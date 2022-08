EH Bildu quiere que el impuesto a energéticas y banca sea estructural e intervenir el mercado inmobiliario

EH Bildu quiere que los impuestos a las energéticas y la banca sean estructurales y no coyunturales, como está planteada la 'prestación patrimonial pública no tributaria', aprobada por el Gobierno central, pensada como una medida para estar acotada en el tiempo. Además, considera necesario que se intervenga también el mercado inmobiliario. Estas dos premisas se incluyen en una declaración política aprobada por la mesa general de la coalición reunida este lunes como arranque del curso tras el verano y cuyos puntos esenciales ha desvelado el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una comparecencia en Donostia. Otegi ha considerado que en el actual contexto económico es urgente medidas que “impidan la permanente devaluación de los salarios y pensiones de la mayoría social trabajadora vasca”. Para ello, cree necesario abordar políticas fiscales y de reparto de la riqueza, entre las que incluye la intervención de los sectores energético o inmobiliario, porque “están desbocados y no atienden a las necesidades de la gente”.

La declaración política de EH Bildu se produce en medio de la polémica por el artículo de opinión del CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, criticando el impuesto a las energéticas. Otegi no se ha mostrado sorprendido por la posición de Imaz, que fue presidente del PNV, y ha considerado que se trata de “una posición que claramente refleja un cierto acomodo con el Ayusismo político, con las políticas de no reparto de la riqueza. El líder de EH Bildu se ha mostrado partidario tanto de este impuesto como el que afecta a la banca, y ha aprovechado para cargar contra el PNV, que ha criticado que las nuevas tasas, tal y como están configuradas, no podrán recaudarlas las Haciendas vascas. ”Otros tienen dificultades y otros hacen a veces algunos ejercicios y piruetas dialécticas para no decirlo. Probablemente el PNV esté en contra del impuesto y también está en contra de intervenir el mercado inmobiliario. Esa es su opción, la nuestra es la contraria“, ha señalado.

Otegi se ha negado a “comprar” la máxima de que el otoño “va a ser muy duro”, por culpa de Putin y de la guerra en Ucrania y ha considerado que eso no es “algo irreversible”. Aunque ha lamentado que Euskadi carezca de soberanía en esta situación de crisis. “Se hace más imperiosa la necesidad de soberanía para nuestras instituciones”. “La necesidad de disponer de instrumentos políticos en materia sociolaboral, económica y energética es cada vez más urgente y, por tanto, es imprescindible que en nuestra agenda política adquiera prioridad la configuración de nuevos marcos jurídicos adecuados a las demandas mayoritarias de la sociedad”.

Ha puesto como ejemplo el plan de Contingencia Energética que remitirá el Gobierno vasco al Ejecutivo central, este miércoles con aportaciones de diferentes sectores. “Las decisiones las toman por nosotros, y en todo caso hacemos aportaciones y si se tienen en cuenta o no ya no es decisión nuestra”, ha señalado. Respecto a este plan, Otegi también ha criticado que el Gobierno del lehendakari Iñigo Urkullu “tiene la mala costumbre de no concitar los consensos más amplios posibles para hacer frente a los grandes problemas” ya que el de la energía o el del cambio climático “son problemas de país”. “Esto no se va a solventar con medidas cosméticas, se necesitan medidas estructurales, que son difíciles, pero que va a haber que adoptar”, ha señalado.