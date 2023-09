Euskadi compensará a las familias los gastos derivados de la falta de transporte escolar en el inicio del curso

El Gobierno vasco publicará la próxima semana una orden para ofrecer compensaciones económicas a las familias y ayudarlas en los gastos derivados del uso del vehículo particular en este inicio de curso tras el plante de la mayoría de los autobuses escolares en Bizkaia y en parte de las rutas de Álava. El consejero ha adelantado la medida en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, en la que ha vuelto a pedir a las empresas que “estudien y reconsideren” su decisión y “se den cuenta de las consecuencias que tiene su postura” en las familias.

Urkullu dice que el Gobierno vasco "no escatimará esfuerzos" en Educación pero advierte de que los recursos "son finitos"

El departamento de Educación ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por las empresas de transporte escolar en sus recursos contra la orden de ejecución forzosa por la que se ordenaba la continuidad de la prestación del servicio al o no haberse cubierto todas las rutas mediante concurso público. Tras analizar los recursos por parte de los servicios jurídicos del Departamento de Educación, se constata por estos que la argumentación desplegada “no justifica jurídicamente una resolución en la línea de lo solicitado por los 39 recursos recibidos, todos ellos idénticos”. Por ello consideran que mientras se resuelven los recursos presentados, el Gobierno vasco ha recordado a las empresas la “obligatoriedad legal” de prestar el servicio de transporte escolar en base a la orden de ejecución forzosa. Sin embargo los transportistas insisten en que no reanudarán el servicio mientras no se resuelvan sus recursos en el juzgado, por lo que se mantiene la incógnita sobre qué pasará el lunes en el inicio de la semana en la que las clases ya comienzan con normalidad. Bildarratz ha señalado que las consecuencias que pueda haber para las empresas que no reanudan el servicio el próximo lunes “están en manos de los servicios jurídicos”, ya que se pondrá en marcha el procedimiento administrativo.

El consejero ha reconocido que al menos 7.400 estudiantes se han visto afectados en todo Euskadi por el plante de las empresas de transporte, ya que en Bizkaia se ofreció “algo más del 10%” del servicio y que en Álava se cubrió “en un 50% largo”, y ha reconocido que para las familias afectadas se trata de “una situación complicada”.

El consejero ha recordado que se ha ofertado a las empresas la opción de dar el servicio “en las mismas condiciones que el año pasado”, que suponían un incremento del 24,1% más el aumento del coste del combustible. “En Gipuzkoa lo han aceptado todos, y en Álava y Bizkaia la postura ha sido otra. Debemos pedir a esas empresas que reconsideren su posición. La educación es un derecho público básico, y el transporte es fundamental para garantizar ese derecho, es un servicio imprescindible para niños, alumnos y familias”, ha asegurado.