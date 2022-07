División en los homenajes municipales a Blanco: Sortu va sólo a Bilbao (sin el PP) y los críticos de EA se desmarcan en Vitoria

Los homenajes de ámbito municipal por el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco han reproducido divisiones y diferencias políticas. En Bilbao, ha participado EH Bildu (con cargos significados de Sortu) pero no los 'populares'. En Donostia no ha estado la coalición abertzale. Y, en Vitoria, ha asistido a título individual la edil de EH Bildu que fue propuesta por EA, Iratxe López de Aberasturi, aunque ya no pertenece a ese partido al haber sido una de las dirigentes críticas expedientadas.

Ermua recuerda su espíritu contra ETA a los 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

“Desde el partido de Miguel Ángel Blanco no hemos querido participar en la convocatoria de hoy porque creemos que no es una convocatoria sincera de recuerdo a la memoria de Miguel Ángel Blanco”, ha expresado el concejal del PP en Bilbao Carlos García. Su formación no va a “participar en coartadas que sirvan para blanquear a [EH] Bildu y para que algunos que han mirado durante demasiado tiempo para otro lado tengan sus conciencias tranquilas”. “Ni siquiera mencionar en la convocatoria [a ETA] es algo indigno”, ha enfatizado el representante 'popular' señalando al PNV. La representación de EH Bildu en el acto de Bilbao ha estado encabezada por su portavoz, Jone Goirizelaia, histórica dirigente de la izquierda abertzale, pero en ella ha estado presente igualmente otro cargo muy relevante de Sortu, el parlamentario Julen Arzuaga. El acto ha tenido lugar en las escalinatas del Ayuntamiento detrás de dos pancartas, una alusiva a “todas las víctimas” y otra con una fotografía de Miguel Ángel Blanco de gran tamaño. Ha asistido, igualmente, el consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria.

🅱️ Concentración silenciosa en #Bilbao en homenaje a Miguel Angel Blanco en el 25 aniversario de su asesinato,a todas las víctimas de la violencia en la Villa y a la labor de la ciudadanía por la Paz. Siempre en nuestro corazón de la mano del Foro Bilbao por la Paz y Convivencia pic.twitter.com/3R6aTcqDIB — Juan Mari Aburto (@juanmariaburto) 13 de julio de 2022

En Donostia, la concentración ha tenido lugar en los jardines de Alderdi Eder, delante de la casa consistorial. “Desgraciadamente no hemos estado todos”, ha lamentado el portavoz local del PP, Borja Corominas, en alusión a la ausencia de los ediles de EH Bildu. “Ha perdido hoy otra oportunidad -y ya son desgraciadamente muchas- de separarse de un pasado que los tiene aprisionados”, ha abundado. El alcalde del PNV, Eneko Goia, que ha destacado que Blanco era “un servidor público”, ha subrayado la importancia de “mirar al pasado” para conocer el “sufrimiento” pero también la de “mirar a un futuro esperanzador que debe estar asentado en la verdad y en la memoria”.

🔵 Convocados por la FEMP, hemos participado en los 5 minutos de silencio para recordar que un día como hoy fallecía nuestro compañero, #MiguelAngelBlanco, asesinado por ETA.#Memoria #25añosMiguelAngelBlanco pic.twitter.com/LCVqV30bD5 — PP San Sebastián (@PP_SanSebastian) 13 de julio de 2022

En el caso de Vitoria, EH Bildu tampoco ha acudido como tal. Sin embargo, sí ha estado “a título individual” la edil electa en la coalición procedente de EA, Iratxe López de Aberasturi, aunque ahora se halla expulsada como otros dirigentes del sector crítico de este partido que siempre se opuso al terrorismo. La concejal difundió en Twitter también un mensaje denunciando el “silencio” de la “oficialidad” de EA ante el aniversario del asesinato. “EH Bildu no puede cambiar nuestra identidad”, se leía en ese comentario que remarcaba que la formación creada por el primer lehendakari, Carlos Garaikoetxea, “condenó con vehemencia” aquel crimen. El partido, en todo caso, ha difundido también un mensaje en el que “se reafirma en la condena” de lo ocurrido. No es la primera vez que los críticos marcan su propio perfil, ya que lo hicieron criticando los recibimientos a los presos de ETA que salen de la cárcel, conocidos como 'ongi etorri'.

Gaur ETAk Miguel Angel Blanco hil zueneko 25. urteurrena da. @ealkartasuna k sutsuki salatu zuen hilketa orduan eta berdin egiten du @eabizirik ek gaur alderdiaren "ofizialtasunaren" isiltasunaren aurrean. @ehbildu k ezin du gure nortasuna aldatu! — EA Bizirik (@eabizirik) 12 de julio de 2022

Fuentes de EH Bildu consultadas por este periódico indican que este miércoles “había diversas convocatorias” y que cada una ha merecido su propio análisis. “En la de Bilbo, organizada por el Foro Bilbao por la Paz y la Convivencia, se ha hecho bajo la premisa del recuerdo a todas las víctimas, de manera incluyente e inclusiva, y EH Bildu ha participado en la concentración como un agente más”, explican. Y añaden: “En el caso de Gasteiz -y también en Donostia-, [el alcalde, Gorka] Urtaran ha seguido una petición de la FEMP [Federación Española de Municipios y Provincias] de manera unilateral. EH Bildu siempre ha dicho que participa en todos los actos inclusivos y plurales que tengan como voluntad real realizar una aportación a la paz y a la convivencia. Estos últimos días hemos participado en el acto convocado por Gogora [Gobierno vasco] en Ermua en recuerdo a Miguel Ángel Blanco y todas las víctimas (26 de junio) y el mismo día participamos en el Congreso en el acto de recuerdo a las víctimas”.

Estos actos completan varias jornadas en memoria de Blanco, secuestrado primero por ETA, torturado después y finalmente asesinado en julio de 1997. El principal acto institucional tuvo lugar este domingo en la propia Ermua con presencia del jefe del Estado, el rey Felipe VI, del presidente Pedro Sánchez y del lehendakari, Iñigo Urkullu. Tanto la hermana de la víctima, Marimar Blanco, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se esforzaron en marcar distancias con los socialistas por sus pactos con EH Bildu. Esta coalición no acudió y fuentes de EA indicaron que no habían recibido invitación. También ha habido un homenaje en Pamplona con la presencia del exalcalde y líder de la coalición, Joseba Asiron. La controversia también ha llegado al debate del estado de la nación en el Congreso. La portavoz abertzale, Mertxe Aizpurua, ha recalcado los términos de la declaración hacia las víctimas que hicieran Arnaldo Otegi y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, en el otoño de 2021 con motivo del décimo aniversario del final del terrorismo.