Euskadi blinda la atención a las víctimas de violencia machista y anima a las mujeres a denunciar a los agresores

Euskadi ha blindado este jueves una atención “integral” a las víctimas de violencia machista con la firma del tercer plan interinstitucional que coordina a diferentes instutuciones encabezadas por el lehendakari Urkullu en el compromiso de “seguir humanizando la respuesta” a la violencia contra las mujeres, como ha señalado el propio lehendakari. En el acto protocolario de la firma de este plan, que pasó la semana pasada por el Consejo de Gobierno, se han hecho llamamientos también para que se denuncie a los agresores. Si no lo hacen las mujeres, que lo haga su entorno. “Aunque la víctima no quiera denunciar, es obligado hacerlo”, ha señalado la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán. “La denuncia es necesaria para no contribuir con la impunidad del agresor y para no aumentar la vulnerabilidad de la víctima”. “La sociedad debe ver que la respuesta a la violencia y la auténtica protección, asesoramiento y cuidados de las víctimas exige un trabajo en conjunto que es el que estamos dispuestos a dar”, ha señalado Adán durante el acto.

Representantes de las instituciones vascas han firmado este III Acuerdo en un acto institucional celebrado en Lehendakaritza, en Vitoria, en el que han participado, además del lehendakari, los diputados generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Ramiro González, Unai Rementeria y Markel Olano, respectivamente; el presidente de Eudel, Gorka Urtaran; la consejera de Igualdad, Beatriz Artolazabal; y la directora de Emakunde, Miren Elgarresta. Además, suscriben el acuerdo el ararteko, Manuel Lezertua; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana; la fiscal superior de la CAV, Carmen Adán Del Río; el presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, Gerardo López Sánchez-Saratxaga; y el presidente del Consejo Médico Vasco, Cosme Naveda.

Una de las principales novedades de este plan es la apertura del tratamiento como víctima a las mujeres que hayan sufrido cualquier forma de violencia machista, no solo violencia de pareja o expareja, intrafamiliar y violencia sexual, así como el reconocimiento como víctimas a los hijos de estas mujeres y otras personas del entorno, en coherencia con el nuevo contexto normativo. En este sentido, incluye otras formas de violencia machista contra las mujeres, como, por ejemplo, las surgidas en un contexto de relaciones sociales mayoritarias a través de Internet, redes sociales, dispositivos móviles, o, por ejemplo, formas de violencia que han adquirido mayor visibilidad como agresiones en grupo o el uso de la llamada 'sumisión química'.

En su intervención en el acto, Iñigo Urkullu ha destacado que el compromiso del Gobierno vasco es “seguir humanizando la respuesta institucional ante la violencia machista”, y, aunque ha recordado que desde el primer plan interinstitucional firmado hace 20 años, se ha “avanzado en una visión integral de la respuesta que las instituciones ofrecen a las mujeres víctimas de violencia”, ha lamentado que en el último mes se ha producido un “preocupante número de asesinatos de mujeres en el Estado, con una mujer asesinada también en Euskadi”. “Sabemos que estos casos son la punta del iceberg de un problema persistente en todo el mundo y cuya raíz es la desigualdad. Debemos seguir impulsando políticas de igualdad, porque avanzar en igualdad es ir dejando menos espacio a las agresiones”, ha defendido.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, por su parte, ha destacado que este nuevo acuerdo supone “un paso importante hacia una atención más integral y más personalizada de las víctimas y evitar su revictimización”, y ha señalado la necesidad de contar con un nuevo texto para adaptarlo a los cambios normativos y sociales de las últimas décadas.

Desde el ámbito judicial, además de los llamamientos a interponer denuncias desde la Fiscalía, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, ha señalado que la aportación desde el sistema judicial a las víctimas de violencia machista es la de “protegerlas” y cree que se debe “intentar afinar al máximo” en los instrumentos de evaluación del riesgo de revictimización. Además, ha señalado la necesidad de “construir propuestas de protección efectiva”, desde el “respeto a las garantías jurídicas de las personas involucradas” y apostando por “políticas públicas en ámbito penitenciario y fuera de él que busquen la reincorporación a la comunidad sin riesgo a la reincidencia”. Por su parte, el presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, Gerardo López Sánchez, ha explicado que este protocolo da “mayor claridad” a los servicios de asistencia letrada implantados en los tres territorios, que prestan asistencia legal a las víctimas “24 horas al día, 365 días al año” y de forma especializada. “Se trata de que las víctimas cuenten con asesoramiento legal desde el primer momento y puedan tomar decisiones debidamente informadas”, tanto antes de interponer la denuncia como a lo largo del procedimiento y en ámbito civil y penal. “Este asesoramiento penal es fundamental porque el relato de la víctima hay que traducirlo a términos jurídicos desde el mismo momento de interposición de la denuncia”, ha señalado. Mientras tanto, desde el Consejo Médico Vasco, su presidente, Cosme Naveda, ha destacado que los médicos se encuentran en una “situación estratégica para hacer un diagnóstico precoz” ante este tipo de violencia.