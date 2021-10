El exlíder de Ciudadanos en Euskadi, Luis Gordillo, firma su salto al PP: "Hay que concentrar el voto en el partido fuerte"

El parlamentario vasco por el grupo PP+Cs y excoordinador de Ciudadanos Euskadi, Luis Gordillo, ha firmado junto a la presidenta del Partido Popular en Bizkaia, Raquel González, el acta de afiliación para formalizar su entrada al PP este martes en Bilbao. "Este es el momento de la reunificación del centro derecha liberal, es la única manera que tenemos de ganar realmente las elecciones y plantear una opción que sea viable política y electoralmente para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa", ha expresado Gordillo.

González, quien con su firma ha avalado la petición de afiliación de exlíder de Ciudadanos en Euskadi, ha recalcado que "solo uniendo todas las fuerzas de centro derecha en un único lugar, el Partido Popular, habrá una alternativa". "El Partido Popular está abierto a la sociedad que está perdiendo el miedo a decir 'no' al nacionalismo y que sabe que hay que concentrar el voto en el partido más fuerte. Solo el Partido Popular es la decisión", ha señalado la presidenta del partido en Bizkaia.

A pesar del anuncio de la marcha del que fuera su líder en Euskadi, el partido ha decidido por mantener la coalición con los populares en el Parlamento Vasco. Su actual coordinador y parlamentario por PP+Cs, José Manuel Gil, ha calificado esa unión de "tesoro valiosísimo", pese al "transfuguismo de Luis Gordillo", que forma parte de la operación de "acoso y derribo" del Partido Popular contra la formación que lidera Inés Arrimadas.

"El Partido Popular es un partido que crece. Quiero agradecerle (a Gordillo) por ser valiente y llegar a esta formación y hacerlo en esta situación en la que el Partido Popular es realmente la única alternativa que se puede mostrar a todos aquellos desencantados y constitucionalistas que hay en esta tierra. Además, viene a sumar a esa gran ola de alternativa y de futuro Gobierno para todos los españoles que ya vimos en Valencia donde nuestro presidente Pablo Casado salió para ser el próximo líder de este país", ha asegurado Raquel González.

"Si de verdad estuviera arrepentido saldría hoy mismo y pediría perdón por haber sido y seguir siendo de ETA"

Durante su intervención, la líder del PP en Bizkaia también ha hecho referencia a las recientes declaraciones de la izquierda abertzale, en las que Arnaldo Otegi, en nombre de EH Bildu y de su principal componente, Sortu, ha expresado este lunes su "pesar y dolor" a las víctimas de ETA. "Tenemos que mostrarnos fuertes y decir alto y claro que 'no' al teatro y a las pantomimas grotescas que vimos ayer desde el mundo abertzale. Pantomimas aplaudidas por el 'sanchismo', algo que nos parece aún peor", ha criticado.

"Otegi habla de que quiere mitigar el dolor, pero no condena. No colabora con la justicia para más de los 300 asesinatos sin resolver, no pide perdón en primera persona como alguien que se arrepiente de verdad haría. Ni siquiera han sido capaces de firmar declaraciones institucionales condenando agresiones que ha habido hace cuatro días. Lo que nos deja a todos en la misma situación en la que estábamos. Volvemos a estar donde estábamos. No es la primera vez que la izquierda abertzale amaga con ser cordero para seguir siendo el lobo de la Democracia", ha señalado González.

Sobre el líder de EH Bildu, ha apuntado que "si de verdad estuviera arrepentido saldría hoy mismo y diría 'pido perdón por haber sido y seguir siendo de la banda terrorista ETA, por su existencia y porque mi partido durante todo este tiempo ha justificado y alentado la violencia'. Sin embargo no ha pedido perdón por ninguna de esas tres cosas", ha criticado González, quien ha indicado que las declaraciones de la izquierda abertzale se han producido porque "es el momento de pactar los Presupuestos Generales del Estado y de ponérselo fácil a Sánchez porque es parte del pacto que ya tienen".

"Este arrepentimiento no es para nada sincero. Ya lo hemos vivido más veces, y no estamos dispuestos desde el PP a aplaudirlo porque queremos oír el perdón de verdad, la condena de verdad y entonces veremos qué pasa, pero que no espere para nada un premio por hacer lo que tenía que haber hecho hace muchos años", ha concluido la líder del PP, quien ha señalado que desde su partido "no se va a permitir que nadie siga riéndose de las víctimas" y tampoco que "lo aplauda el presidente del Gobierno".