Las empresas de transporte escolar mantienen su plante en Euskadi: otra vez 7.000 estudiantes sin servicio

Las empresas de transporte escolar en Euskadi se mantienen en su pulso con el Departamento de Educación y este lunes tampoco han sacado los autobuses a la calle, por lo que, al igual que la semana pasada, más de 7.000 alumnos de la enseñanza pública vasca (que representa el 50% del total) se han quedado sin transporte en Álava y en Bizkaia y las familias han tenido que buscar alternativas para poder llevar a sus hijos al colegio. De nada han servido las advertencias del consejero, Jokin Bildarratz, en el sentido de que habrá consecuencias para las empresas que se están negando a prestar el servicio. Bildarratz ha acusado a los transportistas de usar como “rehenes” a las familias en este conflicto.

Mientras se espera que el Educación saque la orden en la que se concreten las ayudas que recibirán las familias para costear los gastos de transporte a los colegios mientras se mantenga el conflicto, el consejero ha señalado en una entrevista en Onda Vasca “todo el Departamento trabaja las 24 horas del día, por una parte, para conseguir dar de alguna manera o de otra el servicio”. Fuentes de las empresas han señalado que no tienen, de momento, ninguna reunión prevista con el Departamento.

Bildarratz ha vuelto a insistir en que la “insumisión” de las empresas y el hecho de que no acaten la orden de ejecución forzosa tendrá “consecuencias”. El Departamento ha desestimado las alegaciones de las empresas en las que pedían medidas cautelares, pero los empresarios se niegan a prestar el servicio hasta que se resuelvan los recursos que han presentado el el juzgado. El consejero ha insistido en que “la Educación es un servicio público esencial y el transporte es esencial para dar ese servicio”, pero las empresas mantienen que el suyo no es un servicio esencial, sino complementario.

“Es legítimo” no estén de acuerdo con esa orden, pero tienen “instrumentos jurídicos” para “reivindicar su posición” y tienen que “utilizar la ley”, y no “la insumisión a la ley”. “En tanto en cuanto no se les dé la razón, tienen una orden ejecutiva y el no cumplir con esa orden ejecutiva también tiene una serie de consecuencias”, ha enfatizado. De igual forma ha remarcado que para cumplir esa orden se les está pagando “el coste real” del servicio “más el 6% del beneficio”, por lo que “no pueden decir que no llegan”. “Eso es lo que establece la ley, yo no puedo hacer otra cosa”, ha insistido, recordando que en los dos últimos años se ha producido una mejora del 31% “además del incremento que tuviera todo el tema de la gasolina”.

Respecto a la fecha de licitación de las rutas pendientes, ha afirmado que la prioridad del Gobierno vasco es, “más que licitar”, poder dar el servicio “cuanto antes a esas rutas que no se están dando en estos momentos” y que varían dependiendo del territorio. En este sentido, ha destacado que “llama la atención” que en Gipuzkoa “el 100% de las rutas estén cubriéndose con absoluta normalidad” y, sin embargo, “en Álava sea algo más del 50% y en Bizkaia menos del 10%”, cuando “las condiciones son las mismas”.

Precisamente para investigar esta cuestión la Autoridad Vasca de la Competencia, y tras la Denuncia del departamento, que también ha mostrado su intención de acudir a la Fiscalía, ha abierto un expediente sancionador a a 76 empresas, 25 entidades en el territorio de Álava, 45 en Bizkaia y 6 en Gipuzkoa, ante los indicios de que hay un acuerdo en entre ellas para no presentarse a las licitaciones convocadas. Bildarratz ha matizado que él “nunca ha hablado de cártel”, pero cree que “hay una serie de comportamientos que no son normales”.