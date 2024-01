Euskadi acude a Fitur con el turismo en “el mejor momento de su historia” y la propuesta de un Grand Tour en ocho etapas

“Éste es un libro sin principio ni final. Sin normas, sin límites. Porque así son los mejores viajes, y porque así es Euskadi, su paisaje su clima, su historia y sus señas de identidad: diversos, sorprendentes y con posibilidades infinitas que no se acaban nunca”. Estas frases son la introducción de un libro que invita a un viaje por Euskadi, un “Grand Tour” dividido en ocho etapas por distintas zonas de la geografía vasca y que será la carta de presentación del turismo vasco en Fitur, la gran feria del turismo en España que arranca el próximo día 24. Euskadi llega a este encuentro anual “en el mejor momento de su historia”, en palabras del consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado. Las cifras así lo demuestran. A falta de cerrar los datos de diciembre, se espera que 2023 contabilice un nuevo récord de entrada de turistas, 4,5 millones de visitas frente a los 3,9 del año anterior. Es decir, “hemos crecido un 8,6% respecto a 2022, año en el que lideramos la recuperación turística” en España, ha señalado Hurtado. “Y lo más importante es que crecemos de una forma desestacionalizada, y de forma equilibrada por todo el territorio y que se recupera de forma significativamente el turismo internacional”, ha indicado.

Según los datos que ha aportado el consejero, el turismo internacional ha crecido un 16% frente al 3% del nacional“, lo que demuestra que las diferentes campañas realizadas para recuperar estos visitantes perdidos durante la pandemia de la COVID-19 ha tenido su efecto, ha destacado. Aunque queda camino aún para recuperar el turismo de larga distancia, donde se seguirán centrando esfuerzos en Japón, Corea del Sur y Latinoamérica. A la vez, se ha roto con la estacionalización, porque el de hecho, se crece sólo ”un 0,4% los meses de julio y agosto, pero crecemos en torno a un 13% fuera de los meses estivales“, y las visitas se reparten más por todo el territorio. A modo de ejemplo, ha señalado que si Bilbao ha crecido un 11%, la Bizkaia interior lo ha hecho un 14%.

Por eso, ha considerado que el sector, que ha demostrado su resistencia y resiliencia ante la crisis de la pandemia y las consecuencias de la guerra en Ucrania, se presenta en las mejores condiciones posibles a este escaparate del turismo. Más de 130 empresas acompañarán al Gobierno vasco entre los días 24 y 28 de enero en el que Euskadi se presentará bajo una nueva marca, Grand Tour Euskadi Basque Country, con la que precisamente quiere ahondar en la estrategia de repartir el turismo por todo el territorio, que no se limite a las capitales, y con ello aumente la estancia media de los turistas en Euskadi. Actualmente está en los 4,4 días de estancia media, y de 2 días en el mismo hotel.

La propuesta del Grand Tour, cuyo nombre recuerda a la Tour de Francia que puso a Euskadi en el escaparate mundial el verano pasado, aunque el consejero no ha querido relacionarlo con la carrera ciclista si no que la ha equiparado con otras rutas reconocidas internacionalmente como la Gran Ruta Suiza, será el eje central del stand de Euskadi, que ocupará 900 metros cuadrados, en el que tendrá un gran peso lo audiovisual a través un gran pantalla de 40 metros de largo y 195 metros cuadrados, replicando la experiencia envolvente de visitar Euskadi para realizar un recorrido virtual por las diferentes etapas del Grand Tour: Arropado por la costa: Bilbao-Lekeitio; Euskadi azul y verde: Lekeitio-Zarautz; Con mucho gusto: Zarautz-Donostia; Reconectar con los sentidos: Donostia-Vitoria; Viaje al pasado: Vitoria-Laguardia; Deteniendo el tiempo: Laguardia-Orduña; Origen y Futuro: Orduña-Bilbao; y caminos de Leyenda: Lekeitio-Vitoria. Múltiples propuestas con el claro objetivo de incidir en la desestacionalización y en extender el turismo por toda la geografía vasca.

Javier Hurtado ha estado acompañado en la presentación por el director de Basquetour, Daniel Solana, que ha señalado que este año los profesionales que acudan a la feria contarán con una aplicación informática para favorecer los contactos y que se cierren negocios. De hecho, ha indicado que ya hay previstas más de 450 citas.

En los diferentes días de la feria, de miércoles a viernes está destinado a profesionales y el fin de semana se abre al público en general, destaca un recordatorio al centenario de Chillida, un `pintxo-pote' solidario en favor de Zaporeak, la importante oferta gastronómica y una tamborrada.

