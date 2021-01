Euskadi acumula seis días consecutivos de ascenso de la incidencia de la COVID-19: "No estamos bien. Algo sí está pasando"

Gotzone Sagardui ha cambiado una de sus frases ya habituales "Vamos bien, pero no estamos bien". Significativamente, ahora se le ha caído la primera parte y se ha quedado en un "No estamos bien". La consejera vasca de Salud ha remarcado este jueves que son ya seis los días en que la tasa de incidencia de la COVID-19 en Euskadi está en ascenso (de 235 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días con el cambio de año a 255 tras la festividad de los Reyes Magos) y, a expensas de conocer el efecto negativo de la mayor movilidad y la acumulación de reuniones en Navidad, ha asumido que "algo sí está pasando". Con todo, al menos por el momento los casos conocidos de la nueva cepa del Sars-Cov-2 que inicialmente apareció en el Reino Unido (VUI 2020/12/01) se mantienen en seis.

El informe final de Educación eleva a 41 los positivos que se detectaron en el brote del colegio negacionista de Álava

Saber más

La consejera ha hecho esta valoración en una jornada con 501 casos aparecidos tras la realización de 7.235 pruebas PCR o de antígenos, 290 en Bizkaia, 131 en Gipuzkoa y 73 en Álava, a los que se suman siete o de fuera o sin residencia conocida. Es una tasa de positividad de casi el 7%, muy superior a los estándares de seguridad marcados por la OMS (5%) o por Europa (3-4%). Además, el R0 -índice que mide los casos que origina cada infectado- sigue claramente por encima de 1 (1,10), lo que indica que cada enfermo multiplica la pandemia y que esta se halla en expansión. Sagardui ha considerado que es en Bizkaia y en Gipuzkoa donde más se está acelerando la incidencia (crecimientos del 15% y del 1% en una semana) aunque la tasa más alta la marca aún Álava (272).

La máxima responsable de la Sanidad vasca ha reconocido nuevamente que la Navidad ha dejado cierta distorsión en las estadísticas por la caída de pruebas en las jornadas festivas. ¿Está infraestimada la verdadera incidencia del coronavirus en Euskadi? "Estamos contabilizando menos casos de los que quisiéramos, pero hemos conseguido mantener medias de 4.000-5.000 pruebas en los festivos. Mantenemos una buena trazabilidad", ha respondido Sagardui. En todo caso, ha alegado que no solamente es una cuestión de menos medios en las fechas señaladas, sino que ha insistido que muchas personas con pocos síntomas pospone la llamada al ambulatorio a los días laborables.

La evolución de la ocupación hospitalaria tampoco es positiva y Sagardui ya teme que un nuevo repunte repercuta con claridad en los centros sanitarios. Son 364 las personas ingresadas -33 en las últimas 24 horas- cuando eran 323 el 1 de enero. 72 de ellas se encuentran en estado crítico en la UCI. "Un tercio de las camas ocupadas en las UCI son pacientes con COVID-19 positivo", ha señalado la titular de Salud, que ha recordado que Euskadi se halla en alerta 3 de 5 en cuanto a situación hospitalaria. Precisamente este miércoles se ha actualizado la estadística de fallecimientos. En toda la pandemia y hasta el 3 de enero han muerto 3.103 personas, 72 de ellas en la última semana, aunque Osakidetza solamente considera que 57 de esas defunciones han tenido la COVID-19 como causa directa. Los decesos representan un 2,6% de los casos totales, 119.703 hasta esa misma fecha (121.368 con los datos de esta semana).

En este escenario, Sagardui se ha resistido a ofrecer concreciones sobre posibles cambios en las medidas de control de la pandemia, algo que ya está ocurriendo en muchos países europeos y en variadas comunidades autónomas. Ha recordado que el viernes y el lunes se reunirán los miembros de la comisión técnica que asesora a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria (denominada Labi, por sus siglas en euskara) y que de ahí saldrá una propuesta. Este lunes ya se juntaron y no vieron motivos de "alarma extraordinaria", aunque a las 24 horas el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, escribió en las redes sociales que la situación era de "extrema gravedad". "Medidas las tenemos, preventivas y restrictivas. No estamos hablando en circunstancias en las que no haya medidas. Lo importante es su observancia. Que vayan a ser suficientes o no, se decidirá después de haber escuchado a la comisión técnica del Labi", ha ofrecido por toda respuesta Sagardui.

Alerta de salud pública en Bermeo y Zaldibar

En el plano más local, Osakidetza ha emitido este jueves dos nuevas alertas de salud pública, concretamente dirigidas a las localidades de Bermeo y Zaldibar, ambas en Bizkaia y ambas con tasas de incidencia muy elevadas. En Bermeo la tasa roza los 700 casos y ha crecido un 32% en siete días, cuando se han acumulado 48 positivos. En Zaldibar es aún mayor, de más de 1.200 (90% de crecimiento), fruto de 20 casos en una semana. Están llamados a pasar una PCR todos los mayores de 6 años. Los teléfonos de información son el 94 602 90 50 en Bermeo y el 94682 70 01 en Zaldibar (o el general de Osakidetza, 900 20 30 50) y las muestras se recogerán en el frontón Artza y en la biblioteca municipal, respectivamente.

Otra localidad en la que se está realizando un cribado es Aizarnazabal, en Gipuzkoa, con una tasa de casi 7.000. La directora de Salud Pública, Itziar Larizgoitia, ha recordado que la "pequeñez" del municipio -apenas 700 personas- dispara las estadísticas, aunque ha asumido la importancia de este brote y lo achacado a "relaciones interpersonales estrechas en muchos niveles". Hay un cribado. Vamos a ver los resultados. Esperamos cortar el brote, cortar la transmisión", ha enfatizado. Por otro lado, Osakidetza ha informado de que la hostelería de Beasain, Lazkao, Lekeitio, Ataun, Eskoriatza, Ispaster, Mundaka y Olaberria (además de en Bermeo y Aizarnazabal, pero no en Zaldibar) deberá permanecer cerrada por alta transmisión comunitaria en esas zonas.