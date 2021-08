Euskadi marca un nuevo máximo de hospitalizados con COVID-19 a las puertas de la reunión que abordará la relajación de las restricciones

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha notificado este martes 641 nuevos positivos de COVID-19. Con menos de 7.000 pruebas diagnósticas en las últimas 24 horas, la positividad se sitúa por debajo del 10% por primera vez desde hace una semana.

Estos datos llegan a las puertas de una nueva reunión del comité científico-técnico que luego asesora al Labi —la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi— en la adopción de nuevas medidas. En la última reunión, que se celebró el 12 de agosto, se decidió no relajar las restricciones porque aún se veía un posible "riesgo de rebrote" por las no fiestas de lugares como Vitoria. Una ampliación de los aforos de la hostelería y de otro tipo de locales vuelve a estar sobre la mesa, aunque los requisitos que el Gobierno vasco adelantó por boca de su portavoz, Bingen Zupiria, no se cumplen: la incidencia acumulada a 14 días (522,80) sigue por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y la presión hospitalaria no se ha relajado; de hecho, este martes ha vuelto a marcar máximos de la ola con 356 ingresados en total y 73 pacientes graves en la UCI. Los hospitales vascos no informaban de unos números tan elevados desde la fase descendente de la anterior ola, a comienzos de junio. Además, en las últimas horas han ingresado 49 personas en planta por complicaciones derivadas de la COVID-19.

Por territorios, son 104 nuevos positivos en Álava, 186 en Gipuzkoa y 330 en Bizkaia. El descenso de la incidencia acumulada sigue estancado en territorio alavés, que apenas baja un punto desde la jornada anterior. Además, si bien el R0 para el conjunto de Euskadi es de 0,92, en Álava está en 1,07. Este número indica si la pandemia está en expansión o en remisión, pues refleja cuántos nuevos positivos se derivan de cada contagiado. Si se desciende a lo local, dos municipios, Llodio y Zumarraga, abandonan el máximo nivel de alerta al bajar de los 400 contagios por cada 100.000 habitantes, mientras que, por la contra, la situación empeora en Lasarte-Oria, que, tras dos jornadas con uno y cero positivos, suma este martes once. Así, son 48 de 72 los municipios vascos de más de 5.000 habitantes que están en rojo en el mapa.

