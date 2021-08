Euskadi pospone al menos otra semana la desescalada por la presión hospitalaria

La comisión técnica que asesora al Labi, la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi, ha recomendado mantener al menos durante una semana más las restricciones en vigor para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Sobre la mesa estaba la posibilidad de desescalar en varios aspectos, si bien el más demandado por los afectados es la ampliación del aforo máximo en el interior de la hostelería y de otros locales más allá del 35% que actualmente se permite. Sin embargo, el grupo de técnicos, encabezado por el asesor del lehendakari Jonan Fernández, aduce que ni la incidencia ni la presión hospitalaria han alcanzado todavía unos niveles asumibles para dar ese paso. Así, no habría cambios al menos hasta que se vuelvan a revisar los números el próximo jueves.

Euskadi cumple un año en "emergencia sanitaria" por la COVID-19 sin visos de un plazo cercano para desactivarla

En la anterior reunión, el 12 de agosto, los técnicos también recomendaron no aplicar aún los cambios, aunque en aquella ocasión la decisión se sostuvo sobre el riesgo de rebrote ligado a las no fiestas patronales —Vitoria, por ejemplo, estaba trazando una clara tendencia ascendente tras los días de La Blanca— y sobre el hecho de que la mejora de los indicadores no era aún suficiente. En la reunión de este miércoles, en cambio, han sido tres los factores que han conducido a la misma decisión. Por un lado, la incidencia acumulada se mantiene cercana a los 500 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, aunque oscila por territorios: los datos de este miércoles sitúan al conjunto de Euskadi en los 507, con Bizkaia en un extremo con 530 y Gipuzkoa en el opuesto con 422. Los técnicos hacen hincapié en la necesidad de enfilar un descenso consistente de esos números. "Hemos constatado que la evolución está siendo positiva, si bien los valores son todavía muy altos", ha señalado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión. "Vamos bien, pero no estamos bien, podríamos estar mejor", ha añadido.

Además, la presión hospitalaria, uno de los indicadores más relevantes a la hora de tomar decisiones, sigue siendo elevada. De hecho, en las últimas jornadas se ha pulverizado el récord de hospitalizados —tanto graves en la UCI como totales— de la ola en más de una ocasión. El boletín de Osakidetza de este miércoles habla de 75 pacientes en las unidades de críticos, unos valores en los que Euskadi no se movía desde comienzos de junio, en la fase descendente de la ola anterior. Y, por último, también se tiene el ojo puesto en el R0, un número que indica cuántos nuevos casos se derivan de cada positivo: por encima de 1, refleja que la pandemia está en expansión; de lo contrario, se encuentra en remisión. Es de 0,92 en Euskadi, 0,89 en Bizkaia y 0,90 en Gipuzkoa, pero sigue estancado por encima del 1 en Álava.

Así las cosas, siguen en vigor las mismas medidas contra la COVID-19, que se centran en los aforos y horarios de la hostelería y las actividades comerciales, sociales y culturales. El cierre de los establecimientos y el fin de estas actividades debe producirse, como muy tarde, a la una de la madrugada. Tampoco se permite un aforo superior al 35% y sigue prohibido el consumo en barra y de pie. En lo relativo a los espectadores, pueden ser 400 en interior y 600 en exterior en todo tipo de eventos culturales y deportivos, aunque esos máximos se incrementan en pabellones de más asientos. La mascarilla es siempre preceptiva, salvo cuando se pueda guardar la distancia de metro y medio en exteriores. La única excepción eran las playas y las piscinas, en las que debía usarse hubiera o no hubiera distancia, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la enésima resolución desfavorable del juez Luis Garrido contra el Gobierno de Urkullu, anuló esa obligatoriedad y la igualó al resto de supuestos.

