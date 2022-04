Ninguna empresa se ha acogido aún a los créditos “inmediatos” del Gobierno vasco para paliar los efectos de la guerra

Ninguna empresa se ha acogido todavía a la línea de crédito especial para paliar los efectos de la guerra de Ucrania tres semanas después de que se aprobara en el Consejo de Gobierno. En concreto, el Ejecutivo destinó 10 millones de euros a créditos a empresas con negocios o con socios comerciales en Ucrania, Rusia o Bielorruria y, que por lo tanto, se están viendo afectadas de forma directa por la guerra. Sin embargo, hoy en día ninguna ha presentado la solicitud de estos créditos, que se tramitan a través de Elkargi, según han confirmado este martes fuentes del Gobierno vasco. La idea con la que los aprobó el Ejecutivo era que el dinero pudiera llegar a las empresas casi de manera “inmediata”.

En concreto se trata de créditos que pueden variar entre los 50.000 euros y un millón, con un plazo a tres años y una carencia de hasta 12 meses, a un tipo de interés del Euribor 12 meses más un diferencial de 1,25%. Unas condiciones que, quizá las empresas afectadas no hayan considerado suficientemente beneficiosas como para pedir la financiación.

Fuentes del Departamento de Economía y Hacienda entienden que si no se han pedido es porque, de momento, las empresas no lo necesitan, pero reiteran que esas líneas de crédito por 10 millones de euros estarán operativas durante todo el año. De hecho, aunque quedara desierta la convocatoria y no se presentara ninguna empresa para pedir estos créditos, esa partida presupuestaria no podría destinarse a otra cuestión hasta el ejercicio que viene, según confirman fuentes del Ejecutivo.

Las empresas a las que se destinan estos créditos no son muchas, en principio, ya que hay un total de 32 empresas vascas en Rusia con 36 unidades de negocio, 13 productivas y 23 comerciales. En Ucrania hay tres oficinas comerciales. En Bielorrusia está por determinar las relaciones comerciales concretas.

El Gobierno vasco hizo mucho hincapié a la hora de presentar las medidas en la “inmediatez” de la concesión y en que pretendían adelantarse a las medidas que no acababan de llegar del Gobierno central para intentar paliar los efectos de la guerra en las empresas vascas. Daba por sentado que había una fuerte necesidad de estos créditos, algo que, de momento no se está trasladando a las peticiones. Otra cosa es lo que pueda pasar en el futuro. De hecho, el Gobierno vasco considera que aún es pronto para evaluar la respuesta de las empresas porque, si bien se presentó hace tres semanas tras aprobarse en Consejo de Gobierno, no hace más de dos que el sistema está en marcha a través de Elkargi. El conflicto en Ucrania continúa y las consecuencias económicas del mismo pueden mantenerse mucho más allá de que finalice el enfrentamiento bélico, recuerdan.

Sin embargo, no es la primera vez en los últimos meses que una convocatoria de ayudas empresariales queda desierta. Las ayudas para pymes y autónomos aprobada por el Gobierno central, del que le correspondieron 218 millones y que el Ejecutivo vasco completó con otros 50, no llegaron a agotarse ni de lejos. De las 35.000 peticiones que estimaba el Ejecutivo, solo se presentaron poco más de 5.000 solicitudes. Las condiciones eran demasiado restrictivas para las empresas. Tampoco se completó, por ejemplo el 'plan Renove' de ayudas a la compra de vehículos, dotado con 5 millones, y además fracasó en su intención de promocionar el coche eléctrico.