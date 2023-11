La Ertzaintza ampliará la unidad de investigación de delitos contra el Medio Ambiente

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha explicado este viernes en el Parlamento Vasco que será ampliada la unidad especializada de la Ertzaintza para la investigación de delitos ambientales. Este anuncio, realizado en respuesta a una pregunta del PP, llega después de que en uno de los apartados del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez con el PNV se incluyera que, salvo que sean casos de ámbito superior al autonómico, será este cuerpo y no el Seprona de la Guardia Civil el que asuma las causas de esta naturaleza.

El debate sobre este asunto viene de largo. Hace tres años, la Ertzaintza mostró su enfado por la participación de la Guardia Civil en las actuaciones derivadas de un vertido en los alrededores de la incineradora de Zubieta, en Gipuzkoa. Hace dos, la Fiscalía alertó de las “disfunciones” de la Policía vasca y puso en valor la labor del Seprona. Recientemente, de nuevo con la incineradora de Gipuzkoa de fondo, colectivos como GuraSOS han demandado la intervención del cuerpo estatal por delante del autonómico. En la Cámara, Erkoreka ha remarcado que la última memoria de la Fiscalía ya destaca las relaciones fluidas en esta materia con la Ertzaintza y ha asegurado que, pese a la polémica que ha podido surgir en la última semana, la decisión de que la Ertzaintza ejerza como Policía judicial ordinaria ya fue acordada en 2021.

“El acuerdo suscrito, en realidad, no es nada nuevo. Reproduce, ratifica o reitera un acuerdo adoptado en Junta de Seguridad del 18 de junio del año 2021. Hace dos años. Está ya recogido allá. Y a partir de ahí se produjeron muchos hechos. Hubo una instrucción de la Fiscalía de sala de Medio Ambiente lanzando claramente la orientación a toda la Fiscalía de que respete el reparto competencial vigente entre los diferentes cuerpos policiales que operan en el ámbito territorial del País Vasco, porque se había producido una invasión injustificada una vez más. Alguien estaba desbordando sus competencias y penetrando en terreno que no le correspondía”, ha señalado Erkoreka. Según su criterio, son “suficientes” los recursos de esa unidad, más si cabe teniendo en cuenta que el trabajo previo puede ser realizado por los equipos de investigación de cualquier comisaría. Pero ha añadido: “Aunque siempre se pueden mejorar. Y de hecho −se lo voy a adelantar− están siendo ya objeto de modificación para reforzarlos”. El ajuste requerirá un retoque en la estructura, técnicamente “relación de puestos de trabajo” o RPT.

Para el PP, por boca de Muriel Larrea, la dotación actual de la Ertzaintza es claramente insuficiente. “Ocho efectivos, diez efectivos o doce efectivos, de los cuales el que más experiencia y conocimiento tenía del sector medioambiental resulta que se ha ido”, ha protestado Larrea, portavoz habitual en temas medioambientales. Los ‘populares’ han ironizado que quizás la “única intención” del PNV es “acaparar competencias sin tener ningún intención de gestionarlas”. “El que mucho abarca poco aprieta, señor Erkoreka”, le ha reprochado la dirigente del PP.

En el debate también se ha discutido por otro punto del pacto del PNV con los socialistas, el relativo a que la Ertzaintza ejercerá como Policía portuaria en las instalaciones de Bilbao. “¿De dónde van a sacar los agentes que se ocupen del puerto de Bilbao? ¿Eso va a ir a costa de los días de descanso de los agentes que hace mucho que casi ya no tienen días de descanso? Pero si no son capaces de gestionar los recursos humanos con respecto a las competencias que ya tienen, ¿qué hacen asumiendo más competencias?”, ha preguntado Larrea. Erkoreka ha indicado que “la Ertzaintza tiene encomendadas en este momento la gestión de 29 infraestructuras críticas” por lo que no le será dificultoso sumar más y ha recalcado que lo que no es admisible es que las Fuerzas de Seguridad del Estado asuman funciones que no les corresponden.