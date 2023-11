Donostia cierra por problemas de licencia Nobu, el lujoso hotel de cinco estrellas de Robert de Niro

El Ayuntamiento de Donostia ha cerrado temporalmente el Hotel Nobu, uno de cuyos socios es el actor Robert de Niro, por problemas de licencia. Apenas tres meses después de su apertura, en el mes de agosto, el lujoso establecimiento hotelero de cinco estrellas, ubicado frente a la bahía de la Concha, estará cerrado hasta que solvente el litigio que tiene abierto con el consistorio por “incumplir la normativa urbanística” con la consiguiente orden de paralización de actividad, que la empresa propietaria ya ha recurrido. Mientras se resuelve el conflicto, el hotel está cerrado al público, aunque contestan al teléfono en la recepción, y tiene bloqueada la posibilidad de realizar una reserva 'online' hasta el mes de enero en cualquiera de sus 17 habitaciones de lujo, con precios que oscilan entre los 400 y 1.000 euros por noche.

El conflicto está en que la licencia se concedió, al parecer, de forma provisional para su apertura, con la condición de que solucionase unas deficiencias, una subsanación de faltas que no se han llevado a cabo, según el Ayuntamiento. Esto supone que para el consistorio, el establecimiento no tiene licencia de primera utilización en vigor, y pese a que la empresa lo ha recurrido, ha tenido que paralizar la actividad.

La propia firma que gestiona el Hotel Nobu, la socimi (sociedad de inversión inmobiliaria) Millenium Hospitality Real Estate ha comunicado a BME Growth, la Bolsa española en la que cotiza, la paralización de la actividad y el recurso que se ha presentado al respecto. A través de un comunicado firmado por su consejero delegado Javier Illán, indica a los inversores que Hotel Villa Miraconcha, S.L, que es el arrendatario del Hotel Nobu San Sebastián, ha informado a la sociedad de que el Ayuntamiento de Donostia “ha comunicado, a través de una resolución, la ineficacia de la comunicación previa de actividad, ordenando de forma preventiva la paralización de la actividad hasta que no se obtenga la licencia de primera utilización del inmueble (LPU)”. Hotel Villa Miraconcha, S.L. “ha presentado un recurso de reposición en tiempo”, alegando que “la resolución referida es nula” porque no se han podido presentar alegaciones con carácter previo a la emisión de la resolución, y que “la licencia de primera utilización debe entenderse concedida por silencio administrativo”. “Tanto el arrendatario como la Sociedad llevarán a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para poder reanudar la actividad del Hotel Nobu San Sebastián en el menor tiempo posible”, señala el consejero delegado de Milenium.

El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha reconocido este martes que el hotel Nobu ha estado “con una comunicación funcionando durante tres meses” porque, tal y como ha explicado, “se le habían señalado cuáles eran las cuestiones que tenía que subsanar en aquel momento y más fundamentales, que son las referidas a la seguridad”. “A expensas de que se pudiera obtener la licencia de primera utilización, por el perjuicio que se le puede ocasionar por no poder operar, efectivamente ha operado con una comunicación, lo que ha pasado es que cuando no se ha subsanado, y ellos manifestaron voluntad y disposición de subsanar aquello que se les había señalado, pero no lo han hecho, pues evidentemente esta situación no puede prolongarse y por lo tanto se ha ordenado la clausura del mismo”, ha afirmado. El consistorio no ha dado más detalles sobre las deficiencias concretas a las que se refieren y desde el hotel no se ha querido comunicar nada más allá de la información facilitada a la Bolsa. Únicamente desde la recepción han confirmado que establecimiento está sin actividad porque tienen que acometer unas obras.

Derribos de la fachada sin permiso, según Áncora

El Ayuntamiento donostiarra está estudiando también la denuncia presentada por la asociación Áncora que, entre otras cosas, asegura que se han derribado trozos de la fachada para las que no tenían permiso, ya que la licencia era para vaciar el edificio, con lo que se infringen el Plan Especial de Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc).

El hotel Nobu ocupa una antigua villa construida en el año 1902, que había pertenecido a la marquesa de Santa Genoveva, levantada en piedra caliza rosa sobre una gran terraza dominando la bahía. Áncora sostiene que las irregularidades detectadas incluyen la destrucción de la fachada posterior y ambos laterales en su práctica totalidad, quedando el edificio histórico reducido a su mínima expresión material, equivalente a una delgada lámina frontal o “papel de fumar”.

Los gestores del establecimiento son Millenium Hospitality Real Estate y Nobu Hotels, sociedad que tiene como accionista a Robert de Niro. Donostia es su quinta ubicación de la cadena en España, donde también cuenta con establecimientos en Barecelona, Ibiza, Marbella y Sevilla, y tiene también prevista apertura en Madrid.