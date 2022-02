“En ningún documento se ha dicho que estén prohibidos los Carnavales”, defiende el Gobierno vasco

Apenas 22 de los 251 municipios vascos, todos ellos de pequeño tamaño, tienen en este momento una tasa de incidencia de menos de 400 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días. Con el final de la emergencia sanitaria, la tercera de la pandemia, se mantiene para ellos una recomendación -que no prohibición- de suspender actos que impliquen aglomeraciones. Muchos municipios -y singularmente Tolosa, con el Carnaval más popular de Euskadi- han recuperado ya las fiestas que se habían cancelado. ¿Qué opina el Gobierno vasco de que no se atienda su recomendación? "En ningún documento se ha dicho que estén prohibidos los Carnavales", ha respondido este martes el consejero-portavoz, Bingen Zupiria, que insiste en que "se ha dejado en manos de los ayuntamientos la organización o no" de festejos.

Sólo en 22 pequeños municipios de los 251 de Euskadi no hay recomendación de suspender los eventos

"Hemos constatado que hay una decisión mayoritaria de organizar Carnavales", ha admitido Zupiria, aunque se ha quedado con que "todos ellos están haciendo un esfuerzo" para que sean celebraciones seguras desde el punto de vista sanitario. Ha señalado que hay casos de "ampliación de los espacios por los que desfilan" las comparsas o incluso "llamamientos para que no se acerque la población de municipios vecinos", algo imposible de controlar en un marco de libre circulación. El Ejecutivo, en todo caso, confía en que la gran cita de febrero se celebre "de la forma más segura posible".

Zupiria se ha detenido también en que la tendencia de la pandemia continúa siendo descendente. Singularmente, ha querido destacar el dato de que, por vez primera en esta ola, se está consiguiendo que haya más altas hospitalarias que ingresos, aunque no se han ofrecido datos concretos. Y ha añadido: "Continúa la tendencia a la baja de la mayor parte de los indicadores. Hay un descenso de la incidencia acumulada a 14 días y el panorama para los próximos siete días es de mantenimiento del descenso". Preguntado también por las elevadas cifras de mortalidad de pacientes con COVID-19, el consejero-portavoz ha confiado en que si se mantiene el patrón de "situaciones anteriores de la pandemia" es "probable" que esté cerca ya "el final de la ola de fallecimientos" como antes empezaron a bajar los contagios, los ingresos y la ocupación en UCI. Ahora mismo muere casi una persona cada hora, el dato más alto desde el confinamiento.