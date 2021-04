Euskadi tiene ya más personas vacunadas que positivos diagnosticados y 3.247 personas protegidas con una única dosis

Euskadi ha confirmado ya este lunes que son más las personas protegidas contra la COVID-19 (191.025) que el total de personas con un diagnóstico positivo de esta enfermedad (186.279). Es el equivalente al 8,77% y al 8,55% de la población, respectivamente, aunque es muy probable que miles de personas más hayan contraído el Sars-Cov-2 sin que hayan sido detectados, particularmente en la primera fase de la pandemia. El total de dosis administradas es ya de 707.219 precisamente en puertas de una de las semanas en la que se esperan más entregas. Pfizer, por ejemplo, ya ha enviado 98.280 unidades, casi 30.000 más que la remesa anterior.

En los últimos días Euskadi ha utilizado las primeras 3.737 vacunas de Janssen, cuya característica principal es que otorga el máximo de inmunidad con un único pinchazo. En primer lugar se empleó para ir a domicilios de personas con problemas de movilidad -y evitar así un desplazamiento- y ahora se está llevando ya a los vacunódromos. La aparición de esta nueva marca ha revelado que otras 3.247 se dan ya por vacunadas con una sola dosis de Pfizer (667), Moderna (444) o AstraZeneca (2.136). Según Osakidetza, son personas que han tenido COVID-19 y que tenían ya un nivel natural de anticuerpos contra la enfermedad. En total, son 6.984 las personas inmunizadas con dosis única por 184.041 que han necesitado la doble vacuna.

Por colectivos, la campaña de vacunación no termina de cerrarse en la Sanidad pública. Arrancó el 15 de enero y más de tres meses después queda un 2,8% del personal de Osakidetza esperando la segunda dosis, alrededor de 1.120 sanitarios. En cuanto a la Sanidad privada -donde se incluye al persona de ambulancias externalizadas de la pública-, un 8,5% aún no ha sido citado para la primera dosis y al 26,9% le falta la segunda. No hay más procesos de vacunación abiertos entre colectivos considerados esenciales a la espera de qué ocurrirá con las alrededor de 100.000 personas de menos de 55 años a los que se les inoculó el suero de AstraZeneca, ahora no recomendado en esa franja de edad. En los próximos días se cumplirían ya 10 semanas del arranque del proceso en la Ertzaintza, aunque esta marca da de margen hasta las 12 semanas para completar la pauta.

En cuanto a los denominados "grupos etarios", queda un 2,1% de los centenarios y un 4% de los nonagenarios esperando la segunda cita. La primera vuelta entre los octogenarios está casi completa a falta de un 0,4%, pero el 39,5% aún no tiene la pauta completa. El grupo en el que se está incidiendo ahora es el que abarca de los 60 a los 65 y de los 70 a los 79. En cuanto a los primeros, incluidos los de 65 a 70, el 37,3% tiene una dosis y el 4,9% la protección total. Muchos de ellos no estarán inmunizados hasta junio o julio, ya que con ellos se emplea AstraZeneca. El 48,5% de los septuagenarios tiene una dosis y el 3,8% las dos. Según los datos comparativos del Ministerio de Sanidad, Euskadi está por debajo de la media en protección de mayores de 80 años. Ha vacunado al 62,7%, catorce puntos menos que en el conjunto de España. En cuanto a la primera vuelta de las personas de 70 a 79 años, Euskadi la última plaza entre todas las comunidades autónomas. El 42,1% tiene una dosis, cuando la media es del 64,6%. El objetivo es completar en junio esta franja de edad crítica por su mayor riesgo en caso de contraer el coronavirus.

