Denuncian que un ertzaina que salió con graves lesiones de una actuación se quedará con una pensión del 55%

El agente de la Ertzaintza Ángel Pozo intentó reducir a un delincuente mientras su compañero de patrulla agarraba a un perro de presa que acompañaba al varón. En la refriega, el policía salió con lesiones muy graves y el Instituto Nacional de la Seguridad Social le ha concedido la "incapacidad permanente en grado total". A falta de la firma final del consejero de Seguridad y vicelehendakari, Josu Erkoreka, la directora de Régimen Jurídico de su departamento, Goiatz Aizpuru, ha propuesto desestimar la petición de que lo ocurrido sea declarado "acto de servicio" y se le conceda una medalla al reconocimiento de su labor con distintivo rojo a pesar de contar con hasta tres informes favorables. En la práctica, ello supone que el ertzaina, de 49 años, se quedará con una pensión equivalente al 55% de su salario y fuera del cuerpo. El sindicato Euspel ha convocado este viernes una manifestación en protesta por su caso frente a la comisaría de Vitoria.

Los hechos tuvieron lugar hace tres años y casi cuatro meses, el 6 de julio de 2018. A las 20.04 horas, se tuvo conocimiento de que una persona había abandonado su furgoneta en medio de la calzada en la A-1, la carretera de Madrid a Irún que pasa por la zona norte de Vitoria. Se crearon retenciones y problemas de circulación, pero las patrullas de Tráfico no localizaron a esta persona cuando llegaron al lugar. Sin embargo, a las 20.19 horas, la patrulla de Ángel y de su compañero -en prácticas en aquel momento- regresaba a la comisaría del barrio de Lakua después de una actuación en el centro comercial El Boulevard, en el cercano barrio de Zaramaga. Cuando circulaban por Portal de Foronda, vieron en sentido contrario la Nissan Primastar de color gris que había provocado el incidente en la carretera.

Según el relato de los ertzainas, el conductor se bajó, comenzó a increpar a los agentes y les gritó '¡Os mato!' "en repetidas ocasiones". Tenía una actitud "muy violenta", según estos agentes. Al intentar neutralizarle el más veterano de la pareja, ambos cayeron al suelo, lo que causó una lesión en el hombro izquierdo al policía. El varón mordió al agente y le contusionó en el tórax. en el hombro y en la mandíbula. Le rompió las gafas de sol de un puñetazo. Le metió la mano en la boca y le provocó una herida de varios centímetros en el interior. Perdió una pieza dental. Mientras, su compañero estaba reteniendo a un perro peligroso. Como la comisaría estaba a escasos metros, en poco tiempo llegaron refuerzos y detuvieron al hombre.

Los responsables de la comisaría de Vitoria, de la jefatura territorial de Álava y de Asuntos Internos han dado el visto bueno a que este policía reciba esa condecoración, que mejoraría sus condiciones salariales derivadas de la incapacidad para continuar ejerciendo sus funciones. No obstante, la responsable jurídica del Departamento de Seguridad ha emitido un dictamen en el que concluye que, con la ley y la jurisprudencia en la mano, no se cumplen los requisitos para conceder el acto de servicio y la medalla. "Ni fue una actuación de carácter extraordinario, ni fue realizada en beneficio de terceros ni había un riesgo para la propia vida del agente", concluye este documento, que no será definitivo hasta que lo rubrique el propio consejero Erkoreka. Explica Aizpuru que "no hay nada de carácter extraordinario en el hecho de que los agentes se bajen del vehículo oficial e intenten que el individuo deponga su actitud". Se remarca también que "el agresor actúa con las manos desnudas, sin utilizar arma o utensilio alguno". Las lesiones invalidantes, por sí mismas, no bastan para que se cumplan las condiciones que marca la normativa vigente para estas condecoraciones, razona.

"Debemos tomar nota de este caso e interiorizarlo muy bien para que la próxima vez que toque jugársela nos lo pensemos dos veces", entiende el sindicato del afectado Euspel, que ha convocado una concentración en Vitoria y que también adelanta que recurrirá la negativa de la Administración "al juzgado". Según esta organización corporativa, el simple "gesto" de la Administración de acceder al acto de servicio le habría supuesto una pensión más alta aunque la cifra final quedase lejos de su salario en activo.