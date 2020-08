Euskadi se vuelve a acercar a su máximo de contagios en el verano y comunica cuatro fallecidos y diez ingresos por COVID-19

Euskadi vuelve a registrar otro pico de nuevos vascos de COVID-19, 241, casi los mismos que el máximo alcanzado este verano, 244. Son niveles propios del mes de abril, en pleno confinamiento. Son ya 25.582 los casos totales conocidos desde el 28 de febrero, de los que 19.008 se dan como superados y 7.850 de ellos como conocidos de manera tardía con pruebas serológicas. El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), ha comunicado asimismo cuatro fallecimientos más en los últimos siete días (son ya 1.629 las defunciones) y la presión asistencial sigue creciendo de manera paulatina, con otra decena de ingresos hospitalarios y 60 internos totales (aunque en las UCI hay un paciente grave menos).

La crisis del coronavirus: mapas y gráficos de su expansión en Euskadi

Del total de casos nuevos, la mayoría (155) se vuelve a concentrar en Bizkaia y, singularmente, en Bilbao (91). No obstante, la pandemia también parece expandirse en Álava (58 casos) y, en particular, en la capital, en Vitoria, con 47 positivos en 24 horas. Se han establecido medidas especiales para evitar aglomeraciones con motivo de las 'no fiestas' de La Blanca. En Gipuzkoa, un territorio muy castigado por los rebrotes en junio y julio, la situación parece más contenida, con 26 infectados más. El denominado R0 -indicador que mide los positivos relacionados con cada caso- sigue por encima de 1.

Los tres focos que se consideran activos se hallan en el gran Bilbao. Son las discotecas Fever y Back&Stage y el 'batzoki' del PNV en Erandio Goikoa, lo que ha motivado la realización de centenares de pruebas entre sus clientes. Según los datos de Osakidetza, en el caso del local de hostelería de Erandio se han realizado 311 pruebas, de las que 157 ya han sido completadas sin sumar ningún positivo adicional a los ya conocidos, que eran 5. En cuanto a la discoteca Fever, sí hay 12 nuevos infectados conocidos de 59 personas analizadas, por lo que los afectados totales serían ya 18. No hay datos de nuevas incidencias relacionadas con la otra sala de fiestas. En los hospitales Alfredo Espinosa (Urduliz) y Basurto (Bilbao) continúan hoy realizándose test PCR a las personas que han estados en estos lugares en los últimos días o semanas, según el caso. Son 273 y 153 las citas previas en ambos centros sanitarios, ha informado la Sanidad vasca.