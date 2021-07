Euskadi empieza a dar citas de vacunación contra la COVID-19 a 87.126 adolescentes de 12 a 15 años

Las elevadas tasas de COVID-19 en algunas edades entre los 16 y los 29 años -el colectivo que se ha empezado a vacunar este martes y en el que se habían recibido 146.094 peticiones- y los planes vacacionales han dejado "40.000 citas" por cubrir en los vacunódromos vascos en los días que quedan de julio y de agosto. Por ello, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha anunciado que desde este miércoles será posible que los adolescentes de 12 a 15 años, que son 87.126, empiecen a pedir turno para recibir la primera dosis de la vacuna, que en su caso será únicamente Pfizer porque Moderna está autorizada en principio de 18 años en adelante. Además, se habilitará también un canal para que estudiantes o trabajadores que tengan que viajar al extranjero por una causa justificada pidan también una cita adelantada.

Euskadi no vive ahora su mejor momento en cuanto a suministros de vacunas, a lo que se añade que la población convocada en estos momentos no puede recibir ni Janssen ni AstraZeneca, para mayores de 40 y de 60, respectivamente. Sin embargo, Sagardui sí ha constatado que en los vacunódromos se están quedan muchas horas sin llenar y que el proceso se puede optimizar mucho más. El principal motivo es que hay numerosos jóvenes que tenían cita para estos días pero que están en sus casas confinados tras haber dado positivo. Son los "más afectados" por esta ola, ha asumido Sagardui, que ha recordado que no podrán retomar la cita hasta dentro de seis meses. También hay casos de personas que simplemente han antepuesto otros planes a la salud. Con esos 40.000 huecos, se atenderá a nuevos colectivos, ha recalcado la titular de Salud.

Asimismo, ha emplazado también a todos los que por uno u otro motivo no puedan vacunarse a que lo comuniquen con tiempo al Servicio Vasco de Salud. "Cancelen su cita en la web, en la aplicación o por teléfono para que podamos vacunar a otra persona", ha solicitado Sagardui, que ha confiado en que esta semana llegan 14.400 nuevas dosis de Moderna que se unan a las 79.560 de Pfizer que ya han aterrizado este lunes.

Con la apertura de la campaña de vacunación a las personas desde los 12 años cambian también los porcentajes de cobertura. Euskadi siempre había dado el dato de vacunados entre los considerados como vacunables, que hasta ahora eran los mayores de 16 años sin contraindicaciones, de modo que las cifras siempre eran algo más altas. Ahora, con casi 90.000 personas más en la cola, los números cambian sustancialmente. Con una dosis, hay un 72% y no un 75,6% de la población diana. Y totalmente inmunizados son el 59% y no el 62%. El dato más objetivo ha sido siempre el cálculo con respecto al total de la población. Son 1.169.917 los que tienen la pauta completa, esto es, el 53,72% del total.

Por otro lado, la consejera Sagardui también ha pedido "responsabilidad" a aquellas personas que hagan uso de las pruebas diagnósticas que ahora se venden libremente en farmacias. Les ha hecho un llamamiento para que comuniquen los posibles positivos "inmediatamente" a la Sanidad pública para que los tenga en cuenta y active el posible rastreo de contactos. Es más, estos autodiagnósticos no son válidos ante ninguna instancia, tampoco como eximente de la infección para poder viajar.

