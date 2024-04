El PP asegura que el Athletic, la Real Sociedad y el Baskonia triunfan porque no piden euskera para jugar

“¿Dónde estarían el Athletic, la Real Sociedad y Baskonia si pidieran el perfil lingüístico?”, se pregunta el candidato a lehendakari de PP vasco, Javier de Andrés, dejando en el aire que los buenos resultados deportivos de estos tres equipos se deben a que eligen a los “mejores” sin pedirles que hablen euskera para jugar. Desde que el sábado del Athletic ganó el final de la Copa del Rey en un histórico partido, las referencias al fútbol y al equipo parecen ser obligadas entre todos los candidatos, aunque el candidato en cuestión sea alavés, como es el caso del cabeza de lista del PP. Y De Andrés ha aprovechado la ola de los símiles deportivos que están llenando estos días los mítines para justificar sus críticas a la exigencia de la lengua vasca para acceder a Osakidetza, a la Educación o a la Ertzaintza. “Queremos a los mejores, queremos una Sanidad, una Educación y una Seguridad de primera división”, ha dicho.

El candidato popular ha asegurado en uno de sus mítines que no hay “ninguna empresa privada ni ningún club deportivo en primera división, ningún club de elite en el País Vasco, y desde luego tampoco el Athletic, que haga su selección de jugadores con criterios de perfil lingüístico”. En un corte de vídeo que ha compartido en las redes sociales se pregunta: “¿Dónde jugaría el Athletic de Bilbao si pidieran perfil lingüístico para jugar en la primera plantilla, dónde estaría la Real Sociedad, dónde estaría jugando el Baskonia si se pidiera perfil lingüístico?”. “Pues si no queremos tener clubes de segunda porque no hay que pedir perfil lingüístico, yo también quiero tener una Sanidad y una Educación de primera división. Se tiene que aplicar el mismo criterio que al Athletic, a la Real o al Baskonia”, a todo el sector público, ha dicho. “El que no haga esto es que está aplicando un mal proyecto, no es sólo una mala gestión”, ha recalcado, aunque ha obviado la particular filosofía del Athletic de 'sólo vascos' salvo contadas excepciones, que restringen bastante su 'mercado de fichajes'.

El tema del euskera en la Administración está siendo uno de los más recurrentes en las intervenciones del candidato popular. De hecho, ha afirmado en varias ocasiones que “la exigencia del euskera en la administración debe llegar hasta donde llega la sociedad”. “Se está pidiendo una exigencia de conocimiento por encima de lo que la sociedad puede dar y eso excluye a una parte importante de los vascos”, argumenta. Además, recuerda que “el castellano también es una lengua vasca” y critica que se trate de excluir a esa parte de la sociedad con los perfiles lingüísticos. El PP ha anunciado que recurrirá en los tribunales el reciente decreto del Gobierno de Iñigo Urkullu para impulsar la lengua vasca en la Administración, lo mismo que hizo con otros anteriores y con resultado satisfactorio para sus intereses.

También la vivienda ha centrado este martes buena parte su intervención en un mitin por la mañana en Lasarte-Oria -por la tarde la mayoría de los candidatos se han reservado para el primer debate televisivo, aunque Imanol Pradales y Pello Otxandiano no participarán-. De Andrés, ha abogado por “alentar la construcción de viviendas y que haya viviendas que se pongan en alquiler” para conseguir que “se baje el precio de la vivienda”, tanto en propiedad como en alquiler“. A su juicio, ”el futuro tiene que pasar necesariamente“ por ambas cuestiones y no ”por poner más restricciones“. Y ha señalado que si se ponen ”más limitaciones a la construcción y más restricciones a la puesta en alquiler“, se reduce la oferta y se encarece la demanda.

Alquilas a la vivienda y te arriesgas a que no te paguen

“En Euskadi lo que se ha venido haciendo es poner limitaciones a la construcción y poner trabas a que se pongan las viviendas en alquiler y eso nos ha llevado a tener las viviendas más caras y los alquileres más caros”, ha insistido el dirigente popular, quien ha apostado por “hacer la política contraria”. En su opinión, las políticas actuales han llevado a un punto “en el cual el que pone su vivienda en alquiler se arriesga a que el inquilino le deje de pagar y pueda estar allí durante años hasta que se resuelva su problema personal y eso ha retraído un 30% el número de viviendas”. Por ello ha insistido en que es necesario “facilitar y alentar la oferta”.

Junto a Javier de Andrés ha participado la candidata por Gipuzkoa, Muriel Larrea, que ha propuesto que la próxima legislatura se promocionen “como mínimo mil viviendas de alquiler social” en Gipuzkoa para “atender a la demanda y a las necesidades de los jóvenes y de los ciudadanos”. Larrea ha señalado que el PP no cree “en el intervencionismo político dentro de la vivienda de alquiler”. Por ello, se ha comprometido a “negociar con los ayuntamientos para que no se secuestre el suelo, para que se liberalice y por ello se puedan promover más vivienda privada que a la vez infiere en la promoción de vivienda pública”.