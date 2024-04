Feijóo: “EH Bildu debe estar fuera de las instituciones hasta que sepa diferenciar entre los que matan y los que mueren”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que EH Bildu debería quedarse “fuera de las instituciones” hasta que “sepa diferenciar entre los que matan y los que mueren” y ha instado a socialistas y PNV a impedir que la coalición abertzale consiga su objetivo de llevar a Euskadi al separatismo, a un “procés catalán”. Feijóo ha considerado que las políticas del PSOE y del PNV son “una fábrica de votantes de Bildu”, mientras que el PP siempre “ha sido claro en su rechazo a que Bildu esté en las instituciones mientras no tenga muy clara la diferencia entre los que matan y los que mueren”, ha dicho.

En su cuarta visita a Euskadi durante la campaña -este viernes también participará en el acto de cierre- Feijóo se ha referido así a la polémica surgida después de que el candidato de EH Bildu, PelloOtxandiano, no llamara organización terrorista a ETA sino “grupo armado” durante una entrevista en la Cadena Ser. Este jueves ha pedido perdón a la víctimas por estas palabras preguntado por esta cuestión en Radio Euskadi, pero el líder del PP ha considerado que sigue estando claro que EH “Bildu todavía hoy no está al lado de las víctimas”. “No condena los actos terroristas y todavía hoy no quiere esclarecer los más de 300 asesinatos cuya autoría se desconoce”, ha recordado. Feijóo que ha destacado que su formación sí ha estado siempre “al lado de las víctimas” y siempre “hemos sido muy claros” con este tema, ha dicho.

En este sentido, ha emplazado a PSOE y PNV a hacer una reflexión “para que Euskadi no sea un lugar donde los que han hecho sufrir a este pueblo más que a ningún otro pueblo de Europa, y por extensión al conjunto del pueblo español, lleven a término su objetivo fundamental, que es llevar a Euskadi hacia los caminos del separatismo y hacia los caminos del procés catalán”. “Es algo que nunca debe importar el pueblo vasco”, ha advertido.

Ha señalado que Pedro Sánchez es el “primer presidente de España que lo es gracias a los votos de Bildu” y ha recordado que también gracias a la coalición abertzale hay un Gobierno socialista en Navarra, por lo que ha restado credibilidad a las críticas que se lanzan desde el socialismo a las palabras de Otxandiano, como hizo ya el lunes Javier de Andrés que llegó a calificar de “hipocresía” las críticas del socialista Eneko Andueza al candidato de EH Bildu.

Feijóo ha acompañado al candidato a lehendakari del PP, Javier de Andrés, en una visita a la empresa Irizar. Se trata de una empresa muy significativa en Euskadi por ser una de las fabricantes de autobuses más importantes a nivel mundial y que es una cooperativa, una de las formas empresariales con más peso en Euskadi. Irizar se separó del grupo Mondragon en 2008.

Tras la visita a esta empresa que el presidente del PP ha calificado de “puntera”, Feijóo ha aprovechado para incidir en que Euskadi está perdiendo peso industrial y que la única forma de revertir esta situación y devolver a la industria vasca a su fuerza de épocas pasadas es salir de las políticas que está llevando a cabo el PSOE en España, y que apoya totalmente el PNV. Y se ha dirigido a los posibles votantes: “Si ustedes quieren ir hacia el modelo que tenía Euskadi hace algún tiempo, hacia el modelo de la competitividad, de la innovación, de la industria del siglo XXI, nosotros encajamos perfectamente en ese modelo”.

Por su parte, Javier de Andrés ha criticado a los gobiernos de PNV y PSE-EE por no haber apoyado suficientemente a la industria, y ha abogado por volver a tener “una Consejería de Industria. Es increíble que en Euskadi que es un territorio históricamente industrial no tenga una consejería de Industria que asuma con normalidad a lo que es el trabajo industrial y que no tenga ningún reparo en decir que se dedican a la industria y que están para apoyar la industria y no ponerle eufemismos ni nombres complejos para ocultar que a lo que nos dedicamos es la industria”. Además, ha recordado que es la industria la que genera riqueza en Euskadi y ha abogado por apoyarla usando para ello las competencias de las que dota el Concierto Económico.