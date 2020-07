Mayoral defiende que el "voto útil" para los trabajadores es Elkarrekin Podemos-IU porque puede "dar el giro"

El diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral se ha mostrado convencido de que "en estos momentos, para la gente trabajadora el voto útil es Elkarrekin Podemos-IU" porque es "lo que puede dar el giro". A su juicio, las elecciones vascas son "fundamentales" porque "pueden abrir una puerta a cambios importantes" y ser una fórmula para poder "enfrentar la filosofía del no se puede".

Mayoral ha realizado estas afirmaciones en un mitin en Errenteria (Gipuzkoa), en el que ha participado junto a la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, la coordinadora de Podemos Euskadi y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, la coordinadora de Ezker Anitza-IU en Gipuzkoa, Arantza González, y el edil de Errenteria Jon Collar.

En su intervención, ha defendido que las instituciones "pueden ser una herramienta util al servicio de la gente" y ha advertido de que la situación que "se nos viene ahora va a ser dura y difícil". A su entender, la crisis económica y social "es un reto colectivo", por lo que hay que conseguir que las instituciones "se pongan al lado del pueblo".

El diputado de Unidas Podemos ha advertido de que "lo de siempre es que en el Gobierno Vasco la voz de Confebask sea lo fundamental a la hora de desplegar las políticas públicas".

Además, ha considerado que en Euskadi "hay muchas conquistas sociales", pero las mismas "no se las puede atribuir ningún partido político" sino que son "el resultado de la lucha y la movilización del movimiento popular y obrero". "Todas las fuerzas debemos respetar al pueblo que es realmente quien es capaz de impulsar los procesos sociales", ha afirmado.

"La posibilidad de articular una alternativa al PNV y de que entre aire fresco se basa en ser capaces de construir mayorías distintas que sean capaces de responder a una realidad vasca que ya es distinta, y que necesitan que desde el Gobierno Vasco se tenga como eje fundamental los intereses de las mayorías sociales", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que la coalición morada es la "única fuerza alternativa".

En esa línea, ha abogado por un tripartito de fuerzas de izquierdas progresistas, pero ha recordado a la ciudadanía vasca que "votar al PSE no es voto seguro", porque tienden a conformar de nuevo un Ejecutivo con los jeltzales, y también ha considerado que votar a EH Bildu "tampoco lo es, y si pudiera también lo haría".

Rafa Mayoral ha defendido la labor del Ministerio de Trabajo en esta pandemia y se ha preguntado "cómo sería esta misma crisis como sería sin que Unidas Podemos hubiera estado en el Gobierno". En esa línea, se ha referido a los presupuestos del PP que aún gestiona el Gobierno central y ha destacado que "los de Montoro son también los del señor Esteban y eso no hay que olvidarlo nunca para no encontrarnos con sorpresas en el futuro".

Asimismo, ha ironizado con el hecho de que el PNV se haya reclamado de izquierdas y ha considerado que "el problema que tiene España es que no hay una derecha democrática y cuando aparece una como el PNV hay quien puede cometer el error de pensar que defienden los intereses sociales", pero ha advertido de que "cada vez que tienen oportunidad de hacer lo que creen recortan los impuestos a los ricos y favorecen recortes".

Finalmente, ha destacado la importancia del diálogo y ha criticado que el Gobierno Vasco actual "sea incapaz de sentarse con la fuerza sindical mayoritaria. En su opinión, "eso es algo que se tiene que corregir, no pueden darnos lecciones de diálogo cuando son incapaces de hablar con los representantes de los trabajadores".

"INTERÉS DE CONFEBASK"

Por su parte, la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha subrayado que "no es difícil ser un poco más de izquierdas que el PNV" porque "ser de izquierdas es pensar en el interés general ante todo y no en el interés de Confebask".

"Ser de izquierdas es reforzar la política fiscal haciéndole más redistributiva y más equitativa, es igualar a la media europea el impuesto de sociedades y no rebajarlo del 28 al 24% como hizo el PNV en 2017 para poder acordar los presupuestos con el PP", ha afirmado.

Gorrotxategi ha insistido en que ser de izquierdas es "mejorar la cuantía de la RGI" y consolidar un modelo de servicios sociales "que sean de titularidad pública y responsable con los derechos de los trabajadores".

De este modo, ha recordado que, "por todo esto", Elkarrekin Podemos-IU propuso en febrero una coalición de gobierno de izquierda que "no haga lo que ha hecho el PNV que es poner en riesgo la vida de los que en esta crisis sanitaria nos han salvado, como ha reconocido hoy el TSJPV".

Frente a la fiscalidad "hecha a medida de los intereses de Confebask", a los recortes "que no reconoce el PNV pero que hace", Elkarrekin Podemos-IU apuesta por "emitir deuda pública por valor de 4.000 millones de euros en el primer año del Gobierno Vasco tripartito de izquierdas".

"Es así como se encara la crisis, inviertiendo en la gente y no practicando la mal llamada política de austeridad que practican las derechas", ha asegurado.

"REPUBLICANISMO"

Por su parte, Pilar Garrido ha destacado que "el republicanismo está en el AND" de Elkarrekin Podemos y que "esos son los valores que vamos a seguir defendiendo en la legislatura". A su juicio, "no se puede ser de izdas si no defiendes valores republicanos".

Asimismo, ha defendido que "lo común es lo que nos hace grandes". En ese sentido, le ha reprochado a Urkullu que "no se puede hacer negocio de todo y con todo, con la educación, con la sanidad pública". "Ese no es el futuro que quiere Euskadi", ha enfatizado.

De este modo, ha abogado por que "el lucro salga de las residencias, del cuidado de nuestros mayores" y ha propuesto "crear un sistema vasco de cuidados, medidas efectivas para el acceso de la mujer al mercado laboral en igualdad". "No queremos trabajos feminizados y precarizados, hay que poner en valor a las personas que nos cuidan y eso no lo ha hecho el PNV", ha criticado.