Los diez millones para créditos a empresas afectadas por la guerra siguen en un cajón: no hay solicitudes

Los diez millones de euros que el Gobierno vasco dispuso para ofrecer créditos “inmediatos” para las empresas afectadas directamente por la guerra de Ucrania tras la invasión por parte de Rusia sigue en un cajón por falta de empresas interesadas. El Gobierno aprobó la medida en 22 de marzo como una de las decisiones estrella y de urgencia para paliar el impacto del conflicto bélico en las empresas vascas, pero casi mes y medio después ninguna compañía ha accedido a los créditos. Hace casi un mes el Gobierno ya reconocía que no se había presentado ninguna empresa. Actualmente Elkargi, que es la entidad que se ocupa de la gestión de estos créditos solo reconoce que ha habido interés por parte de dos compañías, sin que hayan llegado a materializarse.

Seis comunidades tendrán que devolver 809 millones de euros, más de la mitad de las ayudas a pymes por la pandemia

Saber más

Estos créditos están limitados para las empresas afectadas directamente por la guerra por tener negocios directos o con socios comerciales en Ucrania, Rusia o Bielorrusia. En concreto se trata de créditos que pueden variar entre los 50.000 euros y un millón, con un plazo a tres años y una carencia de hasta 12 meses, a un tipo de interés del Euribor 12 meses más un diferencial de 1,25%. Pero, o las condiciones no satisfacen a las empresas, o las necesidades de que tienen en estos momentos van en otra dirección.

Fuentes del Ejecutivo vasco señalan que si los créditos no se están pidiendo es porque las empresas “no lo necesitan”, pero lo cierto es que el hecho de que la convocatoria no esté teniendo la aceptación que esperaba el Gobierno, paraliza ese dinero que podría dedicarse a otro tipo de ayudas. De hecho, la convocatoria permanecerá abierta hasta finales de año y, aunque quede desierta, o casi desierta por falta de candidatos, el dinero no se podrá destinar a otros menesteres hasta el próximo ejercicio.

Los créditos ya no iban destinados a muchas empresas, ya que en total hay unas 32 empresas vascas en Rusia, con 36 unidades de negocio, 13 productivas y 23 comerciales y en Ucrania hay tres oficinas comerciales, a las que hay que sumar las empresas que tengan negocios con Bielorrusia, sin embargo, no estaba previsto que a estas alturas del conflicto siguiera sin haber empresas interesadas.

De esta forma, esta convocatoria de créditos, que el consejero Pedro Azpiazu presentó como una medida de “cirugía fina y no de brocha gorda” para “amortiguar los efectos de la guerra y de las sanciones económicas cuanto antes”, parece destinada a formar parte de las ayudas que, pese a anunciarse como medidas esenciales para las empresas, finalmente no acaban de ejecutarse.

Por ejemplo, está el caso de las ayudas directas a pymes por parte del Gobierno central para paliar los efectos de la COVID-19. Euskadi tendrá que devolver 121,7 millones de euros de los 218 millones que recibió porque no se han presentado empresas a solicitar las ayudas. El Gobierno vasco amplió el presupuesto por su cuenta en 50 millones en previsión de una avalancha de solicitudes que finalmente no llegó.