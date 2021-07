La Ertzaintza apunta a una "pandilla violenta" que opera en el gran Bilbao como responsable de la paliza de Amorebieta-Etxano

La investigación de la Ertzaintza en torno a la paliza del pasado fin de semana en la localidad vizcaína de Amorebieta-Etxano a un joven de 23 años nacido en Lemoa, que se mantiene en pronóstico grave con lesiones craneoencefálicas en el hospital de Cruces, avanza. La Policía vasca apunta de manera preliminar a la responsabilidad de una "pandilla violenta" llamada Los Hermanos Koalas, LHK o simplemente Koalas y que estaría implantada en el gran Bilbao.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha explicado que los implicados tienen "antecedentes" por haber participado en el pasado en "actos violentos o agresiones". De alguna manera, entiende que este grupo ha "reemergido", que ha dado continuidad a una organización ya existente con una "generación anterior". Por el momento hay ocho personas detenidas, cinco de ellas menores de edad aunque todos con edad legal para ser responsables penales. La operación policial sigue abierta y, de hecho, los arrestos se han ido conociendo a modo de goteo desde la tarde de este miércoles. Se han producido en varios puntos diferentes del gran Bilbao después de que el primero de ellos, de 17 años, se presentara voluntariamente en comisaría acompañado de un trabajador social.

Erkoreka, a preguntas de los medios de comunicación, ha preferido no formular hipótesis sobre el móvil de la paliza, aunque ha indicado que podría ser llegada a calificar como tentativa de homicidio más allá de las evidentes "lesiones" y "daños". No ha querido entrar en la posibilidad de que se trate de un delito de odio, si bien ha indicado que si la Ertzaintza tuviese indicios para pensar que haya sido así actuará con celeridad para denunciarlo. "No vale solamente un vídeo", ha recalcado el responsable político de la Ertzaintza sobre las imágenes que se han difundido y que, según ha explicado, solamente son una mínima parte de la investigación en marcha.