EH Bildu tampoco se suma a la "condena" del Parlamento Vasco a la agresión a un exconcejal del PP

En una semana en la que se ha conocido el nuevo plan de convivencia del Gobierno vasco y se ha inaugurado el Memorial de las víctimas del terrorismo en Vitoria y diez años después del cese de la violencia de ETA, los consensos políticos siguen brillando por su ausencia en Euskadi. El Parlamento Vasco, como antes el Ayuntamiento de Vitoria y otras instituciones, no ha aprobado este jueves una declaración unitaria de "condena" de la agresión sufrida el pasado fin de semana por el exconcejal del PP en esa ciudad, Iñaki García Calvo. Los 'populares' han señalado abiertamente a EH Bildu por no asumir un término que sí emplea "para otros países o realidades". La coalición abertzale solamente asumía la fórmula de la "repulsa", a la que añadía el calificativo de "enérgica", eso sí. Entre medias, algunas formaciones como Elkarrekin Podemos-IU no veían con buenos ojos una fotografía conjunta con Vox, a quien mantienen al margen de cualquier iniciativa política en aplicación de un cordón sanitario.

"[EH] Bildu se vuelve a retratar", ha denunciado el líder del PP y de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, que cree que la izquierda abertzale sigue siendo "incapaz" de "condenar las agresiones a los demócratas" y que "avala comportamientos violentos e intolerantes". Además, ha añadido que sigue trabajando para dar impunidad a los presos de ETA aprovechando la transferencia de Prisiones acordada en mayo por los Gobiernos central y vasco y que se hará efectiva en octubre. Su colega Carmelo Barrio ha explicado que logró para la declaración de condena la adhesión por escrito del resto de formaciones, PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y Vox, a las que ha agradecido su disposición. Ha apostillado que solamente por sumar a EH Bildu no podían "renunciar a esa palabra", ya que es un "elemento básico" para la respuesta ética a la violencia.

En un comunicado, EH Bildu ha señalado que "imponer determinados términos al adversario político es lo contrario a fomentar la convivencia". La coalición insiste en que, "como lo viene haciendo desde que se conocieron los hechos", está dispuesta al "rechazo frontal" y a la "más enérgica repulsa" de una agresión "intolerable" sufrida por García Calvo. Pero el objetivo del PP, según la izquierda abertzale, "no es trasladar a la sociedad una reflexión unitaria contra cualquier forma de violencia, sino humillar y hacer pasar por el aro a EH Bildu" Si el objeto es la denuncia "contundente", "no debería haber impedimento" en buscar un texto consensuado si se busca un "lenguaje inclusivo". "Un determinado término -'condena'- se ha convertido, lo han convertido, en una palabra fetiche que se utiliza, no para buscar el consenso contra la violencia, sino para excluir y actuar contra EH Bildu. Imponer al adversario político una determinada palabra es lo contrario a la convivencia democrática y hace dudar del objetivo sincero de quienes así actúan", agregan.

No obstante, como publicó este periódico, el sector crítico de uno de los partidos integrantes de la coalición, EA, ha mostrado su malestar por este debate terminológico debido a la trayectoria de condena de esta formación fundada en 1986 por el lehendakari Carlos Garaikoetxea como escisión del PNV. Lo exteriorizaron en Donostia pero la queja es similar en otras instituciones donde los críticos tienen presencia. En todo caso, en Onda Vasca, el portavoz del partido, Iker Ruiz de Egino, enfatizó que no hay que buscar "fisuras" en EH Bildu ni poner en cuestión a nadie de EA por su firmeza con el caso de García Calvo como en otras ocasiones condenó incluso los ataques a los negocios de la familia de Santiago Abascal en Amurrio.

En la Cámara, este debate ha dejado en evidencia la imposibilidad de que esta legislatura se aprueban declaraciones institucionales unánimes. De hecho, la presidenta, Bakartxo Tejeria (PNV), aplica el criterio de asumir como propias todas aquellas que lleguen con la sola oposición de Vox, esto es, con 74 de 75 apoyos del hemiciclo. En este caso, PP+Cs informó del desarrollo de las conversaciones a Tejeria, pero fuentes de la Presidencia indican que en ningún caso se aplicaría el criterio prefijado, ya que sin EH Bildu los apoyos son mucho menores de 74. Vox ha acusado precisamente a Tejeria de "cobardía" por ello mientras es "valiente" para "vulnerar los derechos" políticos de este partido. En todo caso, su mensaje principal es que todos los partidos vascos -y ha incluido al PP- no responden con igual firmeza cuando quien sufre la agresión es cargo o simpatizante de la ultraderecha.