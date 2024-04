La Ertzaintza abre expediente a cuatro jugadores del Athletic por la fiesta con música por las calles de Bilbao

La Ertzaintza ha abierto expediente a cuatro jugadores del Athletic Club, que serán sancionados por concentración no comunicada, por la fiesta espontánea que llevaron a cabo durante la noche de este pasado martes en las calles del centro de Bilbao, según ha informado el Departamento de Seguridad. Después de conseguir el título de Copa del Rey el pasado sábado en la final de Sevilla, la plantilla celebró una comida ayer en un restaurante de la capital vizcaína, tras la que protagonizaron una 'kalejira', acompañados de una electrocharanga, y decenas de seguidores que se reunieron en los Jardines de Albia y calles adyacentes, sorprendidos por el jolgorio y llamados por las imágenes difundidas por las redes sociales.

Ha sido el propio club bilbaíno el que ha publicado en su web un vídeo con la celebración, en el que se ve al capitán del equipo, Iker Muniain, subido a hombros de un compañero, dirigiéndose a los aficionados que se fueron uniendo a la fiesta y animándoles a seguir con la celebración. “Los leones campeones de Copa que ganaron en la final al RCD Mallorca, en semifinales al Atlético de Madrid y en cuartos al FC Barcelona entrenaron ayer noche a puerta abierta por las calles de Bilbao de cara a la histórica cita de mañana jueves en La Gabarra. Una exigente sesión preparatoria marcada por el asfixiante ritmo impuesto por Muniain, De Marcos, Lekue e Iñaki Williams, capitanes del equipo, quienes mostraron las señas de identidad que caracterizan a este club único en el mundo: rock and roll del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”, relata el club, según recoge Europa Press.

“Entre los nuevos cánticos a balón parado ensayados para el jueves, destacó el golpe directo de Muniain a la escuadra de la posteridad: 'Este es el famoso Athletic, el famoso Athletic Club, y estos son los campeones, aupa Athletic txapeldun'”, señala también. “La presión adelantada, santo y seña de los leones de Valverde, se practicó con esfuerzos de alta intensidad al son de clásicos de la cultura popular vasca, como 'Sarri, Sarri', 'Ilargia', 'Zu atrapatu arte', 'La chica del Batzoki' y 'Aitormena'. A destacar el despliegue box to box de los centrocampistas más jóvenes, Prados, Unai Gómez y Jauregizar, quienes, ante la atenta mirada de sus maestros Dani García y Mikel Vesga, dieron un recital de desparpajo no exento de elegantes bailes”, añade. Asimismo, apunta que Muniain hizo corrillo para dedicar una arenga al grupo: “40 años esperando este momento, sufriendo también con nosotros. Por eso queríamos estar hoy con vosotros, porque cuando decimos que somos una familia, no son palabras vacías. Queremos sentiros, queremos que nos sintáis a nosotros, queremos que celebremos juntos, que saltemos, que festejemos, porque somos txapeldunak, txapeldunak”.