de la publicación, remarca el valor de este proyecto. “Hacer buen Periodismo es cuestionar todo lo que se da por supuesto, así que señalar el machismo en la profesión implica contar mejor las historias”, indica.

La web está disponible en euskara, castellano e inglés, y permite recoger cada información en el idioma en la que se haya publicado. El proyecto se complementa con una presencia activa en Instagram, TikTok y Twitter. La propuesta está abierta a la ciudadanía, que dispone de un buzón mediante el que pueden hacer llegar los casos de coberturas sexistas que detecten en los medios. “Animamos a todo el mundo a enviarnos titulares, pero también cualquier tipo de información que sea machista o sexista en medios de comunicación. Detectándolo podremos llegar a formar a periodistas y al resto de la sociedad para que tengamos información de calidad”, concluye la investigadora.