La Delegación del Gobierno retira de un curso a la exportavoz de Gestoras y pide disculpas a las víctimas de ETA

La Delegación del Gobierno de España en Euskadi contrató a la exportavoz de Gestoras pro Amnistía, Aitziber Bañuelos, para dar cursos a los funcionarios de la Administración del Estado en Euskadi, entre ellos policías, sobre violencia machista. El delegado socialista, Denis Itxaso, ha anunciado este jueves que se ha suspendido la colaboración con Bañuelos, y ha pedido “disculpas” a las víctimas de ETA después de que el hecho haya sido denunciado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Euskadi.

Aitziber Bañuelos fue portavoz de Gestoras pro añAmnistía, la organización que defendía a los presos de ETA, a finales de los 90, pero el delegado del Gobierno ha reconocido que “no se escrutó el historial político de la persona recomendada” para impartir los cursos. “Se ha obrado de buena fe en todo momento”, ha señalado y ha mostrado su “respecto y consideración hacia las víctimas.

Los cursos “Violencias machistas: Breve contextualización. Tipologías. Acoso laboral”, han estado dirigidos a todos los funcionarios del Estado en Euskadi, entre ellos a Policía Nacional y Guardia Civil y han tenido lugar entre el 12 y 15 de junio en la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia. Para impartirlos se “recabó el consejo y asesoramiento de la Universidad del País Vasco para contar con una especialista” en tema y no ha sido hasta este jueves cuando se ha conocido la denuncia del SUP sobre el pasado político de Bañuelos. “Los cursos previstos en las subdelegaciones de Gipuzkoa y Álava se impartirán con otros formadores”. han señalado desde la Delegación.

“Lamentamos que los autores de la denuncia, el sindicato policial SUP, no se hayan puesto hasta la fecha en contacto con esta Delegación del Gobierno en el País Vasco para hacernos llegar las circunstancia que denuncian en su nota”, ha puntualizado Denis Itxaso. El SUP ha considerado “auténtico despropósito” y un atropello designar a esta persona, y ha recordado que Gestoras pro amnistía es una “estructura dependiente de ETA-EKIN desarticulada por la Policía Nacional e ilegalizada por la Audiencia Nacional a principios de la década de los 2000”.