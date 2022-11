La enseñanza privada, con 214.000 estudiantes, ingresó en Euskadi 295 millones por cuotas de enseñanza

Un informe del Eustat ha ofrecido una panorámica de la situación de la enseñanza privada en Euskadi, que atiende a 214.000 estudiantes. La vasca es la comunidad autónoma con un mayor peso de la concertada por la suma de ikastolas, centros religiosos y cooperativas. El dato más llamativo del informe del Instituto Vasco de Estadística es que la red privada ingresó por cuotas 397 millones de euros en 2021, de los que las “cuotas de enseñanza” supusieron el 74,5% del total, esto es, alrededor de 295.

En concreto, el Eustat indica que el importe total de los ingresos en los centros privados ascendió a 1.228 millones de euros, de los que un 98,9% correspondieron a ingresos corrientes y el 1,1% restante a ingresos de capital, según recoge Europa Press. Las subvenciones públicas, con un 64%, fueron la principal fuente del ingreso corriente, dos puntos porcentuales más respecto a 2018. Le siguen las cuotas, que suponen un 32,7% de los ingresos corrientes y dentro de éstas las de enseñanza (24%) y las de los servicios complementarios (7,2%). En conjunto, los ingresos por cuotas ascendieron a 397 millones de euros, de los cuales las cuotas de enseñanza suponen un 74,5% del total, las de comedor un 15,6%, las de transporte un 5% y el resto correspondió a cuotas por otros servicios.

No todos los 295 millones han sido ingresados al margen de la normativa en vigor. En los centros privados puros es posible el cobro de cuotas por enseñanza. No lo es en los privados concertados, que son financiadas con fondos públicos y que solamente puedan solicitar abonos por servicios como comedor, transporte o material. Sin embargo, históricamente se han recaudado de manera encubierta estas cuotas, lo que ha generado 'de facto' una barrera de entrada que ha alimentado la segregación y un sistema de dos velocidades. Esta misma semana este periódico ha revelado el caso de una familia que denuncia que dos centros de Bilbao están cobrando estas cantidades ilegales. En el marco de la reforma educativa en la que se trabaja en Euskadi, el Gobierno vasco ha prometido más “auditorías” para evitar estos cobros y trabajar para ponerles fin de un modo “progresivo”, aunque lleven décadas prohibidas. Los centros alegan que los módulos no cubren el total del servicio que prestan.

En cuanto al gasto, en los 469 centros que formaban parte de la red de enseñanza privada de Euskadi el pasado año 2021 ascendió a 1.223 millones de euros, un 4,04% más que en 2018. Estos centros emplearon a casi 21.500 personas, de las que un 69% eran mujeres, según el Eustat. La mayor parte del gasto total del sector se concentró en los centros de niveles previos a la universidad, un 84%, mientras que los centros universitarios supusieron un 14% y los dedicados a las enseñanzas artísticas alcanzaron el 2% restante. El gasto corriente ascendió a 1.164 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% entre 2018 y 2021. Un 77% del total se destinó a personal.

El coste de enseñanza por estudiante fue de 5.026 euros, un 14% más que en 2018, mientras que el coste de enseñanza por unidad ascendió a 126.729 euros, con una subida del 29%. Los costes de enseñanza por estudiante se cifraron en 4.585 euros para la Educación Infantil, 4.536 euros para Enseñanza Primaria, 5.559 euros para la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 5.534 euros para Bachiller, 5.297 euros para Formación Profesional y en la Enseñanza para Adultos 2.519 euros. En la Universidad, ascendió a 7.066 euros y en las Enseñanzas Artísticas a 1.826.