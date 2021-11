Euskadi bordea ya los 500 positivos diarios de COVID-19 y aumenta un 40% el número de pruebas

Euskadi ha registrado en las últimas 24 horas 483 nuevos casos positivos de COVID-19. Son datos que retrotraen a los de finales de agosto, cuando se superan los 500 contagios diarios. Hace un mes hubo una semana entera con 600. Solamente Catalunya y Madrid, con mucha más población, tienen datos absolutos más altos y, en incidencia, únicamente Navarra tiene una tasa más elevada. El informe comparativo del Ministerio de Sanidad atribuye a Euskadi una tasa de 201,89 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días en el día en el que se han publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) las nuevas directrices para todos aquellos municipios con niveles por encima de 150. España no llega a 100 puntos.

En el caso vasco no es la sexta ola sino la séptima, ya que ha habido picos previos en marzo, agosto y noviembre de 2020 y, en 2021, después de Navidad, en Semana Santa y en verano, como recogen perfectamente las gráficas históricas. Claramente, es una fase que golpea a los colectivos no vacunables, en este caso a los menores de 12 años, para los que no se ha autorizado aún ninguna fórmula de protección. Desde hace más de una semana, el volumen de casos entre los niños es del triple en Euskadi con respecto al resto de España. La tasa en esta franja de edad es de 424,84, solamente superada por los 533,55 de Navarra.

El último parte de Sanidad revela que, después de muchas semanas rezagada, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ya vuelve a hacer más pruebas PCR o de antígenos que la media española. En concreto, son 1.472,84 por cada 100.000 habitantes frente a 1.328,94. En los últimos días se ha incrementado del orden del 40% la actividad diagnóstica y se ha pasado del undécimo puesto al cuarto. Con todo, Catalunya, Madrid y Navarra siguen por encima en pruebas y con gran diferencia. La tasa de positividad vasca es del 7,41%, muy por encima del umbral de 5% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado como indicativo ya de transmisión comunitaria. Este indicador se extrae comparando las muestras positivas con el total de pruebas realizadas.

En cuanto a la situación hospitalaria, constan 138 personas ingresadas tras una nueva jornada con casi el doble de ingresos que de altas. Tanto por población como por porcentaje de camas ocupadas, Euskadi tiene mayor presión asistencial que la media. Es algo que no se da en la UCI. Están críticos 20 pacientes, según los datos del Ministerio de Sanidad, que no suelen ser coincidentes con los de Osakidetza. Ante el nuevo escenario de repunte de los positivos, el Gobierno vasco ha anunciado ya que informará de la situación epidemiológica dos veces por semana, los lunes y los jueves.