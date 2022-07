Fallece Iñaki Añua, apasionado del jazz que puso el festival de Vitoria que dirigió cuatro décadas en el mapa internacional

Como cada julio, Vitoria se ha engalanado para recibir la visita de artistas de talla internacional, de músicos de jazz de la más alta clase. En la jornada en la que se inauguran los conciertos de la cuadragésima cuarta edición del Festival de Jazz de Vitoria, sin embargo, ha fallecido Iñaki Añua, que asumió la dirección del evento en su tercera edición, hace más de cuarenta años, y lo dotó del carácter internacional del que ahora presume. Una chincheta roja señala a Vitoria en la constelación de festivales internacionales, unas cruces en rojo le reservan cada año varias fechas a mediados de julio. Esta edición, sin ir más lejos, contará con la participación de artistas como la brasileña Eliane Elias, los estadounidenses de Snarky Puppy y el también estadounidense Robert Glasper. “Acaba de fallecer mi querido hermano Iñaki. Justo cuando comenzaba el festival de jazz. Fue su director durante cuarenta años y puso a Vitoria en la cumbre de Europa”, ha comunicado Xabier Añua en un mensaje difundido en Twitter.

Natural de Vitoria, un joven Añua (1943) tomó las riendas de un festival que había echado a andar apenas dos años antes. “Poco a poco pasaron todas las estrellas inolvidables. Consiguió formar un grupo de diez festivales, los mejores de Europa, que contrataban en conjunto. Vitoria consiguió que la televisión nacional transmitiera todos los conciertos. Imaginó muchos estilos. Descubrió algunas estrellas. Organizó fusiones con el flamenco. En resumen, puso a Vitoria en cierto sentido en Europa”, repasaba su hermano en un hilo de Twitter hace apenas dos semanas, cuando ya hablaba de que su salud estaba ya “muy quebrantada”.

Añua no solo supervisó los primeros pasos del festival, ahora una institución de la ciudad, sino que también caminó de la mano del Baskonia en sus primeras temporadas. “La familia de Saski Baskonia está de luto por la muerte de Iñaki Añua, el que fuera jugador en los primeros compases de la historia del club”, ha lamentado en un comunicado el equipo vitoriano, que ahora compite en las máximas categorías española y europea. Se da la casualidad de que el Ayuntamiento de Vitoria le honró con la Medalla de Oro de la ciudad en 2006 junto a Josean Querejeta, quien también fuera jugador de baloncesto y ya entonces presidente del Baskonia. “Bajo su dirección, el Festival de Jazz se ha convertido en el mejor embajador de la ciudad por todo el mundo y ha situado a Vitoria en el panorama internacional de grandes conciertos”, justificó Alfredo Iturricha, concejal de Presidencia, al entregarle el obsequio, tal y como recogió entonces Efe.

“Hago lo que quiero y debo”, decía Añua, que se declaraba un “apasionado” del jazz, sobre las posibilidades que se le aparecían con el festival en una entrevista concedida a 'Distrito Jazz'. “Cuando yo cogí el festival en su tercera edición, no pensé que llegaría a ser lo que soy hoy en día, el único representante español en la International Jazz Festivals Organization, un grupo que reúne a los quince festivales más importantes que hay en el mundo”, explicaba. De su mano llegaron a Vitoria “estrellas inolvidables” como Cécile McLorin, que su hermano recuerda que por aquel entonces era aún una desconocida. También desfilaron por Vitoria la música y las voces de Chich Corea y Bobby McFerrin, de Jaco Pastorius y Mike Stern, de Al Jarreu y Randy Crawford, y, por supuesto, de Joe Pass y de la reina del jazz, Ella Fitzgerald, que iluminó Vitoria en 1983. Ese año, iba a ser Aretha Franklin la que actuase, pero finalmente se cayó del cartel. Añua lo anunció en el Teatro Guridi: antes de que Milt Jackson y Ray Brown comenzaran con el concierto para el que se habían acercado a Vitoria, el director del Festival de Jazz desveló que la de Memphis, la reina del soul, iba a fallar a su cita, algo que el público no se tomó de muy buen grado; los ánimos, no obstante, se calmaron cuando se descubrió que la alternativa era Fitzgerald, que finalmente actuó en Mendizorroza en verano. Gracias a la labor de un Añua que siempre dijo que estaba “enamorado” del festival, el verano de Vitoria siempre sabe a jazz. La edición de 2018 fue su última al frente de la organización de la cita musical.

En redes sociales se han sucedido los mensajes de condolencias. “Hoy Vitoria-Gasteiz está de luto por la pérdida de Iñaki Añua, un hombre excepcional, impulsor del Festival de Jazz y Medalla de Oro de la ciudad. Un gran gasteiztarra que dedicó su vida a colocar su ciudad en el mapa del mundo y del jazz”, ha señalado el alcalde, Gorka Urtaran, en un mensaje publicado en Twitter en el que enviaba también un abrazo a la familia. “Es de justicia recordar hoy todo lo que ha aportado a lo largo de su vida a Vitoria-Gasteiz y Araba. Capaz de impulsar un festival de jazz con proyección internacional, su aportación abarcó otros ámbitos de la cultura. Goian bego, Iñaki”, se ha despedido también Ramiro González, diputado general de Álava, en redes sociales. “Nos ha dejado Iñaki Añua, alma de un Festival de Jazz de Vitoria que nos puso en el mapa con ese género musical que es una preciosa forma de entender no solo la música, sino el mundo, y que ya es patrimonio de Álava. Sirva esta edición como homenaje. Mis condolencias a su familia y amistades”, ha añadido Ana del Val, diputada de Cultura y Deporte de la Diputación de Álava.