Euskadi seguirá sin financiar alquileres de más de 800 euros a jóvenes para evitar que suban más los precios. El tope de los alquileres que se fija en el programa de ayudas al alquiler para menores de 35 años, Gaztelagun, contempla un máximo de alquiler para recibir estas ayudas de 800 euros en las tres capitales, 750 euros en las áreas metropolitanas de Bilbao y Donostia y en los municipios de más de 10.000 habitantes y 675 euros en el resto de municipios. “Entiendo que esta renta máxima puede resultar ajustada en determinados ámbitos que cuentan con precios de alquiler muy elevados, por ejemplo Donostia”, ha señalado el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes Iñaki Arriola en el Parlamento Vasco. Sin embargo, ha considerado que subir ese tope de alquiler sería “una cuestión delicada”. “Si la renta subvencionable la situamos en 1.000 o 1.200 euros, ¿no estaríamos contribuyendo con ello desde la administración a alimentar la carestía de la vivienda de alquiler en Euskadi en zonas tensionadas?”, se ha preguntado.

Vivienda admite un "inusual volumen de solicitudes" de las mejoradas ayudas al alquiler juvenil en Euskadi

Arriola ha respondido en la sesión de control de la Cámara vasca a las críticas de EH Bildu por la respuesta que dio el consejero a un ciudadano durante su intervención en la iniciativa #ArriolaTopaketa, en la que el consejero respondió a las 20 preguntas más votadas por la ciudadanía en el portal Irekia. El ciudadano preguntó al consejero si creía que se podían encontrar pisos en las capitales vascas por menos de 800 euros. “Sé que a veces es difícil encontrar un alquiler en las capitales por 800 euros, pero si se busca se puede encontrar”, respondió categórico. Una afirmación que ha llevado a la parlamentaria de EH Bildu, Eraitz Sáez de Egilaz, ha cuestionar a Arriola sobre si un alquiler de 800 euros “le parece una ganga”. “En ningún momento dije, ni siquiera insinúe, que un alquiler de 800 euros al mes me pareciera una ganga ni un chollo”, ha señalado el consejero.

Arriola ha insistido en que señaló que “aunque a veces es difícil, si se busca, a veces se puede encontrar”, porque así lo demuestran los“ datos reales” del programa Gaztelagun. En este sentido, ha recordado que de los 5.000 jóvenes que han recibido una ayuda de este programa desde su puesta en marcha, la mitad de estas ayudas corresponden precisamente a alquileres en Bilbao, Vitoria y Donostia. Y en este mismo sentido, de las 3.000 ayudas actuales, también prácticamente el 50% están dadas en las capitales vascas. “Entiendo que esta renta máxima puede resultar ajustada en determinados ámbitos que cuentan con precios de alquiler muy elevados, por ejemplo Donostia”, ha dicho. Y ha señalado que Gaztelagun es un programa “vivo”, por lo que no descartan que “en un futuro la evolución de Gaztelagun nos puede llevar a introducir medidas específicas y de carácter excepcional”. Sin embargo, ha recalcado que sería delicado que desde la administración se contribuyera a facilitar una subida de precios incrementando los topes máximos.

La parlamentaria de EH Bildu ha rechazado los argumentos del consejero asegurando que si la mayoría de las ayudas se dan en las capitales es porque es donde se encuentra el grueso de las viviendas del alquiler, y que si hay pisos de 800 euros no están en las condiciones adecuadas o son excesivamente pequeños para ese precio. “Están legitiminando este precio y es un problema muy grande”, ha señalado Eraitz Saez de Egilaz. “Dice que hemos sacado sus palabras de contexto, pero no me salen las cuentas, ni a mi, ni a ningún joven”, ha dicho.

Los precios del alquiler en estos momentos son muy elevados y en las capitales vascas no es fácil encontrar viviendas por debajo de ese precio, una situación que es todavía más difícil en Donostia, según se contempla en la Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL), que maneja el propio Gobierno vasco. En los últimos datos recogidos en esta estadística, que se corresponden al segundo trimestre de 2021, Donostia es la ciudad más cara, con 911,4 euros al mes de media por un alquier, en Bilbao la media sería de 780 euros al mes, mientras que en Vitoria esa media del año pasado estaría en 671 euros al mes.

“Es verdad que Gaztelagun no es la solución definitiva para los problemas de vivienda”, ha dicho el consejero, pero ha pedido a la parlamentaria de EH Bildu que “no desprecie un programa que está llevando estabilidad a miles de jóvenes, y que está creciendo permanentemente”. En este sentido, ha señalado que si un joven de 24 años recién cumplidos empieza a recibir hoy la ayuda y la mantiene hasta cumplir los 36 años, recibiría una ayuda total del Gobierno de 40.000 euros. “Y eso contando que la cuantía de la subvención fuera de 275 euros, algo que, como sabe usted va a cambiar en breve. Porque en enero, con la aprobación de los presupuestos, incrementará la subvención hasta los 300 euros”.

En cuanto a la problemática de Donostia, Arriola ha señalado que su departamento ha propuesto “medidas de alcance, como por ejemplo destinar todo el suelo que se libre con el soterramiento del ferrocarril en Amara a vivienda protegida. Además, tenemos un convenio con el Ayuntamiento para levantar 300 alojamientos dotacionales, más otros 100 de promoción directa en Martutene. Estos proyectos incluyen 90 alojamientos en Riberas de Loiola, a los que, por cierto, el grupo municipal de Bildu ha dado la espalda. Y por supuesto, si fuera por ustedes tampoco habría nuevas viviendas sociales en Amara”, ha señalado.