Euskadi ve “repentinos” los 200 euros de Sánchez sin coordinarse con las instituciones vascas que los gestionarán

El cheque de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con rentas bajas, incluido en el paquete de medidas aprobado por el Gobierno central para paliar las consecuencias económicas de la alta inflación y de la guerra en Ucrania llegará con retraso a Euskadi. Aunque en el conjunto del Estado se puede solicitar ante la Agencia Tributaria desde este viernes, en Euskadi serán las instituciones vascas las encargadas de llevar a cabo esa gestión y no han tenido tiempo de poner en marcha el proceso. El Gobierno central aprobó la medida en el Consejo de Ministros del pasado 25 de junio, pero la administración vasca no han tenido conocimiento de que se tramitarán estas ayudas desde Euskadi hasta el momento en el que que se ha anunciado la fecha en la que se podía solicitar, es decir este jueves, y después de que en el formulario se especifique los ciudadanos de esta comunidad deberán gestionarlo ante sus propias instituciones. Según han confirmado fuentes de las instituciones afectadas, Gobierno vasco y las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, están manteniendo reuniones técnicas para determinar de qué forma se puede poner en marcha, pero no pueden fijar, de momento cuándo se podrá en marcha el proceso. “Cuanto antes” señalan.

Fuentes del departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, que está intentado coordinar el proceso con las diputaciones, no han ocultado su malestar por estas medidas “repentinas” por parte del Ejecutivo central, que se toman sin coordinar primero con las Administraciones vascas, si es que son ellas las encargadas de llevar a cabo la gestión. “La repentina medida adoptada por el Estado requiere de un aterrizaje en la realidad de la arquitectura institucional vasca”, han señalado desde el departamento. Hay que recordar que en Euskadi la mayor parte de las competencias se dividen entre el Ejecutivo y las tres diputaciones, que tienen además las competencias en Hacienda. “Las instituciones vascas estamos analizando la fórmula más directa y ágil para la recepción por parte de la ciudadanía afectada” para que se ponga en marcha “cuanto antes”, para no causar perjuicios a los posibles solicitantes.

Según afirman desde el Gobierno vasco, de esta medida se enteraron por la rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez, y han conocido que la deben gestionar desde Euskadi de igual forma, con la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciado que arrancaba la presentación de solicitudes. Es decir, sin ningún tipo de planificación.

Esta descoordinación se ha producido en relación con otras ayudas que también se gestionan desde Euskadi, como ocurre con el descuento que se aplica a los ciudadanos en las gasolineras, 20 céntimos por litro, para paliar la subida de precio de los combustibles. El dinero que as gasolineras están descontando a los ciudadanos, y del que debe hacerse cargo el Estado, se está adelantando en el Euskadi por las Haciendas forales. De momento, entre las tres diputaciones ya se ha adelantado un total de 8 millones de euros a las gasolineras (4,8 millones en Bizkaia, 3,1 en Gipuzkoa y 844.000 euros en Álava). Se espera que este mes de julio el Gobierno les reintegre el dinero. En este caso también las diputaciones tuvieron que tomar la medida casi con urgencia.

En el caso del bono para familias vulnerables, se tratará de un único pago de 200 euros, para lo que el Gobierno central prevé destinar 540 millones de euros y calcula que beneficiará a 2,7 millones de personas. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 30 de septiembre y el Gobierno central prevé que se abonará en los tres meses siguientes. Para recibir esa ayuda, los beneficiarios deben residir en hogares en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio descontando la vivienda habitual no supere los 43.196,40 euros.