Deporte, música y naturaleza

Junto a las propuestas del departamento de Turismo compartirán espacio en el stand la oferta específica de los tres territorios, ayuntamientos y comarcas. Por ejemplo, Álava y Vitoria van a reforzar su perfil “de destino deportivo y activo” de la mano de destacados deportistas locales como los atletas Martín Fiz y Ruth Brito, y el ciclista Igor González de Galdeano, en un encuentro en el que presentarán el calendario de pruebas de 2024 en el Territorio, con el Ironman, La Vuelta, el Maratón Martín Fiz y The Wolf Race de gravel (300 kilómetros), entre sus principales alicientes.

La diputada de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, y la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares, han presentado las líneas maestras de la oferta que Álava y Vitoria llevarán a Fitur a bajo el lema 'Viaja al deporte. Ven a Álava y Vitoria-Gasteiz'. El miércoles 24 prestarán el calendario de eventos deportivos en un acto en el que contarán con la presencia de Martín Fiz, campeón del Mundo de Maratón; Igor González de Galdeano, ganador de dos etapas en La Vuelta y maillot amarillo varios días en el Tour; y Ruth Brito, campeona del Mundo de Triatlón.

Entre las pruebas programadas a lo largo de este año, han destacado el Maratón Martín Fiz (5 de mayo), la prueba de larga distancia de gravel The Wolf Race (24/25 de mayo), el Ironman de Vitoria-Gasteiz (14 de julio) y la Vuelta Ciclista a España (5 de septiembre) con una etapa íntegramente alavesa con salida del centro de Vitoria-Gasteiz y llegada al Parque Natural de Izki (Maeztu). Este calendario se completa con otros eventos que “consolidan Álava y Vitoria-Gasteiz como destino deportivo”, como el Torneo Internacional de Parabadminton (abril), la triatlón de media distancia VI Half Gasteiz (junio), Eusko Bike Challenge (junio), Vitoria Cicloturista (junio), Araba World Tennis Tour femenino (julio), la cicloturista BLAN (septiembre), la carrera de montaña Vitoria-Gasteiz Trail (septiembre), la Orbea Gravel Rioja Alavesa (octubre) y la Wine Run Rioja Alavesa (octubre).

Desde la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao promocionarán el destino Bilbao Bizkaia como escenarios de naturaleza, las rutas en bicicleta y y la citas con grandes eventos culturales y deportivos, entre ellos la final de la UEFA Champions League Femenina. Por parte de la institución foral acudirán la diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez, y la directora de Turismo de Bizkaia, Leire Sáez, mientras el concejal del Área de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo, Xabier Ochandiano, lo hará en nombre de Ayuntamiento de Bilbao. Durante la feria “pondrán en valor algunas de sus ofertas turísticas ”de reclamo“, en las que tienen mayor protagonismo eventos de ciudad, como la final de la UEFA Champions League Femenina, y el turismo de Naturaleza. ”Los montes y los valles, los pueblos, el patrimonio cultural, la gastronomía, las actividades o la identidad del interior de Bizkaia serán el principal reclamo del Territorio para esta edición“, según han destacado. La Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao promocionarán el destino Bilbao Bizkaia en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), que dará inicio el 24 de enero en Madrid, y en la que destacarán los escenarios de naturaleza, las rutas en bicicleta y y la citas con grandes eventos culturales y deportivos, entre ellos la final de la UEFA Champions League Femenina.

Además incluirán en su “batería de propuestas” el Bilbao BBK Live, el Bilbao Blues Festival, BBK Bilbao Music Legends Fest y el certamen BIME 2024 o citas de cine “de talla internacional” como ZINEBI, Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje, que cumplirá en noviembre su 66 edición; el programa de cine fantástico FANT o Zinegoak, festival de cine y artes escénicas LGTBIQ+. La oferta no se olvida de las diferentes exposiciones artísticas de las que se puede disfrutar tanto en el Museo Guggenheim Bilbao como en el Museo de Bellas Artes, y los “numerosos reclamos turísticos o fiestas locales imposibles de encontrar en ningún otro destino”, que se recogen en un catálogo bajo el título “The Place to BE. 2024. Territorio en el que ganar”.

En Gipuzkoa se presentarán siete proyectos. “Tenemos mucho que ofrecer como territorio y Fitur es un escaparate de primer orden para que la industria turística y los y las visitantes descubran Gipuzkoa en su profundidad. Porque no hablamos solo de playa o montaña, hablamos también de gastronomía, de cultura, de paisaje urbano, de historia, de tradición… En definitiva, de todo aquello que nos caracteriza como guipuzcoanos y guipuzcoanas y que nos distingue de otros destinos de nuestro entorno”, ha destacado la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez. Se trata del Geoparque de la Costa Vasca, rutas urbanas por Zumaia, el valle de la prehistoria de Deba, una ruta por los pasos del oso, el festival marítimo de Pasaia, Zarautz en familia y Ficoba como sede de referencia para atraer congresos. “Desde el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio trabajamos para favorecer que la actividad turística avance no solo hacia la desestacionalización, sino que los flujos de viajeros y viajeras que llegan a Gipuzkoa se repartan de forma más equilibrada por todo el territorio”, ha señalado Domínguez.