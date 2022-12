Euskadi recibirá 400 millones en dos años por los nuevos impuestos a las energéticas y a la banca

Euskadi recibirá alrededor de 400 millones en dos años por los nuevos impuestos las empresas energéticas y a la banca. Esta cantidad es la consecuencia de aplicar el 6,24%, el porcentaje que fija el Cupo vasco, a los 6.500 millones de euros que el Estado prevé recaudar por este concepto durante 2023 y 2024, según ha señalado el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, tras reunirse la Comisión Mixta del Concierto que ha dado el visto bueno a la participación de Euskadi en estos nuevos gravámenes y también la concertación del Impuesto a las grande fortunas que será complementario del Impuesto de Patrimonio y que todavía no está claro si se aplicará en Euskadi.

Las nuevas tasas a las empresas energéticas y a la banca no son propiamente impuestos, si no que se han tramitado con la figura de prestación patrimonial pública no tributaria, un gravamen temporal que no pueden ser recaudado de forma directa por las Haciendas forales como el resto de los impuestos para los que el Concierto Económico sí reconoce la competencia foral. Algo que ya había enfadado, de entrada, al PNV. La fórmula que se ha ratificado en la Comisión Mixta del Concierto reunida este martes de forma telemática supone que Euskadi recibirá el 6,24% del volumen de ingresos generados por estas figuras en 2023 y 2024, que el Estado prevé que será de unos 6.500 millones de euro. Es decir, alrededor de 400 millones, que se compensarán en los plazos de pago de Cupo. En contrapartida, Euskadi asumirá íntegramente la definición y gestión de aquellas ayudas del Estado que se financien exclusivamente con la recaudación de ambos gravámenes.

Según ha recordado Azpiazu, el destino del dinero que se recaude por esta vía es absolutamente finalista en el caso de la tasa a las energéticas. “Fundamentalmente son medidas encaminadas a reducir el consumo energético, potenciar el consumo de energías renovables, y el apoyo a empresas y sectores de consumo intensivo”, apunta. En el caso de lo que se recaude por las tasas a la banca, “no tiene medidas tan tasadas y las instituciones vascas valorarán las que sean necesarias en Euskadi”, ha señalado el consejero.

El pacto para que el dinero de estas tasas sea compartido con Euskadi llega después de que EH Bildu acordara con el PSOE que estos impuestos se concertaran con Euskadi y Navarra. Un pacto que el PNV siempre ha minimizado poniendo en valor que el acuerdo final tenía que ser el de la Comisión Mixta del Concierto, en la que se sientan dos consejeros autonómicos y los tres diputados generales, todos nacionalistas. La recaudación que espera el Gobierno central es menor que la prevista cuando se empezó a hablar de estas tasas, en parte por la maniobras que ha llevado a cabo el PNV y los cambios que ha introducido sobre la normativa que llegó al Congreso mediante enmiendas. También intentó minimizar el impacto sobre Repsol con otra enmienda en el Senado, aunque con menos éxito.

Impuesto a las Grandes Fortunas

La Comisión Mixta del Concierto también ha ratificado la concertación con Euskadi del denominado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Es un impuesto cuya aplicación en Euskadi no está muy clara ya que las Haciendas forales tienen vigente el Impuesto de Patrimonio y la idea del Gobierno al poner en marcha esta tasa era precisamente contrarrestar a comunidades autónomas como Madrid que han eliminado esta tasa. De hecho, Azpiazu en su intervención ha dejado abierta la posibilidad de que no se aplique.

El consejero ha recordado que se trata de un impuesto “complementario al de Patrimonio”, que tras su concertación, se incluirá en el Concierto Económico Vasco “como tributo concertado de normativa autónoma con la misma vigencia que la Ley estatal que la crea”. A partir de ahí serán los territorios históricos y las diputaciones forales, vía juntas generales, las que tengan la capacidad normativa sobre el mismo. “Dicho esto, las instituciones vascas y los partidos que las sustentan seguiremos trabajando y tomaremos las decisiones que entendamos son mejores para la sociedad vasca. Las instituciones vascas hemos logrado un acuerdo que nos otorga, como no puede ser de otra manera, la capacidad normativa, que queda exclusivamente bajo nuestra decisión y la responsabilidad. Sin olvidar, que los territorios históricos ya tienen sus respectivos impuestos de patrimonio en vigor”, ha señalado. Actualmente Euskadi recauda unos 150 millones anuales en concepto de Impuesto de Patrimonio los que se recaudan, aproximadamente tras aplicárselo a unos 16.000 los contribuyentes.

La concertación de este impuesto a las grandes fortunas llega después de que en el mes de noviembre se acordara la concertación del Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables y del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertederos, la Incineración y la Coincineración de Residuos, y la adaptación del Concierto Económico Vasco a los cambios introducidos en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

Por eso, Azpiazu ha destacado que este martes se “ha materializado el trabajo que las instituciones vascas llevamos realizando de forma intensa duramente los últimos meses, y se ha avanzado hacia más autogobierno”.

La representación vasca en la reunión ha estado constituida por Pedro Azpiazu, consejero de Economía y Hacienda; Olatz Garamendi, consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno; y los tres diputados generales de Álava, Ramiro González, Bizkaia, Unai Rementeria, y Gipuzkoa, Markel Olano, además de la viceconsejera de Hacienda del Gobierno vasco, Itziar Agirre. En representación de la Administración del Estado han asistido María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública; Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda; Maria José Gualda, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos; Alfredo González, secretario de Estado de Política Territorial; e Inés Olóndriz, secretaria General de Financiación Autonómica y Local.