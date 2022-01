Donostia pide presupuesto para la limpieza de los residuos del Urumea

El departamento de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Donostia ha solicitado un presupuesto para proceder a la limpieza del río Urumea. La plataforma Eguzki ha denunciado en los últimos días que la desembocadura está convertida en "vertedero submarino". Requerirá de embarcación y equipo submarino para retirar los residuos que se observan. En un comunicado recogido por Europa Press, el concejal del área, Miguel Ángel Díez, ha lamentado "la situación que presenta el río en la actualidad". "No es algo habitual, sino un hecho extraordinario que nos ha disgustado a todos", ha señalado, en alusión a la presencia de residuos en el río.

Además, ha señalado que, "por desgracia, no es infrecuente ver residuos en el río que son lanzados por personas sin ninguna conciencia medioambiental, pero lo de estos días puede ser un acumulado de las fuertes precipitaciones y crecida del río que han depositado los residuos tras el meandro del Urumea". El edil ha recordado que "la limpieza y mantenimiento del río no es competencia municipal habitual", sino que "compete a Costas o URA proceder a la misma, aunque el Ayuntamiento en la legislatura 2011-2015 firmó un convenio con URA por el que se hacía cargo de la limpieza del Urumea, convenio que ha finalizado ya y que no concitó el respaldo de los técnicos municipales".

"A la espera de resolver este 'impasse' y viendo los residuos acumulados", Díez ha señalado que se ha solicitado un presupuesto para "saber a cuánto asciende la limpieza del río, que deberá ser mediante embarcación y equipo submarino para retirar los restos que se observan". "Habrá que buscar una partida para acometer esta acción, que no estaba contemplada en los presupuestos", ha añadido. Para el Ayuntamiento "este hecho impone la búsqueda de una solución en torno a las competencias de cada una de las partes implicadas en el mantenimiento del río para evitar futuros problemas".