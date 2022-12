Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu critican al PNV por 'aliviar' los impuestos a energéticas que “riega con dinero” en Euskadi

Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu han afeado al PNV su intento de aliviar la presión fiscal a las energéticas y las eléctricas en la tramitación parlamentaria de la norma que regulará los impuestos con el que se gravará sus beneficios. La última en el Senado, con la introducción de una enmienda con la que beneficiaría a Repsol, la mayor petrolera española, y con un fuerte peso en Euskadi a través de su filial Petronor.

Urkullu y Sagardui desactivan en el Parlamento las peticiones de dimisión por la crisis en la Sanidad pública vasca

Más

En sendas preguntas en el pleno de control celebrado este viernes en Parlamento Vasco, tanto Elkarrekin Podemos-IU como EH Bildu han criticado la postura de los nacionalistas respecto a esta tasa y han interpelado al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco sobre si se va a aplicar esta tasa en Euskadi y también la que gravará a las grandes fortunas.

En su intervención, David Soto, parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, ha criticado que los nacionalistas quieran bajar el efecto del gravamen a empresas como Repsol, con la que el Gobierno vasco tiene múltiples acuerdos de colaboración: “Es decir, de una parte se intenta aminorar gravámenes planteados por parte del Gobierno de España en un contexto extraordinario para poder financiar las consecuencias de esta crisis de escala energética y crisis inflacionaria, y, a su vez, les riegan con dinero, por otra, parte para el desarrollo de proyectos estratégicos en nuestro país”. Soto ha denunciado también que Azpiazu defienda que el PNV “está de acuerdo con la filosofía de este gravamen”, pero al mismo tiempo que “se intenta rebajar las pretensiones de recaudación del mismo gravamen”.

De igual forma, el parlamentario de EH Bildu, Josu Estarrona, ha criticado que el PNV haya maniobrado para “descafeinar y minimizar” el impacto de las tasas a las energéticas y a la banca “rebajando, por ejemplo, en 200 millones la factura a Iberdrola y Endesa, ha recordado. ”Mientras unos reivindicábamos una mayor ambición frente a los oligopolios energéticos, otros maniobraban en el Senado para lograr un trato vip para Repsol y librarle de esta tasa. Mientras unos hemos acordado poder mantener estas tasas temporales más allá de 2024 y convertirlas en estructurales, otros hablaban también de fechas, pero en este caso para conseguir otro tipo de cómputos y reducciones en las cuantías a pagar“.

Las acusaciones, sin embargo han chocado como en un frontón contra al consejero Pedro Azpiazu, que no ha entrado a valorar las actuaciones de su partido en el Congreso o en el Senado. Lo que sí ha hecho ha sido minimizar el acuerdo de EH Bildu con el PSOE para que esas tasas a las energéticas, que no están tramitadas como impuestos, puedan ser recaudadas en Euskadi, y ha recordado que es una cuestión que tiene que pasar por la comisión mixta del Concierto, y hasta entonces, no será posible que se recaude en Euskadi.